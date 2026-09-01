EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU sobrevuela el Medio Oriente durante una operación de patrullaje.

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.

WASHINGTON — Las fuerzas de Estados Unidos lanzaron ataques este martes contra Irán por segunda vez en pocos días y el presidente Donald Trump prometió una respuesta contundente a cualquier represalia de Teherán, un episodio que amenaza con reavivar el conflicto en Medio Oriente.

El Ejército estadounidense anunció que bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana, en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y de las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses, según informó el Comando Central de EEUU (Centcom).

Los ataques —que comenzaron a las 12:00 PM (16:00 GMT)— se produjeron después de "recientes intentos de agresión por parte de (la Guardia) contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región", señaló el Comando Central de Estados Unidos en X.

Trump aseguró en sus redes sociales que la operación en curso era "de gran envergadura y poderosa".

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026

Trump lanza advertencia

Si Teherán "toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada de nuevo a un nivel mucho más duro y mayor", agregó el republicano.

Los Guardianes de la Revolución de Irán prometieron que "un severo castigo espera a los agresores; Estados Unidos se arrepentirá de sus nuevos ataques".

Según la Media Luna Roja iraní, un ataque estadounidense con misiles impactó en una casa donde se celebraba una boda en la ciudad de Kuhestak, lo que causó la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño, y dejó más de 50 heridos.

El presidente Trump dijo que los ataques de este martes cerca de Ormuz fueron en respuesta a las minas que Teherán colocó en el estrecho y al lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania.

"Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada de nuevo a un nivel más duro y mucho mayor", dijo Trump en su red Truth Social.

Estos ataques estadounidenses se producen poco después de que dos petroleros fueran alcanzados por "proyectiles de origen desconocido" cuando salían del estrecho, según la agencia marítima griega Marisks.

El precio del petróleo se disparó y el crudo WTI, principal referencia estadounidense, superó los 90 dólares por barril por primera vez desde finales de julio. Su equivalente para Europa, el Brent, subía 4,5% a 94,56 dólares por barril.

Washington también llevó a cabo operaciones el domingo, las primeras en un mes, contra objetivos militares situados en una isla iraní.

Teherán respondió rápidamente con ataques a objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente.

Washington dijo que sus fuerzas atacaron lanzacohetes iraníes en la isla de Larak para impedir que Teherán colocara minas en Ormuz.

Irán respondió con ataques de misiles y drones dirigidos contra Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, afirmando que tenían como objetivo fuerzas estadounidenses estacionadas allí.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió en ese momento golpear a Irán con dureza.

Irán amenaza

Los Guardianes de la Revolución de Irán prometieron este martes que Estados Unidos se arrepentirá de los nuevos ataques en torno al estrecho de Ormuz, aun cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Teherán contra cualquier represalia.

"Un severo castigo espera a los agresores; Estados Unidos se arrepentirá de sus nuevos ataques", declaró el portavoz de los Guardianes, Hosein Mohebi, en una publicación en X, después de que se escucharan explosiones en varias zonas a lo largo y al este de Ormuz.

Un aeropuerto de la provincia iraní de Kermán, en el sur del país, fue blanco este martes de un ataque estadounidense, según informó la televisión estatal de Irán.

"Un ataque del enemigo estadounidense apuntó contra el aeropuerto de Jiroft", indicó la televisión estatal iraní, sin informar sobre víctimas ni daños, después de otros bombardeos en el sur del país, cerca del estrecho de Ormuz.

Mientras el inquilino de la Casa Blanca asegura que el de hoy "no será el mayor de los ataques" perpetrados por Estados Unidos. "Hay otro aguardando su momento y, cuando concluya, quedará muy poco de la República Islámica de Irán", advirtió.

Trump ha asegurado en varias ocasiones durante los últimos meses que Washington destruyó las capacidades militares de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel, a pesar de lo cual los enfrentamientos han continuado esporádicamente, incluido un intercambio de ataques en las últimas horas.

El magnate ya adelantó en declaraciones a Fox News que las fuerzas estadounidenses golpearían con dureza a Irán por sus últimos ataques contra objetivos de Estados Unidos en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU), lanzados en respuesta a los bombardeos de Washington contra la isla de Larak, los primeros en cerca de un mes.

Diálogos estancados

Irán dijo que quiere imponer derechos de paso en el estrecho, donde la navegación era libre antes del inicio del conflicto. Teherán ha atacado a numerosos barcos a los que acusa de intentar eludir la ruta que considera como prioritaria.

El gobierno estadounidense, por su parte, ha prometido una campaña de "asfixia" económica de Irán, mediante sanciones cuyos detalles y objetivos están aún por definir.

Las autoridades iraníes llamaron el martes a reducir el consumo de gasolina en el país, mientras Teherán se enfrenta a dificultades de importación debido al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

Los diálogos entre ambos países están actualmente estancados, tras el fracaso de un protocolo de acuerdo firmado en junio por Washington y Teherán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó el martes que su país está dispuesto a corresponder a cualquier iniciativa de Estados Unidos para retomar el acuerdo de junio destinado a poner fin al conflicto, pero hasta ahora ha incumplido los acuerdos suscritos previamente.

FUENTE: Con información de AFP / EFE / Europa Press