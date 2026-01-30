viernes 30  de  enero 2026
VENEZUELA

EEUU emite licencia general que regula operaciones petroleras, tras aprobación de reforma legal

El Departamento del Tesoro de EEUU autoriza, bajo vigilancia, transacciones del régimen de Venezuela y PDVSA sobre petróleo en todo el proceso de producción

Petróleo de Venezuela bajo la lupa de EEUU.

Petróleo de Venezuela bajo la lupa de EEUU.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El gobierno de EEUU emitió una nueva Licencia General 46 que autoriza transacciones del régimen de Venezuela y PDVSA, que regula operaciones de petróleo en todos sus procesos por parte de empresas estadounidenses, en la búsqueda de condiciones para futuras actividades en el país.

La nueva autorización fue otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, y dada a conocer luego de que la Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó por unanimidad, en segunda discusión, la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que regía desde 2006.

Lee además
Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
TENSIóN

Precios del petróleo suben ante mayor presión de EEUU sobre Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
ACUERDOS

Trump asegura que el petróleo venezolano incautado ya está siendo procesado en EEUU

El texto legal, de 18 artículos, establece cambios decisivos como la eliminación del control total del Estado venezolano que al entrar en vigor, en 120 días, compartirá con petroleras privadas domiciliadas en el país la participación que ahora será minoritaria.

Además reduce impuestos y regalías, en otra modificación controversial que se interpreta como un primer paso contra el estatismo petrolero.

“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez”, reaccionó el economista Francisco Monaldí en su cuenta de X. "Fin de la revolución", según una apreciación sobre la que otros expertos difieren por considerar que la nueva ley de reforma no ofrece seguridad jurídica para la inversión de petroleras foráneas.

La licencia general representaría un nuevo esquema de sanciones con miras a regular y controlar operaciones sobre el petróleo venezolano en las que participen empresas establecidas en EEUU, y no constituye un levantamiento de estas, según explicó el analista político José Vicente Carrasquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2017068847329648692&partner=&hide_thread=false

Licencia para petróleo de Venezuela

La medida sella un estricto control por parte del gobierno de EEUU y está incorporada en las Regulaciones de Sanciones a Venezuela y amplía de forma temporal el margen de operaciones comerciales con crudo venezolano, siempre bajo condiciones estrictas”, precisó la OFAC en sus redes.

La licencia 46 autoriza, previo cumplimiento de requisitos, a empresas de EEUU “a comprar, vender, exportar, reexportar, transportar y refinar petróleo de origen venezolano; realizar operaciones comerciales relacionadas con el suministro, almacenamiento, mercadeo, entrega y logística de este crudo, así como contratar servicios de transporte marítimo, seguros y operaciones portuarias ligadas a estas actividades”.

Indica también que para que las transacciones tengan validez, los contratos con PDVSA a través del régimen, “deben estipular que las leyes de EEUU rigen el acuerdo y que cualquier conflicto se resolverá en tribunales estadounidenses”.

“Los pagos a personas sancionadas pasarán a cuentas especiales ordenadas por el Tesoro estadounidense”, añadió.

Operaciones “no permitidas”

Según el texto oficial de la OFAC, la medida establece condiciones rigurosas.

Así, “no está permitido”:

  • Pagos con términos no comercialmente razonables, en oro o en criptomonedas emitidas por el régimen venezolano (Petro).
  • Transacciones con personas o empresas vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, ni con entidades controladas por estas jurisdicciones.
  • Operaciones con compañías venezolanas o estadounidenses que sean propiedad o estén en joint venture con personas o entidades de China.
  • La descongelación de bienes o activos bloqueados bajo las sanciones vigentes, así como transacciones con buques bloqueados.

Indica además que “cualquier empresa que exporte o suministre petróleo venezolano a países distintos de EEUU” debe entregar informes detallados al Departamento de Estado y al Departamento de Energía, “incluyendo datos sobre partes involucradas, cantidades, valores, destino final y cualquier impuesto o pago al gobierno venezolano”.

venezuela_gl46

FUENTE: Con información ofac.treasury.gov; red X Francisco Monaldi, José Vicente Carrraquero

Temas
Te puede interesar

La Esquinita de Reme

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Cuba adeuda a México el presupuesto anual de refinación de PEMEX

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy