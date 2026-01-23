viernes 23  de  enero 2026
TENSIóN

Precios del petróleo suben ante mayor presión de EEUU sobre Irán

El precio del crudo estadounidens, el West Texas Intermediate, para entrega en marzo ganó un 2,88% y cerró los 61,07 dólares, mientras una flota de la Armada estadounidense se dirige al Golfo

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo se aceleraron el viernes luego de que Donald Trump afirmara en la víspera que una flota de la Armada estadounidense se dirigía al Golfo para seguir presionando a Irán, lo que despierta temores sobre el abastecimiento de crudo.

"El mercado repuntó (...), ya que la situación iraní está de nuevo en los titulares", dijo Robert Yawger, de Mizuho USA.

El presidente estadounidense ha advertido en varias ocasiones con atacar a Irán en respuesta a la salvaje represión contra las protestas recientes por parte del régimen de Teherán.

"Tenemos muchos barcos yendo en esa dirección, por si acaso", dijo Trump el jueves a periodistas a bordo del Air Force One.

Sus nuevas declaraciones han "reavivado las preocupaciones sobre los riesgos relacionados al aprovisionamiento en un importante productor" de crudo, resumió Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown.

"Hablamos de una producción de aproximadamente 3,3 millones de barriles por día" en Irán, enfatiza Yawger.

El 20% de la producción mundial en riesgo

Dado que el país es uno de los diez primeros productores mundiales de petróleo, los operadores están nerviosos.

Una intervención militar haría subir el riesgo para el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz, aproximadamente un 20% de la producción mundial.

El precio del crudo estadounidens, el West Texas Intermediate, para entrega en marzo ganó un 2,88%, hasta los 61,07 dólares.

Por su parte, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 2,84%, hasta los 65,88 dólares.

En paralelo, el precio del gas natural sigue llegando a máximos "por la ola de frío esperada" en Estados Unidos, dijo Robert Yawger.

"No solo la demanda va a ser increíblemente alta (...) sino que además la producción estadounidense corre el riesgo de paralizarse" por el frío, explicó el jueves a la AFP Eli Rubin, de EBW Analytics Group.

FUENTE: Con información de AFP.

