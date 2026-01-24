Trump asegura que el petróleo venezolano incautado ya está siendo procesado en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el petróleo incautado a Venezuela en al menos siete buques ya está siendo procesado en refinerías estadounidenses y reiteró que su gobierno mantiene el control sobre los recursos petroleros venezolanos.

“El petróleo está llegando a las refinerías de Houston y a otros lugares. Por decirlo de alguna manera, ellos ya no tienen petróleo. Nosotros nos llevamos el petróleo”, declaró Trump en una entrevista publicada este sábado por el diario The New York Post.

El mandatario sostuvo que Washington administra actualmente la producción petrolera venezolana y anticipó una futura participación de grandes empresas del sector. “Nosotros controlamos el petróleo de Venezuela. Venezuela tendrá una parte y nosotros tendremos otra. Luego entrarán las grandes compañías petroleras y extraeremos tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero del que ha ganado jamás”, afirmó.

Durante la entrevista, Trump también se refirió a la medalla del Premio Nobel de la Paz que le entregó la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, y señaló que aún evalúa dónde colocarla de manera definitiva. Indicó que, por ahora, la mantiene enmarcada detrás de su escritorio en el Despacho Oval, debajo de una estatuilla de un águila dorada.

“El Desconcertador”, clave en la captura de Maduro

Trump reveló además que durante la incursión militar estadounidense del pasado 3 de enero en Caracas, en la que fue capturado el dictador depuesto Nicolás Maduro, se utilizó un nuevo tipo de arma tecnológica a la que denominó “el trastornador”.

Según explicó, este sistema inutilizó los equipos militares enemigos en el momento en que las fuerzas estadounidenses arribaron en helicópteros. “Hizo que los sistemas enemigos no funcionaran. No se me permite hablar de ello, aunque me encantaría”, señaló.

El presidente aseguró que los sistemas de defensa venezolanos, incluidos misiles de origen ruso y chino, no lograron activarse.

“Tenían cohetes rusos y chinos, pero nunca despegaron. Entramos, presionaron los botones y nada funcionó”, relató.

