sábado 24  de  enero 2026
Trump asegura que el petróleo venezolano incautado ya está siendo procesado en EEUU

El mandatario de EEUU confirmó que el crudo confiscado en al menos siete buques ya llegó a refinerías estadounidenses, principalmente en Houston

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.

AFP

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el petróleo incautado a Venezuela en al menos siete buques ya está siendo procesado en refinerías estadounidenses y reiteró que su gobierno mantiene el control sobre los recursos petroleros venezolanos.

“El petróleo está llegando a las refinerías de Houston y a otros lugares. Por decirlo de alguna manera, ellos ya no tienen petróleo. Nosotros nos llevamos el petróleo”, declaró Trump en una entrevista publicada este sábado por el diario The New York Post.

VENEZUELA
VENEZUELA

Cayetana Álvarez de Toledo dice no creer en Delcy Rodríguez, "es una torturadora faldera de Trump"
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

El mandatario sostuvo que Washington administra actualmente la producción petrolera venezolana y anticipó una futura participación de grandes empresas del sector. “Nosotros controlamos el petróleo de Venezuela. Venezuela tendrá una parte y nosotros tendremos otra. Luego entrarán las grandes compañías petroleras y extraeremos tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero del que ha ganado jamás”, afirmó.

Durante la entrevista, Trump también se refirió a la medalla del Premio Nobel de la Paz que le entregó la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, y señaló que aún evalúa dónde colocarla de manera definitiva. Indicó que, por ahora, la mantiene enmarcada detrás de su escritorio en el Despacho Oval, debajo de una estatuilla de un águila dorada.

“El Desconcertador”, clave en la captura de Maduro

Trump reveló además que durante la incursión militar estadounidense del pasado 3 de enero en Caracas, en la que fue capturado el dictador depuesto Nicolás Maduro, se utilizó un nuevo tipo de arma tecnológica a la que denominó “el trastornador”.

Según explicó, este sistema inutilizó los equipos militares enemigos en el momento en que las fuerzas estadounidenses arribaron en helicópteros. “Hizo que los sistemas enemigos no funcionaran. No se me permite hablar de ello, aunque me encantaría”, señaló.

El presidente aseguró que los sistemas de defensa venezolanos, incluidos misiles de origen ruso y chino, no lograron activarse.

“Tenían cohetes rusos y chinos, pero nunca despegaron. Entramos, presionaron los botones y nada funcionó”, relató.

FUENTE: Con información de Europa Press

Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% si firma un acuerdo comercial con China

Encuentro con Trump impulsa a Machado

"El Desconcertador", la poderosa arma secreta empleada por EEUU para capturar a Nicolás Maduro

FRAUDE MIGRATORIO
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

JUSTICIA 
JUSTICIA

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

FLORIDA 
FLORIDA

El frío regresa a Miami, es hora de sacar el abrigo

PRESIDENCIA
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

POLÍTICA
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado

POLÍTICA
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado

Por Sofía Nederr
ENTREVISTA EXCLUSIVA
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Sacerdote Castor José: "En Cuba no tenemos paz, aunque no haya balas"

FLORIDA 
FLORIDA

El frío regresa a Miami, es hora de sacar el abrigo

JUSTICIA 
JUSTICIA

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

PRESIDENCIA
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero