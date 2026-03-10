William Levy aclara rumores de desahucio por deuda de 2 millones de euros

MIAMI.- Durante su reciente aparición en el Festival de Cine de Málaga, el actor de origen cubano William Levy dio declaraciones a la prensa internacional sobre los rumores de un supuesto desahucio vinculado a una de sus propiedades en los Estados Unidos , asegurando que la situación dista de las alarmantes versiones publicadas.

En el marco de la premier de la cinta Mi Querida Señorita, Levy fue abordado por diversos medios de comunicación, entre ellos la agencia Europa Press. Ante las preguntas sobre el supuesto adeudo millonario que pesaría sobre su residencia en Florida, el galán de telenovelas respondió de forma escueta pero contundente.

"No, todo bien, gracias a Dios", aseguró.

Controversia legal

Para profundizar en la naturaleza del conflicto, el actor explicó que el inmueble en cuestión forma parte de los activos que comparte con su exesposa, Elizabeth Gutiérrez, de quien se separó oficialmente en abril de 2024.

Según sus declaraciones, la propiedad se encuentra en una etapa de transición comercial y no de pérdida litigiosa.

"Es una propiedad que tengo de las demás que yo tengo en mi vida. Es una propiedad en la cual yo me estoy separando y estamos esperando la venta y todo va a estar bien", puntualizó Levy.

No obstante, esta versión contrasta con los reportes emitidos el pasado 5 de marzo por el programa El Tiempo Justo de la cadena española Telecinco. De acuerdo con la información presentada por el periodista Álex Álvarez, existiría una demanda judicial en curso en la que una entidad bancaria reclama el inmueble ubicado en Southwest Ranches, Florida, debido a un impago que superaría los 2 millones de dólares.

"El juez ha admitido a trámite la demanda", señaló Álvarez, añadiendo que el proceso judicial tiene una vista programada para el próximo 20 de abril.

Proceso judicial

Los reportes de la prensa española sugieren que la defensa de Levy ha solicitado que el juez desestime la demanda, aunque, según las fuentes citadas por el programa, el actor podría estar "atravesando un momento económico terrible".

De no alcanzarse un acuerdo o liquidarse la deuda, el procedimiento legal podría culminar en una subasta judicial para resarcir el préstamo bancario, una medida extrema que busca recuperar el capital del préstamo original mediante la venta pública del bien inmueble.

A pesar de la gravedad de estas afirmaciones, William Levy prefirió centrar su atención en el éxito profesional y el afecto recibido en su primera visita a Málaga.

Ataviado con un impecable traje de gala, el actor reiteró su tranquilidad ante el futuro inmediato, afirmando que "no hay ningún problema, gracias a Dios… Todo está bien, todo va a estar muy bien", dando por concluido el encuentro con los reporteros y enfocándose en su participación en el certamen cinematográfico.