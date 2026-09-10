EEUU impulsa alianza para fortalecer su industria espacial comercial

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, pronuncia un discurso en la Cámara de Comercio Americana del Perú, en Lima, el 10 de septiembre de 2026. (Foto de Martin Mejia / POOL / AFP)

LIMA.— El Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha este jueves en Lima, Perú, la Asociación para la Catalización Espacial (SCP, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a profundizar la cooperación espacial civil y comercial entre Washington y los países que forman parte de los Acuerdos Artemis.

La iniciativa busca aprovechar el ecosistema espacial estadounidense para generar nuevas alianzas comerciales, proyectos científicos y oportunidades de inversión, al tiempo que promueve el uso seguro, pacífico y transparente del espacio exterior.

REDES Diosdado Cabello desafía a Marco Rubio en un video que se hace viral en redes

EEUU Marco Rubio señala a la izquierda por "destruir países en el hemisferio"

Internet satelital para zonas rurales de Perú

Como uno de los primeros proyectos asociados a la iniciativa, el Departamento de Estado anunció que trabaja con el Congreso estadounidense en un programa de conectividad rural de $6,5 millones para proporcionar Internet mediante tecnología satelital a escuelas rurales, pequeñas empresas, centros comunitarios e instituciones públicas del sur de Perú.

Washington señaló que el proyecto, sujeto a la disponibilidad de fondos, servirá como modelo para apoyar a países considerados prioritarios en la incorporación de tecnologías y servicios vinculados con el sector espacial a sus economías.

La SCP contempla utilizar la cooperación espacial como una herramienta para impulsar también sectores estratégicos como los minerales críticos, la agricultura, el transporte, las comunicaciones, las finanzas, la energía y la industria farmacéutica.

Participación empresarial

La iniciativa se apoyará en tres mecanismos principales: la acción diplomática, la participación del sector privado y la asistencia exterior específica, siempre condicionada a la disponibilidad de recursos.

Entre las medidas previstas figura una mayor coordinación entre agencias del Gobierno estadounidense para facilitar a los países asociados el acceso a tecnología y servicios espaciales de Estados Unidos, además de asistencia para gestionar financiamiento destinado a proyectos de gran escala.

El Departamento de Estado también prevé ampliar las delegaciones comerciales especializadas en el sector espacial y coordinar experimentos científicos, equipos y otras capacidades con agencias espaciales e instituciones de investigación extranjeras.

Nuevos mercados

Otro de los objetivos centrales será conectar a empresas estadounidenses con nuevos clientes internacionales y facilitar que los gobiernos y compañías extranjeras conozcan el ecosistema comercial espacial de Estados Unidos.

Para ello, Washington contempla acelerar los contactos entre empresas y potenciales clientes en el Hemisferio Occidental, Asia Oriental y el Pacífico, además de otros mercados considerados prioritarios.

El Departamento de Estado también utilizará sus plataformas diplomáticas para promover a la industria espacial estadounidense en ferias comerciales, foros y encuentros internacionales, especialmente en países donde este sector se encuentra en expansión.

La estrategia incluye, además, mantener reuniones y mesas de trabajo con compañías estadounidenses para incorporar las prioridades de la industria en las iniciativas diplomáticas del Gobierno.

Con la puesta en marcha de la SCP, Estados Unidos busca fortalecer su posición dentro de un sector espacial comercial en expansión y ampliar la cooperación con países aliados en proyectos que combinen desarrollo tecnológico, investigación científica y oportunidades comerciales.

FUENTE: Con información del Departamento de Estado de EEUU