Rubio culmina en Perú gira centrada en la nueva estrategia geopolítica de EEUU

El secretario de Estado Marco Rubio estrecha la mano de la presidenta de Perú Keiko Fujimori.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cerró este jueves en Perú una gira relámpago por América Latina, en la que profundizó la cooperación con gobiernos aliados bajo nueva política de Washington en el Hemisferio Occidental.

El canciller norteamericano hizo hicapié en este periplo en el combate directo y de manera conjunta al narcotráfico y el crimen organizado, entre otros temas cruciales en la agenda del presidente Donald J. Trump.

IMPULSO INDUSTRIAL La producción de petróleo en EEUU registra un nuevo e impensable récord

Tras visitar Ecuador y Colombia, el jefe de la diplomacia norteamericana se reunió en Lima con la presidenta conservadora Keiko Fujimori, que asumió el poder a finales de julio.

Perú en el Escudo de las Américas

Rubio anunció antes de su llegada que Perú era el último en incorporarse al Escudo de las Américas, la coalición de países dirigida por la administración actual en Washington para luchar contra el tráfico de drogas y la criminalidad organizada en la región.

Esta adhesión permitirá a Perú "obtener información más rápida" y "actuar con más firmeza", celebró Fujimori, en una conferencia de prensa que sostuvo junto a Rubio en el Palacio de Gobierno.

"Saludamos hoy la decisión política del presidente Trump de mirar a Latinoamérica", dijo la mandataria, que resaltó la reciente captura en Bolivia del cabecilla de una temida banda de extorsionadores peruanos con información del FBI.

Su gestión propone reforzar la lucha anticrimen con militares y nombrar como "terroristas" a los grupos criminales más violentos.

El país andino atraviesa una crisis de seguridad. El número de homicidios se multiplicó por 2,6 entre 2018 y 2025, mientras que las denuncias por extorsión crecieron ocho veces.

Perú, de 34 millones de habitantes, es uno de los principales productores mundiales de cocaína. Diversas redes internacionales del narcotráfico operan en su territorio.

Declaraciones de Rubio

"Al involucrarse en la región, Estados unidos no está haciendo un favor. Es esencial para nuestra propia seguridad, para nuestra propia prosperidad, para nuestro propio bienestar", señaló el secretario de Estado.

"No haremos nada que nuestros socios no nos pidan hacer. Esto es una democracia", aseguró.

El miércoles, en Quito, donde se reunió con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, Rubio anunció que la banda criminal "Los Tiguerones" sería designada como "organización terrorista", algo que le prohíbe acceso al sistema financiero estadounidense y toda transacción a su favor.

Washington ya había hecho lo mismo con otros grupos criminales ecuatorianos, así como con el "Tren de Aragua" de Venezuela o el cartel de Sinaloa en México.

"No hablamos de una mafia normal, no hablamos sólo de criminales, sino de terroristas que (...) en muchos casos tienen armas y equipos que se parecen a un ejército nacional", dijo Rubio a la prensa.

Rubio además consideró que México, presidido por la izquierdista Claudia Sheinbam, debería hacer más en la lucha contra los carteles de la droga.

Atención directa de Washington en el Hemisferio Occidental

La minigira sudamericana de Rubio ocurre en medio de una ola conservadora en América Latina que ha llevado al poder a políticos de derecha y anticomunistas afines al presidente Trump.

Durante su visita en Colombia el martes, Rubio prometió al nuevo mandatario de derecha Abelardo de la Espriella ajustar más los lazos que EEUU tiene con Bogotá, tras cuatro años de un gobierno socialista.

Washington además contiene ahora con urgencia la influencia de China, Rusia e Irán en América Latina, sobre todo en Venezuela, una prioridad definida en la estrategia de seguridad nacional.

Washington expresa su clara voluntad de influir en la región en nombre de la "doctrina Donroe", una fusión del nombre de pila de Donald Trump y el apellido de James Monroe, presidente estadounidense que designó a América Latina como esfera de influencia de Estados Unidos hace más de dos siglos.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP y EFE.