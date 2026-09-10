Juez EEUU ordena sellar historial médico de Cilia Flores tras pedir prisión domiciliaria

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (izq.) durante una conferencia de prensa sobre las elecciones en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de agosto de 2024.

MIAMI .- El juez federal de Estados Unidos a cargo del caso del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro ordenó este jueves sellar el historial médico de Cilia Flores, quien este miércoles solicitó ser trasladada a prisión domiciliaria por problemas cardíacos.

El magistrado Alvin Hellerstein aceptó la petición complementaria presentada por Flores para mantener protegidos los datos médicos incluidos en su solicitud para ser trasladada desde el centro de detención de Brooklyn.

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Juez protege información médica de Flores

De esta manera, no se podrán conocer los problemas de salud alegados por la defensa de la venezolana para solicitar el cambio de régimen.

“Los tribunales de este circuito autorizan regularmente la presentación de historiales médicos bajo sello, al considerar que las partes tienen un fuerte interés en la privacidad de su información médica”, señala Hellerstein en el escrito.

El juez reconoció que la petición de Flores, quien se encuentra detenida en Nueva York desde su arresto en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, contiene sus historiales médicos personales “sin sellar y sin tachaduras”.

“El interés de Flores en proteger la privacidad de sus historiales médicos personales prevalece sobre la presunción de acceso público en lo relativo a esta solicitud”, concluyó el magistrado.

Defensa pide arresto domiciliario

La defensa de la exdirigente chavista, presentó este miércoles una petición de arresto domiciliario hasta la celebración del juicio, previsto para el 1 de junio de 2027.

Los abogados de Flores, de 69 años, aseguran que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la prisión en la que permanece detenida no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

Sus abogados señalaron que los costos del traslado serían asumidos por su representada y ofrecieron también la retención de su pasaporte para garantizar que permanecerá bajo custodia.

FUENTE: Con información de EFE