Acusan a hombre de usar identificaciones falsas para interceptar paquetes con relojes Rolex

MIAMI.- Un hombre de Hollywood fue detenido en Broward por supuestamente utilizar documentos con datos ajenos para apoderarse de un paquete de FedEx que contenía un reloj Rolex.

Vladimir Kudyakov, de 44 años, fue arrestado la semana pasada por la Policía de Hollywood (HPD) y acusado de hurto mayor y fraude de identidad, conforme a reportes de medios locales basados en documentos carcelarios.

FUGA Buscan a conductor que atropelló a dos menores en una bicicleta eléctrica

La nueva causa presenta similitudes con un expediente tramitado meses atrás por la Policía de Doral (DPD), en el que el mismo individuo habría empleado una licencia adulterada para retirar otro artículo de elevado valor.

Un informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO), citado por NBC6 y CBS Miami, sitúa el primer hecho el 13 de mayo frente a un complejo de condominios en Pompano Beach.

El documento sostiene que Kudyakov mostró al empleado de FedEx una credencial con su fotografía, pero con el nombre y los datos personales de la destinataria. De esa manera, presuntamente recibió un Rolex Datejust de oro amarillo valorado en 7.190 dólares.

Al día siguiente se produjo un episodio semejante en una sucursal de la compañía de mensajería ubicada en el 10005 de la calle 41 del noroeste, en Doral. En esa ocasión, un desconocido retiró una pieza de la misma marca tasada en 53.500 dólares antes de que llegara su propietario.

Las grabaciones de vigilancia examinadas por los detectives mostrarían a Kudyakov presentando una licencia de conducir con su imagen y los datos del comprador, indicaron las autoridades citadas por las televisoras.

Durante un interrogatorio, el sospechoso declaró que recibía los encargos mediante un grupo de Telegram, de acuerdo con la versión policial. Allí le indicaban adquirir una impresora, una balanza para envíos y tarjetas de PVC en blanco para confeccionar las credenciales.

El reporte divulgado por CBS Miami añade que el detenido reconoció su participación en cuatro o cinco operaciones similares.

Uno de los relojes supuestamente fue remitido a un establecimiento de buzones y paquetería situado en Oakland Park Boulevard. La esposa de uno de los afectados confirmó al canal que el objeto sustraído a su familia fue recuperado.

Kudyakov enfrentó inicialmente varias imputaciones en Miami-Dade. No obstante, documentos judiciales consultados por Local 10 mostraban que, hasta el 4 de septiembre, permanecía una acusación relacionada con la posesión o fabricación de equipos destinados a producir licencias de conducir fraudulentas.

Los nuevos cargos presentados en Broward deberán demostrarse ante un tribunal. El arresto y las acusaciones no constituyen una declaración de culpabilidad.

BSO recomendó seguir en tiempo real las entregas de alto valor o solicitar que permanezcan en un establecimiento seguro hasta que el destinatario pueda recogerlas personalmente.

Las autoridades no han informado si buscan a otros posibles implicados.