jueves 10  de  septiembre 2026
IMPULSO INDUSTRIAL

La producción de petróleo en EEUU registra un nuevo e impensable récord

Durante el período de siete días que concluyó el 4 de septiembre, se produjeron 13,95 millones de barriles al día en Estados Unidos, informó la Administración de Información Energética (EIA, en inglés)

Pozos en una zona petrolera de California.

Pozos en una zona petrolera de California.

ROBYN BECK / AFP
Por Leonardo Morales

La producción de petróleo crudo de Estados Unidos rompió todos los récords la semana pasada, según datos oficiales publicados el jueves.

El nuevo registro sitúa a EEUU con una enorme ventaja sobre Arabia Saudita y Rusia como el principal y más grande productor del llamado oro negro en el mundo, gracias a la política económica del presidente Donald J. Trump.

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Durante el período de siete días que concluyó el 4 de septiembre, se produjeron 13,95 millones de barriles al día en Estados Unidos, informó la Administración de Información Energética (EIA, en inglés).

Esto representa 500.000 barriles más que en el mismo período en 2025.

La ofensiva de Washington contra el régimen terrorista de Teherán ha sacudido al mercado petrolero y ha golpeado las exportaciones de hidrocarburos desde el Golfo.

Las ventajas de Ormuz para EEUU

Sin embargo, el repunte en los precios hace que la producción en otros países sea más rentable con grandes ganancias para Estados Unidos que hoy vende gas y petróleo a Europa y parte de Asia como nunca antes, gracias a las acciones y ataques de los militares iraníes en el Estrecho de Ormuz.

Para contrarrestar el impacto de la guerra, Washington también ha liberado 1,2 millones de su reserva estratégica de petróleo, que está en su nivel más bajo desde noviembre de 1982 debido al incremento sustancial de las exportaciones.

La industria petrolera estadounidense explota al máximo las ventajas que les está dando la situación en Ormuz y en Medio Oriente, donde Irán ha continuado sus ataques contra sus antiguos aliados y sus fuentes de energía. Esto ha generado que EEUU se convierta en el más grande y principal distribuidor de crudo del mundo con una amplia ventaja sobre Arabia Saudita y Rusia.

Las refinerías continúan operando al tope de su capacidad (97,8% del rendimiento) con una demanda por productos refinados, como la gasolina y el diésel, incluso más fuerte que por el crudo.

Según la EIA, las reservas se han reducido en unos 400.000 barriles, una cifra mínima, mientras que el mercado esperaba una caída más fuerte (-1,35 millones), según la agencia Bloomberg.

Las importaciones se han estabilizado (+0,80%), mientras que las exportaciones siguen en aumento a pesar de que en las últimos tres semanas se han frenado por la salida de casi 9 millones de barriles diarios de hidrocarburos y derivados por el Estrecho de Ormuz, bajo control del ejército de EEUU.

EEUU bombardea toda la zona costera de Irán

En los últimos dos días el precio del barril de crudo ha oscilado sobre los 100 dólares debido a los bombardeos de EEUU a varias islas en la zona de Ormuz y en toda la costa iraní, además de la destrucción de más de 8 buques petroleros iraníes, a pesar de la confirmación oficial que se refiere a cinco.

La actitud desafiante de los extremistas de la llamada Guardia Revolucionaria ha alejado completamente cualquier vía pacífica de solución con Washington, que en estos momentos tiene asfixiada la economía de Teherán mediante un bloque naval, aéreo y financiero que analistas pronostican como el final del régimen de los ayatolás.

Si Irán sigue disparando contra buques comerciales en el Estrecho o contra los aliados de la Casa Blanca, EEUU terminará destruyento toda la flota petrolera de Irán, un golpe demoledor del que dificilmente se puedan reponer en 10 o 15 años. La construcción de un tanquero puede durar hasta más de tres años con un costo estimado que puede superar fácilmente los 120 millones de dólares.

Irán no sólo se quedaría sin su flota para sacar el petroleo que vende en el mercado negro, sino sin almacenamiento también para el crudo que produce bajo el férreo bloque naval impuesto por EEUU, después del boicot de los militares a un acuerdo definitivo del fin del conflicto y la rendición.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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