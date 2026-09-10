jueves 10  de  septiembre 2026
JUSTICIA

Cilia Flores pide a juez de EEUU detención domiciliaria en Nueva York; Fiscalía se opone

Abogados de la esposa de Maduro, con cargos de conspiración para narcotráfico en EEUU, alegan supuestos problemas cardíacos y prometen estricta vigilancia

Dibujo de la artista Jane Rosenberg en una audiencia del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda) en Nueva York.&nbsp;&nbsp;

Dibujo de la artista Jane Rosenberg en una audiencia del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda) en Nueva York.  

EFE/Jane Rosenberg
Por Julián Varela

NUEVA YORK.-Abogados defensores de Cilia Flores, esposa del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al juez federal Alvin K. Hellerstein, del distrito sur de Nueva York, que se le otorgue detención domiciliara mientras espera si se inicia el juicio por conspiración de narcotráfico y otros delitos, también contra su esposo.

En un escrito, la defensa que dirige Mark E. Donnelly alegó que Flores padece "problemas de salud" que requieren de un tratamiento que no presta la cárcel federal de Brooklyn donde ella permanece desde enero pasado.

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"Cilia Adela Flores de Maduro es la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela y merece la oportunidad de esperar a su juicio bajo arresto domiciliario, mientras se recupera de una cirugía cardiaca invasiva", señala el texto de la defensa que insiste en la condición de autoridad venezolana, y que fue reportado por medios.

En la misma solicitud, los abogados prometen estricta y se anexa una declaración adjunta de Louis J. Milione, exalto cargo de la DEA y directivo de Guidepost Solutions que se responsabiliza por la seguridad.

La petición judicial, la tercera en el proceso de nueve meses que la defensa busca anular, tuvo la oposición de la Fiscalía, se informó.

Flores y Maduro, llevados ante la justicia estadounidense a través de un operativo militar de EEUU en Venezuela el 3 de enero de 2026, tienen cargos federales que comprometerían la seguridad estadounidense, y desde entonces permanecen en prisión a la espera del juicio que el juez Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027.

Salud de Cilia Flores

Según la defensa, Flores presentaría desde el 23 de abril pasado episodios de opresión en el pecho que han requerido del uso de un inhalador, dificultad para respirar, palpitaciones, una frecuencia cardiaca acelerada, dolor torácico y mareos ocasionales.

A ello suman supuestos antecedentes de "valvulopatía reumática con estenosis leve y regurgitación moderada" y su condición de asmática, mientras también alegan problemas digestivos, pérdida de dos muelas y dificultades para dormir, según reportes de otros medios.

Los abogados insisten en que las condiciones de reclusión de Flores en la cárcel que comparte con más de 40 presas, en medio de su estado de salud, no son las adecuadas y aseguran en el escrito que desde el 14 de agosto, cuando el personal lanzó aerosol de pimienta para disolver una riña, se le acentuaron dificultades para respirar.

"Su estado de salud es grave y su alojamiento actual, a pesar de todos los esfuerzos realizados, resulta inadecuado para permitirle una recuperación adecuada tras una cirugía cardiaca", indica el texto en el que se asegura que Flores "se deteriora continuamente".

Vigilancia en Nueva York

Ante el cuadro de salud, los abogados solicitaron la detención domiciliaria que incluye localización por GPS, vigilancia armada las 24 horas del día, entrega de todos sus documentos de viaje --inclusive de su pasaporte-- y el nombramiento de un tutor externo aprobado por los Servicios de Libertad Provisional y el Tribunal, según se informó.

Además, el texto plantea que los costes derivados del traslado correrían a cargo de ella misma.

Así, plantearon que como alternativa que Flores sea llevada a una vivienda dentro del distrito judicial federal del sur de Nueva York, sin dar detalles “por razones de seguridad”, tras argumentar la existencia de "un conjunto de condiciones estrictamente suficientes para garantizar razonablemente su comparecencia" y la "seguridad de la comunidad" y su propia "afección cardiaca grave y documentada" que, subraya el documento, "por sí sola justifica la libertad".

“Por razones de seguridad, la ubicación de la residencia se comunicará por separado al tribunal, al Gobierno y a los servicios de supervisión previa al juicio”, indica la declaración adjunta del directivo de Guidepost Solutions, la empresa que se responsabiliza de la vigilancia

“La acusada no supervisará ni tendrá control alguno sobre el trabajo de Guidepost”, añade la declaración de Milione que se encargaría de supervisar el cumplimiento de las condiciones.

FUENTE: Con información de Europa Press; abc.es

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