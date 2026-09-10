DeSantis defiende en Miami enseñanza obligatoria sobre daños causados por el comunismo

El gobernador Ron DeSantis en el Museo y Biblioteca de Bahía de Cochinos en Miami

MIAMI. — El gobernador Ron DeSantis defendió este jueves en Miami los nuevos estándares educativos sobre la historia del comunismo, que comenzaron a implementarse durante el actual curso escolar en Florida, y afirmó que su propósito es impedir que las nuevas generaciones sean atraídas por las promesas del socialismo.

DeSantis encabezó una conferencia de prensa en el Museo y Biblioteca de Bahía de Cochinos, en la Pequeña Habana, acompañado por el comisionado de Educación de Florida, Henry Mack, y el exsenador estatal Bryan Ávila, uno de los patrocinadores de la legislación que dio origen al programa.

“Es nuestro deber asegurarnos de que la próxima generación comprenda la verdad sobre el comunismo”, aseveró el mandatario republicano, quien sostuvo que los estudiantes deben conocer el daño provocado por esa ideología y las experiencias de quienes sufrieron bajo gobiernos comunistas.

El gobernador argumentó que esa formación permitirá a los jóvenes reconocer lo que describió como las “falsas promesas” de dirigentes socialistas que pretenden alterar el modelo político y económico de Estados Unidos.

Nuevos contenidos

Los nuevos estándares aplicados en la educación floridana surgieron de la SB 1264, firmada por DeSantis en abril de 2024. La norma ordenó incorporar, a partir del curso 2026-2027, una enseñanza sobre el comunismo adecuada a la edad y al nivel de desarrollo de los alumnos.

El programa aborda la historia de los movimientos comunistas dentro de Estados Unidos, sus métodos de actuación y las condiciones económicas, políticas e industriales que antecedieron a revoluciones de ese signo.

Además, exige estudiar las atrocidades cometidas en otros países, la Revolución Cultural china, las matanzas atribuidas a gobiernos comunistas y las diferencias entre el totalitarismo y los principios de libertad y democracia sobre los que se fundó Estados Unidos.

Un segmento específico está dedicado a Cuba, las raíces del Partido Comunista de la isla y la expansión de movimientos guerrilleros e ideologías marxistas por América Latina.

DeSantis indicó que la instrucción no debe limitarse a definiciones teóricas. En su opinión, las vivencias de exiliados y antiguos presos políticos permiten mostrar a los estudiantes las consecuencias humanas de la represión, la censura, la pérdida de libertades y el control estatal de la economía.

Aplicación en las escuelas

La Junta Estatal de Educación aprobó los nuevos contenidos académicos en noviembre de 2025. El Departamento de Educación dispuso que los distritos documenten en sus planes anuales cómo impartirán esas temáticas y qué cursos utilizarán para cumplir el mandato.

La enseñanza también contempla acontecimientos recientes de Venezuela, entre ellos los abusos atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, las denuncias de narcotráfico, las sanciones internacionales y los vínculos con Irán.

La selección del Museo de Bahía de Cochinos como escenario reforzó el mensaje del gobernador. El recinto conserva la memoria de los integrantes de la Brigada 2506, formada mayoritariamente por exiliados cubanos que participaron en la invasión de abril de 1961 contra el régimen de Fidel Castro.

DeSantis presentó la iniciativa como una extensión de su política educativa y aseguró que Florida tiene la responsabilidad de preservar esos testimonios para que los estudiantes comprendan que la pérdida de las libertades no constituye un episodio abstracto, sino una experiencia vivida por miles de familias radicadas en el estado.