Marco Rubio señala a la izquierda por "destruir países en el hemisferio"

Durante la gira oficial por América Latina con paradas en Colombia y Ecuador , el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó duras críticas contra los regímenes de izquierda en la región, acusándolos de haber provocado el colapso económico y político de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En sus declaraciones, transmitidas por el Departamento de Estado, el funcionario norteamericano sostuvo que el modelo ideológico de izquierda "ha destruido básicamente todos los países que ha controlado en el hemisferio", reseña el portal web Diario de Cuba

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En el marco de sus intervenciones ante medios internacionales en Bogotá y Quito, Rubio abordó la compleja crisis socioeconómica en Cuba, deslindando a las sanciones de Washington del deterioro de las condiciones de vida en la isla y atribuyendo la responsabilidad de la coyuntura al modelo centralizado y a la ineficiencia de las autoridades gubernamentales.

SECRETARIO RUBIO: La izquierda destruyó a Venezuela. La izquierda destruyó a Cuba. La izquierda destruyó a Nicaragua. La izquierda ha destruido, básicamente, todos los países del hemisferio de los que se ha apoderado. pic.twitter.com/xFIOB16FUE — USA en Español (@USAenEspanol) September 9, 2026

El jefe de la diplomacia estadounidense detalló las razones estructurales del colapso en la isla y ratificó la postura de la Casa Blanca frente al conglomerado militar cubano:

Bloqueo a la corporación militar : Rubio enfatizó que Washington mantendrá la presión financiera contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), brazo económico de las Fuerzas Armadas gubernamentales. Según el funcionario, las medidas adoptadas han logrado el cierre de cuentas bancarias y el retiro de numerosas empresas extranjeras que operaban en sociedad con el régimen.

: Rubio enfatizó que Washington mantendrá la presión financiera contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), brazo económico de las Fuerzas Armadas gubernamentales. Según el funcionario, las medidas adoptadas han logrado el cierre de cuentas bancarias y el retiro de numerosas empresas extranjeras que operaban en sociedad con el régimen. Dependencia de subsidios externos : El secretario de Estado señaló que la crisis actual responde a la incapacidad del sistema cubano para operar sin auxilio financiero internacional, recordando que el modelo subsistió históricamente gracias al patrocinio de la Unión Soviética y, posteriormente, a los envíos de crudo desde Venezuela.

: El secretario de Estado señaló que la crisis actual responde a la incapacidad del sistema cubano para operar sin auxilio financiero internacional, recordando que el modelo subsistió históricamente gracias al patrocinio de la Unión Soviética y, posteriormente, a los envíos de crudo desde Venezuela. Responsabilidad del cambio político: Respecto al futuro institucional de las naciones bajo regímenes autoritarios, Rubio afirmó que "la primera responsabilidad de cambiar un sistema le corresponde al pueblo de esos países", al tiempo que aclaró que la administración estadounidense no descarta ningún escenario en caso de que surjan amenazas directas a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

El recorrido diplomático del secretario de Estado por la región reafirma la línea dura de la política exterior de Washington hacia los regímenes de La Habana, Caracas y Managua, enfocada en la asfixia financiera de las estructuras corporativas vinculadas a los sectores militares.

FUENTE: Diario de Cuba