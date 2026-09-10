Diosdado Cabello desafía a Marco Rubio en un video que se hace viral en redes

MIAMI. - Este jueves un video que muestra al ministro de Venezuela Diosdado Cabello con declaraciones desafiantes contra el secretario de Estado Marco Rubio se hizo viral en redes sociales, en momentos en que se afianza el acercamiento entre Venezuela y EEUU con acuerdos petroleros.

Cabello, en un extracto de su programa por un canal oficialista en noviembre de 2024 tras el fraude electoral, afirma estar dispuesto a someterse con Rubio, entonces senador y opuesto a las dictaduras regionales, a un detector de mentiras con cinco preguntas.

FLORIDA Carlos Giménez y Rick Scott acusan a Diosdado Cabello de obstaculizar la ayuda internacional tras el terremoto

“Por ejemplo, ¿ha consumido drogas alguna vez en su vida; tiene usted amigos narcotraficantes? para ver qué dice la máquina cuando tu respondas y lo que digo yo”, dijo el alto funcionario del régimen venezolano. Y prosiguió:

Video de Diosdado Cabello

“¿Trafica usted con drogas, ha recibido usted comisión o dinero proveniente de los cargos que usted ha detentado? Cinco preguntas para ver qué respondes tú, qué respondo yo, y qué dice la máquina”, afirmó Cabello en una de sus arremetidas en los últimos años.

Según las redes, las palabras de Cabello, secretario general del PSUV y considerado hombre fuerte del régimen venezolano, han vuelto a escalar mientras el lunes pasado afirmó que el chavismo se prepara para acudir a eventuales elecciones. Al PSUV “no le gusta la medalla de plata”, según reporte de medios.

Sobre Cabello, junto a otros chavistas venezolano, pesa una recompensa vigente de hasta 25 millones de dólares de EEUU, según reportes del Narcotics Rewards Program del Departamento de Estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franklin Virguez (@virguezfranklin)

FUENTE: Información de red Instagram,