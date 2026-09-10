jueves 10  de  septiembre 2026
REDES

Diosdado Cabello desafía a Marco Rubio en un video que se hace viral en redes

El ministro de Venezuela emplazó al secretario de Estado de EEUU en 2024 a someterse a “detector de mentiras”, en otra de sus arremetidas que hoy bajan de tono

Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

Europa Press
Por Julián Varela

MIAMI.- Este jueves un video que muestra al ministro de Venezuela Diosdado Cabello con declaraciones desafiantes contra el secretario de Estado Marco Rubio se hizo viral en redes sociales, en momentos en que se afianza el acercamiento entre Venezuela y EEUU con acuerdos petroleros.

Cabello, en un extracto de su programa por un canal oficialista en noviembre de 2024 tras el fraude electoral, afirma estar dispuesto a someterse con Rubio, entonces senador y opuesto a las dictaduras regionales, a un detector de mentiras con cinco preguntas.

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“Por ejemplo, ¿ha consumido drogas alguna vez en su vida; tiene usted amigos narcotraficantes? para ver qué dice la máquina cuando tu respondas y lo que digo yo”, dijo el alto funcionario del régimen venezolano. Y prosiguió:

Video de Diosdado Cabello

“¿Trafica usted con drogas, ha recibido usted comisión o dinero proveniente de los cargos que usted ha detentado? Cinco preguntas para ver qué respondes tú, qué respondo yo, y qué dice la máquina”, afirmó Cabello en una de sus arremetidas en los últimos años.

Según las redes, las palabras de Cabello, secretario general del PSUV y considerado hombre fuerte del régimen venezolano, han vuelto a escalar mientras el lunes pasado afirmó que el chavismo se prepara para acudir a eventuales elecciones. Al PSUV “no le gusta la medalla de plata”, según reporte de medios.

Sobre Cabello, junto a otros chavistas venezolano, pesa una recompensa vigente de hasta 25 millones de dólares de EEUU, según reportes del Narcotics Rewards Program del Departamento de Estado.

FUENTE: Información de red Instagram,

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