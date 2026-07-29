miércoles 29  de  julio 2026
SEURIDAD

EEUU insta a países latinoamericanos a aumentar el gasto en defensa para enfrentar el crimen organizado

"Es fundamental que nuestros vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y seguridad", escribió Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de EEUU

Militares de Colombia se preparan para patrullar las calles tras los recientes enfrentamientos entre guerrillas en el Norte de Santander el 20 de enero de 2025

Militares de Colombia se preparan para patrullar las calles tras los recientes enfrentamientos entre guerrillas en el Norte de Santander el 20 de enero de 2025

AFP
Militares custodian las calles de Ecuador, azotadas por las mafias del narcotráfico.

Militares custodian las calles de Ecuador, azotadas por las mafias del narcotráfico.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los países latinoamericanos a incrementar su gasto en defensa y seguridad para hacer frente al crimen organizado.

"Es fundamental que nuestros vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y seguridad. No hay razón para que ningún país, especialmente aquellos que enfrentan importantes amenazas narcoterroristas, destine tan poco a defensa", escribió Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, en la revista Americas Quarterly.

Lee además
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

La inacción latinoamericana ante la guerra de Cuba conta EEUU y las Américas
Fachada del Departamento del Tesoro en Washington.
SANCIONES

EEUU flexibiliza temporalmente controles financieros a Venezuela para facilitar ayuda tras sismos

El alto cargo del Pentágono calificó de "absurdo" que algunos países latinoamericanos "destinen menos del 1 % de su PIB a la defensa nacional", aunque no precisó cuáles.

Por el contrario, señaló que los aliados europeos de la OTAN "están aumentando significativamente su gasto", hasta alcanzar un 3,5 % del PIB en gastos militares y un 1,5 % adicional en cuestiones relacionadas con la seguridad.

Colby, que a principios de mes participó en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Cusco (Perú), escribió el artículo de opinión para defender la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica.

Alianza militar

El subsecretario apuntó que actualmente existe "una oportunidad histórica para que Estados Unidos y sus vecinos regionales colaboren" en el combate al narcotráfico y a otras amenazas.

La Administración de Trump fundó a principios de mes el llamado Escudo de las Américas, una alianza militar contra el crimen organizado integrada por gobiernos conservadores de la región, de la que no forman parte ni Brasil ni México.

Colby apuntó que la estrategia de seguridad nacional del Gobierno de Trump pasa por actualizar la llamada Doctrina Monroe, un principio de la política exterior estadounidense del siglo XIX que estableció que Latinoamérica debía quedar bajo la esfera de influencia de Washington.

"Por supuesto, reconocemos que la Doctrina Monroe es controvertida en muchos ámbitos. Pero también es frecuente que se malinterprete", apuntó.

Tráfico de drogas y migración

Colby defendió que el objetivo de Estados Unidos "no radica en la explotación, la subordinación ni la dependencia", sino en que las naciones latinoamericanas tengan "mayor prosperidad, seguridad y estabilidad".

Recordó que Estados Unidos se ha visto afectado por el tráfico de drogas y los flujos migratorios provenientes del sur, y aseguró que Washington movilizará "todos los recursos", incluidas las Fuerzas Armadas, para hacer frente a esas amenazas.

En ese sentido, puso como ejemplo las decenas de ataques estadounidenses en el Caribe contra lanchas cargadas de drogas, una operación que ha sido criticada por los demócratas y los países gobernados por la izquierda que alegan supuestas "ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales" contra el narcotráfico.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

El mayor activo de La Habana, su ubicación geográfica al servicio del espionaje contra EEUU

La cifra de inmigrantes indocumentados en EEUU habría alcanzado los 16 millones en 2024

Precios del petróleo suben por respuesta de EEUU a ataques de Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
CIFRAS PREOCUPANTES

Más de 5.600 inmigrantes ingresaron bajo custodia de ICE Miami en solo 26 días

La imagen muestra las antenas espía en el Salao, Cuba.
Seguridad nacional

El mayor activo de La Habana, su ubicación geográfica al servicio del espionaje contra EEUU

Operadores en el Portaaviones Abraham Lincoln, ubicado en el Medio Oriente.
GUERRA

Trump: "EEUU golpeará duro a Irán tras ataques a bases en Jordania"

Mega Millions fue creado en 2002 y combina la red de loterías en 44 estados, incluyendo la Florida, además de Washington DC y las Islas Vírgenes.
FORTUNA

¿Quién tiene el boleto de Mega Millions que ganó $800 millones en Florida?

El actor y comediante cubano Alexis Valdés. 
CONTROVERSIA

Alexis Valdés niega agresión a Zajaris Fernández, la actriz lo demanda tras polémico altercado

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh
BANCO CENTRAL/EEUU

Reserva Federal mantiene sus tasas de interés por 5ta vez consecutiva

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Operadores en el Portaaviones Abraham Lincoln, ubicado en el Medio Oriente.
GUERRA

Trump: "EEUU golpeará duro a Irán tras ataques a bases en Jordania"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales. 
Protestas

Fiscalía de Bolivia ordena la captura de Evo Morales acusado de "terrorismo y alzamiento armado"

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 
EEUU

Anthony Fauci se niega en el Senado de EEUU a responder preguntas sobre los orígenes del COVID-19

 Joseph Ladapo, cirujano general de Florida, busca limitar los fármacos en los tratamiento mentales infantiles. 
SALUD MENTAL INFANTIL

Florida recomienda limitar psicofármacos en niños y priorizar terapias y cambios de hábitos