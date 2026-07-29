Servicio Geológico de EEUU señala nuevo epicentro de sismo en Venezuela que explica la devastación

En Venezuela, una vista aérea del edificio residencial Jurel, destruido por los sismos del 24 de junio, en Catia La Mar, en La Guaira, el 20 de julio de 2026

MIAMI .- Luego de rigurosos análisis, el Servicio Geológico de EEUU (USGS) actualizó la ubicación del epicentro del segundo sismo de los dos que sacudieron con fuerza el norte de Venezuela hace poco más de un mes, y precisó que el terremoto de 7.5 se generó en las costas del oeste de La Guaira .

"La ubicación del sismo principal se actualizó con más datos y un análisis más preciso el 28/07/2026 UTC. Es probable que la incertidumbre en la ubicación real sea mayor que los 6 km calculados, ya que las llegadas iniciales quedaron ocultas por un sismo precursor", según explicó el organismo especializado.

Este reajuste técnico realizado en las últimas horas que sitúa el epicentro en el mar, a 17 kilómetros al oeste de Catia La Mar, en La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros, explicaría la magnitud de la devastación del estado costero, el más afectado el 24 de junio pasado.

La Guaira, costa de Venezuela

Tras los fuertes sismos que sacudieron el país suramericano, el USGS informó que el epicentro del segundo sismo se ubicó cerca de la localidad de Yumare, en Yaracuy, en la región centro occidental del país, lo que ha quedado descartado.

La Guaira y sus zonas costeras reportaron la mayor cantidad de fallecidos y de edificios desplomados y con mayores daños por el denominado “doblete sísmico”, y le sigue Caracas, capital del país.

Los fallecidos superan los 5,500 muertos y 16,700 heridos, según el más reciente balance oficial ofrecido el 25 de junio pasado. De los 856 edificios afectados, 190 colapsaron en su totalidad, y cerca de 18,000 personas se quedaron sin vivienda, según el reporte de hace cinco días.

El Servicio Geológico de los EE.UU no estaba muy convencido luego de ver los daños en la Guaira y realizó un nuevo análisis más preciso, usando datos de 64 estaciones sísmicas de la Red Global de Sismografia (GSN), diferentes satélites y estaciones de GPS, entre otros datos… pic.twitter.com/b1AIKulUz1 — HevercastroB (@HeverCastroB) July 29, 2026

Nuevo análisis de los sismos

El USGS, tras observar la devastación de La Guaira, realizó un análisis más preciso y usó datos de 64 estaciones sísmicas de la Red Global de Sismografía, así como diferentes satélites y estaciones de GPS, según analistas que comentaron el nuevo reporte del organismo estadounidense.

Al enfocarse en el segundo y principal sismo, luego del precursor de magnitud 7.2 ocurrido 39 segundos antes, el USGS identificó en su análisis varias zonas afectadas para precisar el nuevo epicentro.

Entre ellas están, según informaciones:

Estructuras enterradas o dañadas en Catia La Mar y Playa Grande.

Posibles comunidades aisladas debido a carreteras parcialmente o totalmente bloqueadas a lo largo de la carretera costera al oeste de Catia La Mar a Puerto Cruz, y las poblaciones del interior en esta área pueden quedar aisladas de las comunidades costeras.

Estructuras dañadas por deslizamientos de tierra localizados cerca de la autopista 6 al norte de Maracay .

Deslizamientos de tierra generalizados o importantes en las montañas costeras desde La Guaira hasta Naiguatá.

Advertencias

En su nuevo reporte técnico, USGS informó adicionalmente que existe un 8% de posibilidad de que ocurra una réplica superior a 6 de magnitud en las próximas semanas.

Los movimientos sísmicos continuarán en el territorio nacional, como ha sido natural tras fuertes terremotos, por lo que expertos han sugerido permanecer calmados y atentos.

Este miércoles, el ingeniero Carlos Genatios, experto en tecnología, advirtió que el sismo 7.5 de magnitud de La Guaira “introduce deformaciones y nuevas concentraciones e incrementos de esfuerzos en otras zonas de las fallas”, y dijo que el Oriente de Venezuela es una de las zonas más afectadas.

El sismo de la Guaira, Mw 7.5, con unos 60 cm de desplazamiento, intoduce deformaciones y nuevas concentraciones e incrementos de esfuerzos en otras zonas de las fallas, siendo el Oriente de Venezuela una de las zonas afectadas. Ojo. — Carlos Genatios (@carlosgenatios) July 29, 2026

FUENTE: Con información de red X, ntn24.com, es.euronews.com