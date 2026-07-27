martes 28  de  julio 2026
SANCIONES

EEUU flexibiliza temporalmente controles financieros a Venezuela para facilitar ayuda tras sismos

Se facilitan operaciones de asistencia humanitaria, reconstrucción y recuperación económica al reducir riesgo de sanciones

Fachada del Departamento del Tesoro en Washington.

Fachada del Departamento del Tesoro en Washington.

LEONARDO MORALES/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes, 27 de julio, una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que las instituciones estadounidenses faciliten operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria en Venezuela tras los recientes terremotos en el país.

La medida, anunciada por el Tesoro, establece que la Red de Control de Delitos Financieros no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios autorizados en Venezuela, país bajo sanciones, entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.

Lee además
Bandera de Venezuela junto a la bandera del Banco Central del país.
ECONOMÍA

Banco Central de Venezuela celebra "reconexión con organismos financieros" tras alivio de sanciones
Departamento del Tesoro. 
ECONOMÍA

EEUU flexibiliza sanciones a aerolínea Conviasa y servicios de telecomunicaciones de Venezuela

La decisión busca facilitar que bancos y otras instituciones financieras estadounidenses puedan procesar operaciones vinculadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los terremotos, al reducir el riesgo de sanciones regulatorias por posibles dificultades de cumplimiento durante esas transacciones autorizadas.

Se mantienen normas contra el lavado de dinero

El Tesoro explicó que las instituciones financieras deberán mantener sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero y seguir respetando las sanciones vigentes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La protección anunciada no cubrirá violaciones intencionales o deliberadas de las normas financieras estadounidenses, según el comunicado.

De acuerdo con un informe del Banco Mundial, presentado el 23 de julio, los daños provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio tendrán un costo estimado de 19.600 millones de dólares y podrían frenar la recuperación económica del país durante una década.

Los sismos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y figuran entre los más devastadores de la historia reciente de Venezuela.

Estados Unidos comenzó a imponer sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos en 2015, durante la Administración de Barack Obama, y posteriormente, amplió las medidas económicas contra el régimen de Nicolás Maduro a partir de 2017.

El sistema de sanciones se endureció en 2019 con restricciones más amplias sobre la economía venezolana, incluida la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Desde entonces, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias y excepciones específicas para permitir determinadas operaciones, entre ellas algunas relacionadas con el sector petrolero, especialmente tras los cambios políticos registrados en Venezuela después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

EEUU levanta sanciones para permitir transacciones de ayuda a Venezuela tras terremotos

Régimen de Nicaragua posterga reforma constitucional para excluir a la oposición de las elecciones

Tras años de construcción, abre al tráfico nuevo puente entre EEUU y Canadá

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

Imagen referencial.
CUPONES SNAP

Florida registra caída de 23% en beneficiarios de asistencia alimentaria federal

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.
CELEBRIDADES

Angelina Jolie reacciona a decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

Te puede interesar

La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Katherine Fernandez Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade. 
MANO DURA

Miami-Dade: Operativo contra tráfico humano durante Mundial FIFA deja 178 arrestos

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

 Ric Prado durante la presentación del libro La Pasión del Guerrero. Contra el terrorismo y el comunismo
EXILIO CUBANO

Ric Prado: "El mayor desafío no será derrocar al régimen, sino reconstruir Cuba"

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38.
PROCESO JUDICIAL 

Hermanos Tate seguirán detenidos en Miami mientras avanza su proceso de extradición al Reino Unido