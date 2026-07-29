miércoles 29  de  julio 2026
Tecnología

EEUU prohíbe la importación de robots humanoides fabricados en el exterior

La mayoría de los robots humanoides vendidos en Estados Unidos se fabrican en el extranjero, especialmente en China.

Robots humanoides se exhiben durante el lanzamiento del robot humanoide U1, producido por UWORLD, una marca de UBTECH Robotics, en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 30 de junio de 2026. &nbsp;

Robots humanoides se exhiben durante el lanzamiento del robot humanoide U1, producido por UWORLD, una marca de UBTECH Robotics, en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 30 de junio de 2026.

 

AFP

El gobierno de Donald Trump prohibió el martes la importación a Estados Unidos de robots humanoides y cuadrúpedos fabricados en otros países por motivos de seguridad nacional.

La mayoría de los robots humanoides vendidos en Estados Unidos se fabrican en el extranjero, especialmente en China.

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Los "dispositivos robóticos avanzados", término que engloba a los "robots móviles" que imitan la forma en que caminan los seres humanos y los animales, fueron incorporados a la lista de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), según un comunicado.

Esta lista ya incluía a ciertos tipos de drones, así como a las empresas chinas Huawei y China Telecom.

La decisión se tomó con base en las conclusiones de un grupo de trabajo convocado por la Casa Blanca, que determinó que estos robots fabricados en el extranjero podrían amenazar infraestructuras críticas y "la seguridad y protección" de los residentes de Estados Unidos.

China no tardó en reaccionar y acusó el miércoles a Estados Unidos de buscar "frenar" a sus empresas con estas prohibiciones.

"China siempre ha denunciado firmemente la tendencia de Estados Unidos a invocar de forma abusiva la seguridad nacional para frenar a las empresas chinas", dijo el miércoles Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

"El proteccionismo no mejora en absoluto la competitividad estadounidense; solo perjudica los intereses de las empresas y los consumidores estadounidenses", remarcó durante una rueda de prensa habitual.

El grupo de trabajo de la Casa Blanca que recomendó prohibir estos robots en nombre de la seguridad, citó entre otros ejemplos, el caso del programador francés Sammy Azdoufal, que informó haber accedido accidentalmente a los datos de miles de aspiradoras robóticas fabricadas por la empresa china DJI.

Sin embargo, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional pueden conceder exenciones.

La FCC también agregó a la lista a los inversores de corriente fabricados en el extranjero, dispositivos que, entre otras funciones, convierten la corriente continua de baterías o paneles solares en corriente alterna estándar, que puede ser utilizada por la red eléctrica.

La decisión anunciada el martes solo afectará a los nuevos modelos y no a aquellos que ya han sido vendidos o autorizados en Estados Unidos. La medida llega en medio de los esfuerzos del gobierno de Trump por impulsar la industria local.

Varias empresas ya fabrican algunos robots humanoides en Estados Unidos, entre ellas Boston Dynamics, Tesla, Figure AI y Agility Robotics.

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FUENTE: AFP

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