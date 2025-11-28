EEUU instala un radar en Trinidad y Tobago para "mejorar la vigilancia" contra el narcotráfico

El carguero Mistral, con bandera de Antigua y Barbuda, en la bahía de Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.

PUERTO ESPAÑA — La primera ministra de Trinidad y Tobago , Kamla Persad-Bissessar, afirmó que Estados Unidos está ayudando a su país, situado a unos diez kilómetros de Venezuela , a instalar un radar en un nuevo aeropuerto.

Washington desplegó en agosto una flotilla en el Caribe que incluye el portaaviones más grande del mundo, con la premisa de combatir el narcotráfico. Caracas considera que es una operación destinada a derrocar al dictador Nicolás Maduro.

Trinidad y Tobago recibió al buque de guerra estadounidense USS Gravely a finales de octubre. Nuevos ejercicios conjuntos se realizaron del 16 al 21 de noviembre.

Persad-Bissessar reveló que en Trinidad y Tobago hay marines estadounidenses que "están ayudando" con el aeropuerto. "El plan allí incluye la pista, la carretera y el radar", dijo.

"Nos ayudarán a mejorar nuestra vigilancia y la inteligencia de los radares para los narcotraficantes en nuestras aguas y fuera de nuestras aguas", agregó.

"Propósito y alcance"

Farley Augustine, secretario en jefe de la Asamblea de Tobago, la segunda isla del país insular, solicitó "detalles completos sobre lo que se instalará en Tobago".

"Se está organizando una reunión formal con los ministros del gabinete y las agencias relevantes respecto al propósito y alcance de la instalación del radar", según el texto, que "reitera la postura de neutralidad de Tobago".

Persad-Bissessar asegura que Washington nunca ha solicitado utilizar su país para atacar Venezuela, que canceló los acuerdos gasíferos entre ambos países.

Granada informó de una solicitud de Estados Unidos para instalar también un radar en el aeropuerto de ese país ubicado a unos cien kilómetros al norte de Venezuela.

Fuerzas estadounidenses han atacado desde septiembre más de 20 embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico. Estos bombardeos dejaron 83 narcos muertos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que prevén ataques por tierra "pronto" durante una conversación con las fuerzas armadas por el Día de Acción de Gracias.

