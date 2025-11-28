viernes 28  de  noviembre 2025
Nuevo éxodo

Perú declara estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular

El presidente peruano dijo que tanto la Policía como las autoridades migratorias intensificarán los controles en la frontera "para tranquilidad" de los peruanos

Migrantes caminan cerca del paso fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile, el 28 de noviembre de 2025.

AFP
Un carabinero habla con migrantes cerca del paso fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile, el 28 de noviembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA — El presidente de Perú, José Jerí, anunció este viernes que declarará el estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular, después de que más de un centenar de personas bloquearan una de las carreteras que conectan ambos países.

"Nuestras fronteras se respetan", advirtió el presidente peruano en un mensaje en su cuenta de X, desde donde anunció que este viernes se reunirá con el pleno de su gabinete para declarar el estado de emergencia y poder así "redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas".

Jerí informó de que tanto la Policía como las autoridades migratorias intensificarán los controles en la frontera "para tranquilidad" de los peruanos.

En las últimas horas, decenas de vehículos de carga han quedado varados a su paso por la ciudad de Tacna en la carretera que conecta el sur de Perú con Chile, después de que más de un centenar de personas hayan bloqueado la vía cuando intentaban llegar hasta territorio peruano en su camino a sus lugares de origen tras las restricciones migratorias impuestas por las autoridades chilenas.

La mayoría son venezolanos

El grueso de estas personas es de origen venezolano, a quienes Perú les exige un visado para poder entrar en su territorio. La situación podría empeorar aún más dentro de un par de semanas, después de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones chilenas, en las que el candidato de línea conservadora José Antonio Kast tiene grandes posibilidades de vencer.

Entre sus promesas de campañas, el candidato del Partido Republicano tiene apuntada la expulsión inmediata de todos los extranjeros en situación irregular, así como el cierre de las fronteras con Perú y Bolivia.

"A los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que salgan voluntariamente de nuestra patria. (...) Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia", dijo Kast en un video publicado este viernes en sus redes sociales.

"Hay miedo"

Un video publicado por el gobernador de la región fronteriza de Arica, a unos 2.200 km al norte de Santiago, muestra decenas de personas intentando salir de Chile en el paso de Chacalluta-Santa Rosa.

"No nos quieren dejar entrar a Perú (...) hay miedo porque nos vayan a sacar a la fuerza", afirmó un migrante venezolano que prefirió no ser identificado al medio digital The Clinic.

El canal peruano Radio Tacna difundió, entretanto, imágenes de migrantes con niños en brazos en la carretera cerca del paso fronterizo.

En abril de 2023, Perú decretó durante dos meses el estado de emergencia y la militarización de sus fronteras para reforzar los controles ante la llegada de migrantes de Chile, a quienes se les exige documentación en regla para ingresar.

Las Fuerzas Armadas apoyaron entonces las tareas de la policía en el control interno.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

