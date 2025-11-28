Fiscalía imputa por asesinato en primer grado al hombre acusado de disparar a la Guardia Nacional

Foto cortesía de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, muestra a Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que es el sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC.

La fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, habla con la prensa mientras la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser (izq.), y el director del FBI, Kash Patel (der.), observan durante una conferencia de prensa sobre el tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental el 27 de noviembre de 2025 en Washington, DC.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que es el sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC.

WASHINGTON — La Fiscalía de Estados Unidos imputará por asesinato en primer grado al individuo detenido por matar a tiros a una soldado de la Guardia Nacional y herir a otro de gravedad el pasado miércoles en Washington D.C.

"Será acusado de asesinato en primer grado y presentaremos muchos cargos más", declaró este viernes la fiscal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, al canal Fox News.

Migración inversa Trump anuncia "pausa permanente" de la migración de países del "tercer mundo" ¿Qué repercusiones tiene?

Hace solo unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba la muerte de la soldado de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, de 20 años de edad, a causa de los disparos efectuados por un individuo identificado por fuentes de seguridad a la misma cadena como Ramanulá Lakanwal, un inmigrante afgano de 29 años.

Lakanwal entró a Estados Unidos en 2021 con permiso humanitario como parte de la Operación "Aliados Bienvenidos" de la administración Biden sin el debido escrutinio, tras la retirada estadounidense de Afganistán y la toma del país por los talibán. La operación tenía como objetivo apoyar y reasentar a los afganos vulnerables, incluyendo a aquellos que habían colaborado con las tropas estadounidenses en el pasado. No obstante, la solicitud de asilo del sospechoso fue aprobada en abril de 2025, en los primeros meses de la nueva administración de la Casa Blanca.

El compañero de Beckstrom, Andrew Wolfe, de 24 años, "sigue en estado crítico", según explicó Pirro. "Todavía tenemos esperanza. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su familia y asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan en estos momentos difíciles", añadió Pirro.

Ramanulá Lakanwal migrante afgano Foto cortesía de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, muestra a Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que es el sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC. Oficina del Fiscal de los Estados Unidos

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que el presunto atacante, identificado como Rahmanullah Lakanwal, vivía en el estado de Washington, al otro extremo del país, desde donde condujo un auto para llevar a cabo el tiroteo.

Se trató de un ataque "descarado y dirigido", perpetrado con un revólver Smith & Wesson, afirmó la fiscal.

El otro soldado herido, Andrew Wolfe, "lucha por su vida", informó el presidente Trump la medianoche del jueves. El afgano también resultó herido y se encuentra en estado crítico.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso había formado parte de un comando respaldado por Washington que combatió contra los talibanes en Afganistán, y que llegó a Estados Unidos gracias a un programa de evacuación de afganos que colaboraron con el organismo.

Medios estadounidenses informaron el viernes que el hombre integró las "Unidades Cero" de los servicios afganos.

Estas unidades operaban fuera de la cadena de mando habitual y "en gran medida eran reclutadas, entrenadas, equipadas y supervisadas por la CIA", según la organización Human Rights Watch.

Políticas de asilo laxas de Biden

Los actuales jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional insistieron en que Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Biden.

Pero la oenegé AfghanEvac, que ayudó a asentar afganos en Estados Unidos, sostiene que estos pasan por "algunos" de los procesos de verificación de seguridad más "exhaustivos" de todo el mundo, según su opinión.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP