martes 25  de  noviembre 2025
EL CARIBE

Jefe del Estado Mayor de EEUU viaja Trinidad y Tobago en medio de operaciones contra el Cartel de los Soles

Dan Caine llega al país caribeño como parte de una gira por Latinoamérica que incluyó, este lunes, una parada en Puerto Rico

Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.

ANDREW HARNIK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PUERTO ESPAÑA.- El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, arribará este martes, 25 de noviembre, a Trinidad y Tobago en una visita oficial marcada por el aumento de tensiones entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

La Embajada estadounidense en Puerto España confirmó el viaje, que ocurre apenas días después de la culminación de ejercicios militares conjuntos entre marines norteamericanos y fuerzas locales.

“La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambos países, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la importancia vital de la lucha contra el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”, señaló la legación diplomática en un comunicado citado por el medio.

Operaciones de la CIA en Venezuela

Caine llega al país caribeño como parte de una gira por Latinoamérica que incluyó, este lunes, una parada en Puerto Rico. Su viaje coincide con la entrada en vigor, este 24 de noviembre, de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, calificación adoptada por Washington debido a los presuntos vínculos de la red criminal con altos funcionarios del régimen venezolano.

La administración del presidente Donald Trump responsabiliza directamente a Nicolás Maduro y a otros altos mandos civiles y militares de dirigir la organización.

Con base en esa designación, Washington ha llevado a cabo operaciones militares contra embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, acciones que han dejado al menos 83 muertos en 21 operaciones. Asimismo, la Casa Blanca ha autorizado a la CIA a operar dentro de Venezuela, sin descartar el uso de fuerza militar.

Presión en Caracas

Pese al clima de creciente tensión, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, negó que su país vaya a servir como plataforma para un eventual ataque contra Venezuela. Sin embargo, reconoció que Puerto España “se beneficia enormemente” de su alianza con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de armas, drogas y personas.

Desde Caracas, el régimen reaccionó este lunes calificando la designación del “inexistente” Cartel de los Soles como una “ridícula patraña” destinada a justificar una “intervención ilegítima”.

La visita de Caine también se produce en un clima de creciente preocupación aeronáutica. Varias aerolíneas —entre ellas Iberia y Air Europa— han suspendido vuelos hacia Venezuela tras una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que exhortó a “extremar la precaución” al sobrevolar territorio venezolano ante riesgos de interferencias y amenazas de seguridad.

FUENTE: Con información de Europa Press / Infobae

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

