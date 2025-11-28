Trump anuncia "pausa permanente" de la migración de países del "tercer mundo" ¿Qué repercusiones tiene?

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo" en un plan que incluirá eliminar "millones de admisiones ilegales" durante el mandato de su predecesor, Joe Biden, y expulsar a "cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar" al país norteamericano.

"Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, eliminaré los millones de admisiones ilegales de Biden (...) y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país", anunció el inquilino de la Casa Blanca en la red Truth Social.

En esa misma publicación, aseguró que eliminará "todas las ayudas y subsidios federales" para quienes no sean estadounidenses y que "desnaturalizará" a los migrantes que "socaven la tranquilidad nacional". "Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental", agregó.

"Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación", aseveró, antes de definir esa "situación", en una segunda publicación enviada inmediatamente después, como una "disfunción social" provocada por la carga de refugiados y la población migrante, que sería "mucho mayor" que las cifras oficiales.

La medida fue anunciada luego de que un afgano disparara contra dos guardias nacionales en Washington, de los cuales una soldado de 20 años murió debido a la gravedad de las heridas. Un segundo oficial se encuentra en estado grave.

El anuncio marca una nueva escalada en las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por deportaciones masivas, pero aún no llega a los niveles de la administración demócrata de Barack Obama.

Entre 2009 y 2016, la administración Obama realizó un promedio de 625.000 deportaciones por año. La administración Trump proyecta 520.000 deportaciones durante el primer año de su segundo mandato.

Revocará millones de "admisiones ilegales"

También anunció que revocará "millones" de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.

"Terminaré con los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por el Autopen de Sleepy Joe Biden, y eliminaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos, o que sea incapaz de amar a nuestro país, acabaré con todos los beneficios y subvenciones federales a los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizaré a los migrantes que socavan la tranquilidad interna y deportaré a cualquier extranjero que suponga una carga pública, un riesgo para la seguridad o que no sea compatible con la civilización occidental", advirtió.

Y añadió: "Estos objetivos se perseguirán con el objetivo de lograr una reducción importante de poblaciones ilegales y disruptivas, incluidas aquellas admitidas mediante un proceso de aprobación Autopen no autorizado e ilegal. Solo la migración inversa puede solucionar completamente esta situación", escribió el mandatario cerca de la medianoche de Acción de Gracias.

También deseo un feliz Día de Acción de Gracias a todos, "excepto a quienes odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que representa América". "¡No estarás aquí mucho tiempo!".

Investigación por terrorismo

Poco antes, Trump había confirmado la muerte de Sarah Beckstrom, una soldado de 20 años que integraba la Guardia Nacional y que fue blanco de un ataque armado el miércoles cerca de la Casa Blanca.

El FBI abrió una investigación por terrorismo internacional. El presunto atacante es un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra y se radicó en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán.

Todavía se desconocen los motivos del ataque, descrito por las autoridades como una "emboscada".

La Guardia Nacional fue desplegada este año por Trump en Washington y otras ciudades gobernadas por la oposición demócrata para combatir la delincuencia desenfrenada.

Trump vinculó el tiroteo con su decisión de enviar estas tropas a la capital. "Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos", sugirió.

Trump dijo además que pondrá fin a todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses, y que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad o que "no sea compatible con la civilización occidental".

El objetivo es "lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas", añadió el mandatario. "Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede resolver completamente esta situación", clamó.

USCIS anuncia investigación

Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció el jueves que revisará el estado migratorio de todos los residentes permanentes provenientes de 19 países.

Afganistán, así como Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania, figuran en la lista.

Más de 1,6 millones de extranjeros con residencia permanente (alrededor del 12% del total de titulares de la llamada "green card") son originarios de países de esa lista, según los últimos datos de inmigración disponibles.

Cuba representa la mayor parte, con unos 560.000 titulares de tarjetas de residencia, seguido por Haití (235.000) y Venezuela (153.000).

Afganistán, que tiene más de 116.000 titulares de "green cards", también se ve afectado por una suspensión de las solicitudes de inmigración ordenada por el gobierno tras el tiroteo.

"Bajo la dirección de @POTUS, he ordenado un nuevo examen riguroso y a gran escala de todas las Tarjetas Verdes de todos los extranjeros de todos los países de interés", escribió el director de USCIS en X.

"La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial, y el pueblo estadounidense no asumirá el costo de las políticas imprudentes de reubicación de la administración anterior. La seguridad de los estadounidenses no es negociable", afirmó Edlow.

Ataque "dirigido"

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que el presunto atacante, identificado como Rahmanullah Lakanwal, vivía en el estado de Washington, al otro extremo del país, desde donde condujo un auto para llevar a cabo el tiroteo.

Se trató de un ataque "descarado y dirigido", perpetrado con un revólver Smith & Wesson .357, según la fiscal.

El otro soldado herido, Andrew Wolfe, de 24 años, "lucha por su vida", informó Trump el jueves. El afgano también resultó herido y se encuentra en estado crítico.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso había formado parte de un comando respaldado por Washington que combatió contra los talibanes en Afganistán, y que llegó a Estados Unidos gracias a un programa de evacuación de afganos que colaboraron con el organismo.

Medios estadounidenses informaron el viernes que el hombre integró las "Unidades Cero" de los servicios afganos.

Estas unidades operaban fuera de la cadena de mando habitual y "en gran medida eran reclutadas, entrenadas, equipadas y supervisadas por la CIA", según la organización Human Rights Watch.

Políticas de asilo laxas de Biden

Los actuales jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional insistieron en que Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Biden.

Pero la oenegé AfghanEvac, que ayudó a asentar afganos en Estados Unidos, sostiene que estos pasan por "algunos" de los procesos de "verificación de seguridad más exhaustivos" de todo el mundo.

Lakanwal solicitó asilo en Estados Unidos durante el mandato de Biden, pero su petición fue aprobada en abril de este año, según esa oenegé.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP