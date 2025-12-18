EEUU pide a Honduras iniciar "inmediatamente" el proceso especial de escrutinio

Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.

Las autoridades de Estados Unidos pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras iniciar "inmediatamente" el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe " iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre " para concluir las acusaciones de fraude.

"Cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada", indicó en un comunicado difundido a través de redes sociales.

No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, "voto por voto", todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.

Desde el CNE se denunciaron supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.

Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.

OEA descarta fraude electoral

La misión electoral de la OEA en Honduras constató "falta de pericia" y "atrasos", pero descartó "indicios que hagan dudar de los resultados" de los comicios del 30 de noviembre, según el informe presentado al Consejo Permanente de la organización.

La dilación de las autoridades electorales para entregar los resultados definitivos "no es justificable", declaró el excanciller paraguayo Eladio Loizaga al leer el informe.

Honduras cumple este lunes dos semanas sin saber quién será su próximo presidente, tras unos comicios en los que el candidato conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, logró menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el exaliado de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, Salvador Nasralla.

Además de las críticas de Nasralla, el propio gobierno actual, presidido por Castro, considera que el apoyo de Trump a Asfura fue un "golpe electoral".

El inquilino de la Casa Blanca ha amenazado con "consecuencias graves" si los resultados actuales cambian de rumbo y le quitan el liderazgo a Asfura, un empresario de 67 años.

Escrutinio especial

Más del 99% de los votos han sido contabilizados, pero hay casi 2,800 actas con "inconsistencias" que deberán ser reexaminadas mediante un escrutinio especial, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"La Misión hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que se dé inicio de inmediato al escrutinio especial (...). La dilación actual en el procesamiento y publicación de resultados no es justificable", criticó el jefe de la misión electoral ante los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La misión desplegó 101 observadores de 19 nacionalidades en el día de la elección, y monitoreó luego el recuento en el Centro Logístico Electoral, "en la bodega tecnológica y en otros espacios donde se están llevando a cabo las actividades del escrutinio", aseguró el informe.

Los observadores e ingenieros de la misión "han constatado demoras en la gestión del material electoral (...) y una marcada falta de pericia (...), pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos", indicó el texto.

