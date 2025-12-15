Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y afirma que retraso de resultados "no es justificable"

Ciudadana hondureña deposita su voto en la urna el domingo 28 de noviembre de 2021.

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

WASHINGTON — La misión electoral de la OEA en Honduras constató "falta de pericia" y "atrasos", pero descartó "indicios que hagan dudar de los resultados" de los comicios del 30 de noviembre, según el informe presentado al Consejo Permanente de la organización.

La dilación de las autoridades electorales para entregar los resultados definitivos "no es justificable", declaró el excanciller paraguayo Eladio Loizaga al leer el informe.

Escrutinio ¿Quién se beneficia con pretextos de "fraude e injerencia" para eclipsar comicios en Honduras?

Honduras cumple este lunes dos semanas sin saber quién será su próximo presidente, tras unos comicios en los que el candidato conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, logró menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el exaliado de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, Salvador Nasralla.

Además de las críticas de Nasralla, el propio gobierno actual, presidido por Castro, considera que el apoyo de Trump a Asfura fue un "golpe electoral".

El inquilino de la Casa Blanca ha amenazado con "consecuencias graves" si los resultados actuales cambian de rumbo y le quitan el liderazgo a Asfura, un empresario de 67 años.

Escrutinio especial

Más del 99% de los votos han sido contabilizados, pero hay casi 2.800 actas con "inconsistencias" que deberán ser reexaminadas mediante un escrutinio especial, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"La Misión hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que se dé inicio de inmediato al escrutinio especial (...). La dilación actual en el procesamiento y publicación de resultados no es justificable", criticó el jefe de la misión electoral ante los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La misión desplegó 101 observadores de 19 nacionalidades en el día de la elección, y monitoreó luego el recuento en el Centro Logístico Electoral, "en la bodega tecnológica y en otros espacios donde se están llevando a cabo las actividades del escrutinio", aseguró el informe.

Los observadores e ingenieros de la misión "han constatado demoras en la gestión del material electoral (...) y una marcada falta de pericia (...), pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos", indicó el texto.

Tecnología deficiente

"En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados", añadió.

Las herramientas tecnológicas utilizadas para el conteo han funcionado de manera "deficiente", explica el texto. Pero "eso no implica por sí mismo una acción fraudulenta", recalcan.

En parecidos términos se expresó una representante de la Unión Europea, que también mandó una misión de observadores a Honduras.

"Hasta ahora la misión de observadores electorales no ha observado ninguna irregularidad seria que pudiera afectar los resultados preliminares actuales", aseguró ante la OEA la embajadora alterna europea, Despina Manos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP