Expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Trump, niega que planee regresar a Honduras

WASHINGTON — El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández , indultado por el presidente Donald Trump mientras cumplía una condena por narcotráfico en Estados Unidos, negó este martes que vaya a regresar a su país.

La presidenta saliente de Honduras, la prochavista, Xiomara Castro, denunció en X que Hernández "planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones" presidenciales del 30 de noviembre, cuyo resultado definitivo está en suspenso a la espera de la revisión de actas de votación con "inconsistencias".

Falta de pericia Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y afirma que retraso de resultados "no es justificable"

"No existe ningún plan de ingreso al país", afirmó en la misma red social Hernández, quien purgaba una pena de 45 años por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

El candidato Nasry Asfura, del mismo partido que Hernández y apoyado por Trump, lidera la votación con menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla, un aliado del gobierno izquierdista de Castro.

Por su seguridad

La mandataria sostuvo que "está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra" su gobierno, sin presentar las evidencias de sus señalamientos.

Desde hace varios días, la mandataria, cuyo partido fue derrotado en las urnas de manera abrumadora con menos del 20%, denuncia un "golpe electoral" por lo que llama la "injerencia" de Trump y la "manipulación" de resultados.

Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, pretenden que la presidencia sea para su aliado Nasralla.

Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022, reiteró que no tiene "intención de regresar a Honduras en este momento" porque su seguridad y la de su familia "estarían en grave riesgo" ante la "persecución" e "instrumentalización de la justicia".

"Responsabilizo directamente a los líderes del gobierno actual y a la cúpula de LIBRE por cualquier atentado, persecución o riesgo que pueda sufrir mi familia o yo. La historia juzgará a quienes utilizan el poder del Estado para intimidar, perseguir y sembrar odio entre los hermanos hondureños", escribió el exmandatario en su cuenta de X.

La semana pasada, el fiscal general Johel Zelaya, afín al gobierno, pidió a Interpol cumplir una orden de captura contra Hernández librada en 2023 por supuesto "lavado de activos y fraude".

La presidenta Castro llamó a sus seguidores a "concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa (...) para rechazar cualquier intento golpista".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanOrlandoH/status/2000912074063454283&partner=&hide_thread=false FALSO.



Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la Presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional. Esta narrativa solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una… — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) December 16, 2025

FUENTE: Con informaciòn de AFP