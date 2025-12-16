Honduras: al menos ocho heridos en protestas oficialistas por resultados electorales

Simpatizantes del partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) queman basura durante una protesta para denunciar fraude electoral en las últimas elecciones en Tegucigalpa el 15 de diciembre de 2025.

Al menos ocho heridos dejó un operativo para desalojar a militantes de izquierda que presionan por los resultados definitivos de las elecciones generales de Honduras , informaron las autoridades.

Más de dos semanas después de los comicios, los hondureños siguen sin conocer al ganador de las presidenciales y a otros funcionarios electos en cargos como la alcaldía de la capital, Tegucigalpa.

El acalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, reportó ocho heridos. "Pero ya están bien, entraron a la carpa y nos trataron como delincuentes", señaló el funcionario, quien busca la reelección.

La mandataria ordenó a los comandantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas destituir a los agentes involucrados, quienes según dijo actuaron sin órdenes de sus máximos superiores.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a un hombre con el rostro ensangrentado, así como una carpa, colchones y otros objetos revueltos en el suelo.

Los manifestantes respaldan a Aldana, quien está perdiendo la reelección por apenas 400 votos frente al conservador Juan Diego Zelaya.

La disputa presidencial también está en suspenso por una diferencia de menos de dos puntos porcentuales a favor del conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, frente al derechista Salvador Nasralla.

Castro pide a sus seguidores seguir en las calles

La jefe de Estado, utilizó sus redes sociales para convocar movilizaciones en la capital hondureña. "Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe", afirmó.

Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 16, 2025

La misión electoral de la OEA en Honduras constató "falta de pericia" y "atrasos", pero descartó "indicios que hagan dudar de los resultados" de los comicios del 30 de noviembre, según el informe presentado al Consejo Permanente de la organización.

La dilación de las autoridades electorales para entregar los resultados definitivos "no es justificable", declaró el excanciller paraguayo Eladio Loizaga al leer el informe.

Honduras cumple este lunes dos semanas sin saber quién será su próximo presidente, tras unos comicios en los que el candidato conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, logró menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el exaliado de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, Salvador Nasralla.

Además de las críticas de Nasralla, el propio gobierno actual, presidido por Castro, considera que el apoyo de Trump a Asfura fue un "golpe electoral".

El inquilino de la Casa Blanca ha amenazado con "consecuencias graves" si los resultados actuales cambian de rumbo y le quitan el liderazgo a Asfura, un empresario de 67 años.

FUENTE: Con información de AFP