NUEVA MEDIDA

EEUU pinta de negro la valla fronteriza, busca elevar la temperatura para impedir el paso de migrantes

Kristi Noem afirmó que la valla "sirve como un escudo y un símbolo", y representa el "compromiso inquebrantable del presidente Trump" por la seguridad de EEUU

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realiza visita en la valla fronteriza que es pintada de color negro para impedir el ingreso de inmigrantes.

@Sec_Noem / X
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ofrece declaraciones en la valla fronteriza que es pintada de color negro.

Captura de pantalla / @Sec_Noem / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció el inicio del proceso de pintar la valla fronteriza cercana a México en color negro por orden del presidente Donald Trump, para elevar la temperatura de la infraestructura e impedir el acceso de inmigrantes.

"Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo y ahora, por orden del presidente, lo pintarán de negro: tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán", subrayó en un breve mensaje publicado este miércoles en redes sociales.

En este sentido, Noem afirmó que la valla "sirve como un escudo y un símbolo", mientras que también representa "un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump" con Estados Unidos y "la seguridad del pueblo estadounidense".

Trump ya prometió en campaña electoral que gastaría "cientos de miles de millones de dólares más" para proseguir con la construcción del muro, después de que su predecesor, Joe Biden, paralizara el proyecto iniciado por el republicano durante su primer mandato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sec_Noem/status/1958122674858926410&partner=&hide_thread=false

"Más de 300.000 arrestos

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el magnate ha impulsado una serie de medidas para endurecer las políticas migratorias para poner fin a lo que ha descrito como una "invasión", entre ellas la deportación de cientos de personas indocumentadas a terceros países, como El Salvador.

Las políticas migratorias del presidente Trump continúan dando resultados en la frontera sur del país, en donde los ingresos de inmigrantes ilegales han caído a cero, según informes del zar fronterizo, Tom Homan.

Y mientras Trump fortalece la seguridad en la frontera, las autoridades estadounidenses arrestaron a "más de 300.000 migrantes" en situación irregular en los seis primeros meses del gobierno del presidente Donald Trump, informó este martes la Casa Blanca.

"Más de 300.000 criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Casi el 70% de estos arrestos son delincuentes extranjeros con cargos penales o condenas previas", añadió.

La portavoz de la Casa Blanca también destacó el número de cruces de migrantes sin visa en las fronteras con Estados Unidos.

"Cruces ilegales en mínimos históricos"

Según las recientes cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), las autoridades han registrado "24.628 interceptaciones en todo el país".

En la frontera con México hubo "4.601", un 24% menos que el mínimo histórico anterior de junio (6.070) y un 92% menos que en julio de 2024 (56.400).

"Se hizo historia, otra vez. Las cifras no mienten: esta es la frontera más segura que jamás ha existido", recalcó la secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem, citada en un comunicado de la CBP.

Trump se fijó como objetivo llevar a cabo un número récord de expulsiones de migrantes en situación irregular.

Para facilitarlo, Noem anunció recientemente que eliminaba los límites de edad para entrar en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

