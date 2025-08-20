Rubio anuncia nuevas sanciones a cuatro miembros de la CPI por "amenaza a la seguridad nacional"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio

WASHINGTON — Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional ( CPI ), incluidos de países aliados como Francia y Canadá, por amenaza a la seguridad nacional y utilizar la justicia como herramienta política.

"El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio , en un comunicado.

Rubio afirmó que los cuatro juristas intentaron investigar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel "sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones".

"Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima del TPI. El tribunal representa una amenaza para la seguridad nacional y ha servido como instrumento de una instrumentalización de la justicia contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel", dijo Rubio.

Los sancionados

El secretario de Estado informó a través de un comunicado de que las personas sancionadas son dos jueces, la canadiense Kimberly Prost y el francés Nicolás Guillou, y dos fiscales adjuntos, la fiyiana Nazhat Shameem Khan y el senegalés Mame Mandiaye Niang.

Las sanciones alcanzan al juez Nicolas Guillou, de Francia, quien está presidiendo un caso en el que se emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El caso fue presentado por el Estado de Palestina, que no es reconocido por Washington, pero, a diferencia de Israel o Estados Unidos, se ha adherido al estatuto que estableció el tribunal en La Haya.

Guillou, un veterano jurista, había trabajado durante varios años en Estados Unidos asistiendo al Departamento de Justicia durante la presidencia del demócrata Barack Obama (2009-2017).

La jueza canadiense, Kimberly Prost, quien participó en un caso que autorizó una investigación sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Afganistán, una causa que alcanza a fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos prohibirá la entrada de los jueces de la CPI a su territorio y bloqueará cualquier propiedad que posean allí, medidas que son más frecuentes contra adversarios estadounidenses que contra ciudadanos de países aliados cercanos.

"Acciones ilegítimas de la CPI"

Rubio también impuso sanciones a dos fiscales adjuntos: Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.

El Departamento de Estado dijo que los dos fueron castigados por Estados Unidos por apoyar "acciones ilegítimas de la CPI contra Israel", incluyendo el apoyo a las órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de defensa Yoav Gallant.

La administración Trump rechazó de manera contundente la autoridad de la corte, que cuenta con el respaldo de casi todas las democracias europeas y fue establecida como un tribunal de último recurso cuando los sistemas nacionales no permiten que se haga justicia.

El viernes, Trump dio la bienvenida al presidente ruso Vladimir Putin en Alaska a pesar de que Putin enfrenta una orden de arresto de la CPI, un factor que ha impedido que viaje más ampliamente desde que ordenó la invasión de Ucrania.

Rubio impuso sanciones a otros cuatro jueces de la CPI en junio.

Israel celebra

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplaudió la imposición de estas sanciones, ya que esto representa un paso "decisivo" contra la "falsa campaña de desprestigio" impulsada en contra de Israel y su Ejército, así como "en favor de la verdad y la justicia".

Este anuncio ha tenido lugar horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, describiera a Netanyahu como un "héroe de guerra".

La Administración Trump ya sancionó al fiscal jefe del TPI, Karim Khan, que fue quien solicitó las órdenes de detención contra los dos cargos israelíes y tres líderes del grupo terrorista Hamás que ya han fallecido en la ofensiva del Ejército de Israel. Además, Washington también impuso sanciones en junio contra cuatro juezas del tribunal.

