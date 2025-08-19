Informe revela que Biden dejó a más de 11,000 niños migrantes con patrocinadores no investigados

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.

WASHINGTON.- La administración del presidente Joe Biden no investigó de manera adecuada a miles de patrocinadores que recibieron la custodia de menores migrantes no acompañados, según datos recientemente entregados al Congreso.

El senador republicano Charles Grassley, de Iowa, aseguró que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) obstaculizó sus solicitudes previas de información, según reseñó Fox News.

Los registros recibidos muestran que entre enero de 2021 y enero de 2025, más de 79,143 menores fueron ubicados con patrocinadores sin que se realizara una verificación en sus hogares, un procedimiento que permite evaluar las condiciones de vida y la seguridad de los niños. En contraste, solo unos 7,000 estudios domiciliarios fueron completados en ese periodo.

Además, más de 11,000 niños fueron colocados con patrocinadores que no eran familiares directos y que tampoco habían sido investigados a fondo, pese a que la ley federal exige verificaciones de antecedentes y huellas dactilares en esos casos.

Administración Biden "hizo la vista gorda"

Grassley calificó la situación como "evidencia inquietante" de que la administración Biden-Harris "hizo la vista gorda ante decenas de miles de niños que necesitaban supervisión y atención adecuadas". Según el legislador, se priorizó la rapidez en la liberación de menores sobre su seguridad.

Los datos revelan que, entre octubre de 2020 y septiembre de 2024, un total de 468,736 menores estuvieron bajo custodia del HHS. De ellos, 11,488 fueron entregados a patrocinadores no verificados durante el mandato de Biden.

"Es terrible priorizar la velocidad y la estética por encima de la seguridad y el bienestar de los niños", aseveró el senador a Fox News.

El informe también señala que al cierre de esa administración quedaron pendientes cerca de 65,000 “avisos de preocupación” relacionados con cambios de domicilio, pérdida de contacto con los menores o denuncias de abuso y explotación.

Denuncias de fraude

Bajo la actual dirección del secretario Robert F. Kennedy, Jr., el HHS y su Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) han impulsado una estrategia interagencial para detectar fraudes y casos de trata infantil. Esta incluye cooperación con el Departamento de Justicia, el Tesoro, el Departamento de Trabajo y la Administración del Seguro Social. En 2024, la ORR reportó 1,600 denuncias de fraude vinculadas a patrocinadores o familias de los menores.

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes en noviembre pasado, el entonces congresista Dan Bishop (R-N.C.) acusó a la administración Biden-Harris de haber priorizado objetivos políticos por encima del bienestar de los menores migrantes, lo que, afirmó, derivó en casos de niños entregados a patrocinadores con señales de alerta.

Un portavoz del HHS bajo la actual administración confirmó que se han reforzado los protocolos de verificación, incluyendo pruebas de ADN y controles de identidad más estrictos, y reiteró que la prioridad de la ORR es garantizar entornos seguros para los menores migrantes.

FUENTE: Con información de Fox News