EEUU presenta cargos contra ocho migrantes irregulares y los vincula con el Tren de Aragua

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.

AUSTIN — El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este jueves a ocho migrantes de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua y participar en asesinatos, secuestros y otros delitos violentos en Texas e Illinois.

Cinco de los procesados fueron imputados en el Distrito Norte de Texas por conspiración de crimen organizado, secuestro y asesinato, mientras que los otros tres están acusados en Chicago de secuestrar y matar a tiros a un hombre en mayo pasado.

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Todos los acusados son ciudadanos venezolanos que, según el Gobierno, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos entre diciembre de 2021 y abril de 2024.

De ser declarados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua y cinco de ellos incluso la pena de muerte.

La acusación presentada en Texas, donde se concentra la mayoría de los procesados, ofrece pocos detalles sobre los hechos concretos y no expone las pruebas en las que se sustentan los cargos.

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El documento sostiene que los acusados secuestraron a tres personas el 24 de agosto de 2024 y que Héctor García Zúñiga, Carlos Zambrano Bolívar y Jhonny Martínez Serrano participaron en el asesinato de una de ellas, pero no identifica a las víctimas ni precisa las acciones atribuidas a cada procesado.

Zambrano Bolívar ya había enfrentado en febrero un juicio estatal por asesinato capital relacionado con esos hechos, pero el juez declaró la nulidad del proceso después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

Su abogado, Sean Daredia, aseguró entonces al medio local NBC 5 Dallas-Fort Worth que el venezolano había sido víctima de trata con fines de explotación sexual por parte del Tren de Aragua, banda criminal que nació en las cárceles de Venezuela, y que habría actuado bajo coacción, por temor a represalias contra él y su familia.

La Administración también ha presentado al Tren de Aragua como parte de una "invasión" migratoria alentada por el régimen venezolano que lideró el depuesto dictador Nicolás Maduro.

Desde enero de 2025, el Departamento de Justicia ha presentado cargos federales contra más de 300 presuntos miembros o colaboradores de la organización.

FUENTE: Con información de EFE