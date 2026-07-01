Fiscal general afirma que EEUU ha arrestado a unas 350 personas vinculadas con el Tren de Aragua

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, habla junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, durante una conferencia de prensa el 1 de julio de 2026 en Washington, D.C. El Departamento de Justicia celebró la conferencia de prensa para discutir los recientes avances en la investigación del departamento sobre la banda Tren de Aragua

WASHINGTON.- Unos 350 miembros de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua han sido detenidos en Estados Unidos desde que fue declarada organización terrorista, según declaró este miércoles el fiscal general interino, Todd Blanche.

"Hemos detenido, creo que en torno a 350 miembros o presuntos miembros de Tren de Aragua", declaró en rueda de prensa Blanche, que destacó que el gobierno Trump se ha centrado en esta nueva amenaza criminal en su segundo mandato en la Casa Blanca.

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Blanche anunció junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, y fiscales de Texas e Illinois, la detención de ocho miembros del grupo venezolano en varias operaciones, todos ellos inmigrantes ilegales.

De esta manera, cuatro de los detenidos son acusados de matar a un padre delante de sus dos hijos menores tras un secuestro en 2024 en Texas. Un quinto involucrado en el caso también fue arrestado. En tanto, otros tres fueron inculpados en Chicago por un secuestro que terminó en ejecución, detallaron los fiscales estatales.

El Tren de Aragua fue designado como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump el 20 de febrero de 2025. El pasado 13 de junio, el líder de la organización criminal, "Niño" Guerrero, murió en una operación estadounidense en territorio venezolano que contó con la colaboración del gobierno interino de Delcy Rodríguez que asumió el poder tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas estadunidenses.

Otros cargos

El fiscal Blanche explicó que tras la designación del Tren de Aragua, hace año y medio, el Departamento de Justicia puede añadir cargos de terrorismo a medida que avanzan las investigaciones.

"A menudo las acusaciones adicionales llegan luego, cuando podemos añadirlas", explicó.

El gobierno estadounidense ha prometido incrementar las operaciones militares en América Latina contra el crimen organizado. El Pentágono lleva a cabo desde septiembre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con más de 215 víctimas hasta ahora.

El 17 de junio, la Policía de Brasil practicó el arresto de un miembro del Tren de Aragua señalado de ser el responsable financiero de esta organización del crimen trasnacional y de gestionar el blanqueo de 300 millones de reales, equivalentes a 60 millones de dólares, en criptomonedas y otros activos solamente en el último año.

El sospechoso, de nacionalidad venezolana, cuyo nombre no suministró, fue capturado en una operación que se extiende a otros cinco estados del país, donde se detuvieron a otros 25 integrantes de la banda criminal de Venezuela, en el marco de una investigación.

FUENTE: Con información de AFP