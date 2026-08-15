sábado 15  de  agosto 2026
VIOLENCIA

Tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia deja al menos cinco heridos

Cuatro heridos presentan lesiones leves y uno, críticas. En la balacera están involucrados cinco sujetos, policía pide a la ciudadanía información

Campus de la Universidad Estatal de Virginia (Redes Sociales)

Campus de la Universidad Estatal de Virginia (Redes Sociales)

Por Julián Varela

MIAMI -- Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en la madrugada de este sábado en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), informó este centro universitario de Estados Unidos, donde durante 2026 han ocurrido más de 500 balaceras masivas.

El tiroteo ocurrió a las 01:28 hora local (05:28 GMT) y dejó a “cinco personas con heridas de bala fuera de las residencias universitarias de VSU”, señaló la universidad en un comunicado.

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Todas ellas fueron trasladadas al hospital, cuatro en estado leve y otra con heridas críticas.

El incidente involucró a varios tiradores, agregó la nota, sin precisar si fueron identificados o arrestados.

La Policía activó un cierre de emergencia de las instalaciones universitarias tras el tiroteo, que levantó por la mañana, aunque mantiene "una presencia policial significativa" en el campus mientras investiga el suceso.

Las autoridades solicitaron en redes sociales la ayuda ciudadana de quienes posean información, y aseguraron que compartirán más datos a medida que avancen las pesquisas.

Estados Unidos ha presenciado más de 500 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Centros educativos como campos de tiros

Este tipo de incidentes no son infrecuentes en campus universitarios.

Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas en un tiroteo registrado el pasado diciembre en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence (Rhode Island).

También en otros centros educativos han sido blanco de la violencia. De acuerdo con datos del Gun Violencia Archive, Education Week y Everytown for Gun Safety citados por CNN en abril de este año, hubo al menos 21 tiroteos en escuelas, de los cuales ocho fueron en campus universitarios con un saldo de 13 muertos y 15 heridos.

Para 2025, se registraron al menos 78 tiroteos en centros educativos, con 32 fallecidos y 124 heridos.

FUENTE: Con información de EFE

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