Venezuela vive su victoria en el Clásico como un sueño hecho realidad: "Esto nos da esperanzas para el país"

Fanáticos venezolanos celebran en Caracas tras el triunfo de su selección en el Clásico Mundial de Béisbol, el 17 de marzo de 2026.

CARACAS.- Banderas de Venezuela cuelgan de las ventanas, cientos lucen la camisa del equipo nacional, decreto de feriado: el país amaneció de fiesta este miércoles por su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol , una celebración que algunos incluso mezclan con la caída de Nicolás Maduro .

Venezuela se impuso el martes por 3-2 a Estados Unidos en una final que paralizó a este país donde el béisbol es el deporte nacional.

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"El venezolano nace con el béisbol", celebró Luis Gedler, de 44 años, al lado de una cancha en la tradicional barriada del 23 de Enero, en la capital. "Es un orgullo, lo que nadie esperaba lo hicieron ellos".

Al fondo, niños jugaban a la pelota inspirados en la hazaña de sus ídolos.

El régimen venezolano convocó a la prensa para la llegada del trofeo del campeonato a las 14H00 (18H00 GMT) en el aeropuerto que sirve a Caracas.

"Muchas esperanzas"

Un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja que provocó el éxtasis de la hinchada venezolana, que colmó por abrumadora mayoría el loanDepot Park de Miami.

El juego trascendió lo deportivo. Ocurrió menos de tres meses después de que fuerzas militares de Estados Unidos bombardearan Caracas y capturaran a Maduro, tildado de dictador por Washington y la oposición.

El duelo se transmitió en plazas, restaurantes, bares. Y la celebración se extendió hasta la madrugada: caravanas de decenas de motos y autos se pasearon por las avenidas de Caracas tocando bocinas y con música tradicional a todo volumen.

Las banderas siguieron ondeando en las ventanas de departamentos y casas. Muchos iban en sus autos o dentro del bus con la camisa del equipo de Venezuela.

El triunfo de la Vinotinto del béisbol llegó también como un bálsamo, después del fracaso de la selección de fútbol en la búsqueda por clasificar a su primer Mundial.

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La jefa interina del régimen Delcy Rodríguez decretó festivo para que la "juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar". Invitó, además, "al gran concierto 'Venezuela triunfa unida'", del que aún no hay detalles.

Rodríguez era vicepresidenta de Maduro y heredó el poder con el beneplácito de Washington.

"Esto nos da muchas esperanzas para el país", dijo a la AFP Yoelis Morantes, de 37 años, entre los festejos del martes. "Estamos celebrando lo que teníamos que celebrar desde el principio de año", añadió en una clara referencia a la caída de Maduro.

Un decreto de conmoción que rige desde enero prohíbe cualquier expresión de apoyo o celebración al derrocamiento del líder izquierdista en medio de un temor generalizado a las fuerzas del orden.

"Promete este 2026"

Emerson Córdova, de 32 años y árbitro de la escuela de béisbol en el 23 de Enero, dijo sentir "orgullo".

"Hoy no es un día normal", "es una emoción muy grande", dijo a la AFP este hombre mientras trabajaba en la construcción de un muro en el campo. "Los que están practicando son niños que están buscando una firma para algún día representar al país".

Las redes sociales estallaron con videos de celebración y memes que incluyeron, por ejemplo, al prócer independentista Simón Bolívar empuñando un bate y vistiendo el uniforme del equipo de Venezuela.

"¡Eh, Venezuela, uh!", repetían centenares de personas la noche anterior frente a una plaza en la capital. "¡Viva Venezuela, carajo!", gritó uno. "Somos los mejores".

La policía evitaba que trancaran las avenidas, por donde de repente pasaban decenas de motorizados con banderas.

"Está empezando el primer trimestre del año y mira cómo vamos", celebró Kenia González, de 35 años. "Promete este 2026".

FUENTE: AFP