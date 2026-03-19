jueves 19  de  marzo 2026
DICTADURAS ALIADAS

$63.800 millones, la cifra en petróleo enviada a Cuba por Venezuela durante 26 años

El suministro constante de crudo permitió al régimen de la isla mantener su operatividad interna, mientras que Venezuela ha cedido facultades de su soberanía

Los fallecidos dictadores, Fidel Castro y Hugo Chávez.&nbsp;

Los fallecidos dictadores, Fidel Castro y Hugo Chávez. 

ARCHIVO AFP www.cubadebate.cu"
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI – El informe titulado "Petróleo por represión", presentado en la Universidad Internacional de Florida (FIU) por el Miranda Center for Democracy, establece que entre 1999 y 2025 el Estado venezolano transfirió a Cuba recursos energéticos valorados en $63.800 millones.

Según el documento, esta cifra no corresponde a un intercambio comercial legítimo, sino al pago por la exportación de un sistema de control político y vigilancia social diseñado por la inteligencia de La Habana.

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La investigación, bajo la autoría del político David Smolansky, expone que el pacto entre Hugo Chávez y Fidel Castro permitió que el régimen cubano instruyera a los cuerpos de seguridad de Venezuela en tácticas de persecución interna, reseña el portal web Diario de Cuba.

El informe destaca el papel del Grupo de Coordinación (GRUCE), un ente de mando compuesto por oficiales de la isla que, desde el año 2008, ejerce funciones directivas dentro de los servicios de inteligencia y las fuerzas militares venezolanas.

El estudio técnico detalla que la reestructuración de organismos como el SEBIN y la DGCIM respondió a una doctrina importada, orientada a la protección de la cúpula gobernante y el monitoreo de la disidencia.

Estas instituciones habrían adoptado metodologías de castigo físico y psicológico que incluyen el uso de corrientes eléctricas, asfixia inducida y aislamiento sensorial, prácticas que el informe vincula con la asesoría directa de agentes enviados desde Cuba.

Finalmente, el análisis sostiene que la red de seguridad establecida por La Habana en territorio venezolano es el factor determinante que impide un cambio de sistema político. La investigación concluye que el suministro constante de crudo ha permitido al régimen de la isla mantener su operatividad interna, mientras que Venezuela ha cedido facultades de su soberanía a cambio de tecnología para la coerción estatal.

FUENTE: Co información de Diario de Cuba

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