EEUU: Reunificación familiar se agilizaría para cubanos y haitianos por cambios clave

Estados Unidos informó que el proceso de reunificación familiar sigue estando disponible solamente por invitación. El Centro Nacional de Visas emite la misma al ciudadano estadounidense o familiar de la persona cuyo Formulario I-130 haya sido aprobado.

"A partir del 11 de agosto de 2023, la mayoría de los pasos de los procesos actualizados se completarán en línea, con la excepción de la realización de un examen médico en el extranjero y la determinación de la admisión condicional en persona a la llegada por vía aérea a un puerto de entrada interior de Estados Unidos. Los beneficiarios elegibles deben estar fuera de los Estados Unidos y ya no se requiere que estén físicamente presentes en Cuba o Haití", revela el comunicado.

El DHS implementó las actualizaciones gracias a los avances tecnológicos desarrollados desde la creación de la CFRP en 2007 y la HFRP en 2014. "Ambos procesos comienzan con el Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado emitiendo una invitación al ciudadano estadounidense o residente permanente legal que haya presentado el Formulario I-130, Petición para un Familiar Extranjero, en nombre de un beneficiario cubano o haitiano".

La agencia federal explicó que ambos procesos comienzan cuando el Centro Nacional de Visados del Departamento de Estado emite una invitación al familiar del ciudadano de Estados Unidos o residente legal permanente solicitante cuyo Formulario I-130, Petition for Alien Relative (Petición de familiar extranjero), presentado en nombre de un beneficiario cubano o haitiano, ha sido aprobado.

El peticionario puede entonces iniciar el proceso FRP presentando el Formulario I-134A, Online Request to be a Supporter and Declaration of Financial Support (Solicitud en línea para ser patrocinador y Declaración de apoyo financiero), en nombre del beneficiario principal y cualquier cónyuge e hijos beneficiarios derivados para ser considerados para la autorización de viaje anticipada y admisión condicional.

El USCIS enviará una carta a los solicitantes del CFRP que tengan pendiente el Formulario I-131, Application for Travel Document (Solicitud de documento de viaje), presentada para un beneficiario principal quien está a la espera de una entrevista en La Habana. Además, el DHS está haciendo que el proceso HFRP sea más accesible al abrir el proceso a todos los beneficiarios principales haitianos aprobados, independientemente de cuándo USCIS aprobó el Formulario I-130 (anteriormente, la elegibilidad se limitaba a las aprobaciones emitidas el 18 de diciembre de 2014 o antes).

Las notificaciones del Registro Federal para Cuba y Haití proporcionan información detallada sobre el proceso de solicitud y los criterios de elegibilidad.

A diferencia de otras nacionalidades que son beneficiarios de un parole a través de reunificación familiar, los cubanos son elegibles para recibir la residencia permanente en Estados Unidos un año después de su llegada gracias a la Ley de Ajuste Cubano.

El comunicado del DHS, resalta las palabras de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EEUU, quien asegura que la modernización mejora la capacidad del Departamento para mantener la integridad de los estándares de investigación y selección, respondiendo a comentarios importantes de la comunidad cubana y haitiana.

Según el DHS, estos esfuerzos buscan reunir a las familias y a la vez proporcionar un proceso seguro y ordenado que permita a ciertos nacionales cubanos y haitianos y a sus cónyuges e hijos derivados entrar en Estados Unidos sin realizar el peligroso viaje a la frontera suroeste o por rutas marítimas.

FUENTE: REDACCIÓN