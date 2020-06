EEUU sanciona a cuatro navieras por apoyar a Maduro

"El régimen ilegítimo de Maduro ha contado con la ayuda de las compañías marítimas y sus buques para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela para el beneficio del régimen", dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, en una nota de prensa.

"Estados Unidos continuará atacando a quienes apoyan este régimen corrupto y contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano", agregó el funcionario estadounidense.

Nicolás Maduro, derecha, y el Tareck El Aissami.jpg El dictador Nicolás Maduro y Tareck El Aissami. AP

De las empresas sancionadas tres tienen su sede en las Islas Marshall: Afranav Maritime LTD, Adamant Maritime LTD y Sanibel Shiptrade LTD; y una en Grecia, Seacomber LTD.

Las sanciones de la OFAC también establecen el bloqueo de cuatro buques: Athens Voyager, propiedad de Afranav Maritime LTD y de bandera panameña; Chios I, propiedad de Seacomber LTD, de bandera maltesa; Seahero, propiedad de Adamant Maritime LTD, de bandera bahameña y Voyager I, propiedad de Sanibel Shiptrade LTD, de bandera marshalesa.

Según la OFAC, los tres primeros continuaron cargando crudo en los puertos venezolanos hasta febrero de 2020; mientras que el último lo hizo hasta el pasado mes de abril.

El año pasado, la Administración de Donald Trump impuso una ronda de sanciones que involucran a cualquier empresa o entidad que tenga relación con la actividad petrolera de Venezuela, como medida de presión hacia el régimen de Nicolás Maduro. EEUU considera que Maduro ha usado los ingresos de la venta de petróleo para su beneficio y de su círculo de allegados dentro del régimen.

El "robo" de petróleo venezolano

El secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo precisó que las sanciones emitidas por la OFAC sobre cuatro compañías navieras se debe a que dichas organizaciones están facilitándole a la dictadura el "robo" del petroleo al Estado venezolano

“Hoy, Estados Unidos está sancionando a cuatro compañías por su papel en facilitar el robo de petróleo venezolano por parte del régimen de Maduro”, aseveró.

Pompeo agregó que “estas sanciones aíslan aún más al régimen de Maduro y son otro paso hacia la obtención de libertad y prosperidad para el pueblo de Venezuela”.