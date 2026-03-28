¿Es el fin del régimen iraní un cambio geopolítico para EEUU y el mundo?

El B2, uno de los bombarderos estratégicos de la fuerza aérea de Estados Unidos.

MIAMI -- De acuerdo con declaraciones de la Casa Blanca y diversos acontecimientos recientes de forma simultánea, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás en Irán parece haber entrado en una nueva etapa estratégica, quizás la fase previa al final.

Los informes del Pentágono y desde Tel Aviv señalan que la infraestructura militar de la cúpula terrorista está prácticamente devastada, al igual que su armada, su industria de misiles balísticos y de drones, a pesar de que Teherán sigue en su retórica desafiante y amenazadora. La gran diferencia ahora es que su capacidad de respuesta ha sido reducida en casi un 90%.

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Su ejército terrestre se encuentra disperso por todo el país, gran parte desactivado o incomunicado.

Mientras, facciones armadas de diferentes etnias o denominaciones religiosas han comenzado a operar dentro de Irán contra posiciones e instituciones represivas del régimen que aún quedan en pie, tras un mes de histórica ofensiva militar. La oposición, como pidió el presidente Donald J. Trump, espera la orden para salir a las calles y tomar el control de los centros de poder que quedan en manos de la oligarquía islámica.

El anuncio

El presidente Donald J. Trump dijo que Teherán entregó un "regalo muy grande" relacionado con el petróleo y el gas. Luego se supo que eran 8 buques petroleros. Se desconoce si en un tono de recompensa u ofrecimiento de "bandera blanca".

Ese "regalo" es una prueba de la disposición de la nueva dirigencia iraní a llegar a un acuerdo, aseguró el Presidente a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Teherán ha negado ser parte de cualquier conversación para poner fin a la guerra, que entró en su cuarta semana, con un impacto esperado en el suministro mundial de petróleo y los precios debido a la situación en el estratégico Estrecho de Ormuz.

"Hicieron algo asombroso. Nos dieron un regalo y el regalo llegó. Uno muy grande, por un valor enorme de dinero", recalcó el jefe de la Casa Blanca.

"Eso demuestra que estamos tratando con la gente adecuada", insistió.

Según expertos, no se cree que sea una estrategia de guerra por parte de Washington, a pesar de que los ataques de EEUU e Israel contra puntos estratégicos han continuado; e incluso, se han intensificado.

Estados Unidos e Israel atacaron el viernes 27 dos instalaciones nucleares en Irán, donde Washington espera haber cumplido sus objetivos de guerra en un par de semanas.

En este punto de la guerra las informaciones cambian a diario y los informes contradictorios se suceden uno tras otro, por lo que resulta muy complejo hacer un análisis real y de perspectiva sobre lo que puede ocurrir en los próximos días o semanas.

El Presidente había pospuso ataques contra las plantas de energía iraníes tras mantener "muy buenas" conversaciones con Teherán para "una resolución completa" de la guerra, pero la prensa estatal iraní desmiente tales contactos y diálogo. Y poco se puede creer de ese lado.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Irán no ha dado una respuesta a un plan para poner fin a la guerra, pero ha enviado "mensajes" que muestran un marcado interés por la vía diplomática.

"Todavía no la hemos recibido" la respuesta, dijo Rubio a los periodistas en París tras las conversaciones del G7. "Hemos tenido un intercambio de mensajes e indicios por parte del sistema iraní —lo que queda de él— sobre una disposición a hablar de ciertos asuntos".

Ofensiva y negociaciones

El anuncio generó sorpresa después de un fin de semana anterior de escalada en los ataques de Israel y EEUU y amenazas cruzadas entre ambos bandos.

"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", señaló la agencia de noticias Mehr, que citó a la cancillería iraní. Las declaraciones forman parte de un intento "de reducir los precios de la energía", agregó.

Expertos señalan que la negación de Irán obedece a la necesidad que tiene de demostrar, no solo dentro sino fuera de sus fronteras, que sigue resistiendo; por lo que no admite sus contactos con Washington.

Las palabras de Trump provocaron, en efecto, un desplome de más del 10% en los precios del petróleo y se trasladaron a varios días. Las bolsas se reavivaron, después de tres semanas en medio de oscilaciones.

Durante la ceremonia de juramentación del nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, Trump manifestó que el plan estratégico militar en Irán marcha de forma excelente y muy avanzado.

Washington, a través de Turquía, envió a Irán un plan de 15 puntos para terminar la ofensiva conjunta con Israel contra el régimen iraní, que de acuerdo con la televisión estatal iraní en un principio se había negado a aceptar.

En tono desafiante, Teherán respondió que “la guerra terminará cuando Irán lo decida, no el presidente Trump”, según declaraciones del canciller iraní a la televisión, Abbas Araghchi.

Ya se ha visto que esta forma de respuesta no le agrada nada al líder republicano, a pesar de ser un negociador por excelencia hasta en las peores circunstancias, como lo ha demostrado. La contrarrespuesta de la Casa Blanca llegó horas después con bombardeos a dos instalaciones nucleares iraníes.

Por su parte, el jueves 26 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, afirmó que hay negociaciones indirectas en marcha entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, y que Islamabad ejerce como intermediario.

Dar, quien también es viceprimer ministro, escribió en X: "En realidad, se realizan conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán mediante [mensajes transmitidos por Pakistán]".

La propuesta de Washington indica que los principales objetivos del Pentágono y de la Casa Blanca en Irán se encuentran en etapa avanzada y que Trump no tiene en sus planes seguir el juego que desea Teherán sobre un conflicto de desgaste, cuya mayor afectación sería en todo caso para la dictadura teocrática iraní, frente a la vívida amenaza de una nueva revolución interna similar a la de los ayatolás en 1979, pero esta vez para su derrocamiento definitivo.

Los intereses de EEUU son precisos y en esencia se dirigen a eliminar toda la capacidad militar y nuclear de los iraníes radicales, descabezar y desintegrar la cúpula ayatolá y sus séquitos, y eliminar cualquier peligro inminente contra Israel, EEUU, el Medio Oriente y el resto del mundo; además de reducir a cero la posibilidad de continuar siendo el mayor patrocinador del terrorismo en el planeta.

Propuesta y respuestas

Según tres fuentes no identificadas citadas por Canal 12, Estados Unidos propone un alto el fuego de un mes, el tiempo necesario para que las autoridades iraníes estudien sus demandas.

El plan estipula el fin de todo enriquecimiento de uranio en suelo iraní y la entrega de material enriquecido a más del 60%, que expertos e inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica consideran que el material fisionable podría llegar al 80%. Con el 90% se fabrica un artefacto nuclear. Estados Unidos e Israel aseguran que el propósito central de Irán es desarrollar bombas nucleares.

Entre los 15 puntos propuestos por la Casa Blanca, cinco se refieren al programa nuclear iraní, otros exigen el abandono del apoyo a los grupos terroristas en la región, como Hezbolá o Hamás, y uno insiste en que el Estrecho de Ormuz, ruta clave para los hidrocarburos, permanezca abierto a la navegación marítima.

A cambio, Irán obtendría el levantamiento de las sanciones internacionales y apoyo para su programa [nuclear civil].

Analistas afirman que la cúpula de poder iraní podría estar fracturada en dos bandos y que las diferencias, a medida que avanza la presión, podrían dar origen a una tercera facción.

Un funcionario iraní, citado por Press TV, afirmó que Teherán había presentado [cinco condiciones] para que el conflicto termine, mientras el régimen iraní insiste en negar las negociaciones.

Las actuales cabezas de supervivencia en Teherán piden garantías de que Israel y Estados Unidos no reanudarán la guerra y reclama compensaciones por los destrozos causados, lo que demuestra el grado de aniquilación tras la enorme ofensiva de EEUU e Israel.

También reclama el cese de las hostilidades en todos los frentes regionales y hacia todos los "grupos de resistencia (terroristas proiraníes)", en referencia implícita a Hezbolá y Hamás.

"Si Irán no acepta la realidad, si no entiende que ha sido derrotado militarmente (...), el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Según los servicios de inteligencia, los enemigos de Irán se preparan para ocupar una de las islas iraníes con el apoyo de un Estado regional", indicó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sin especificar cuál.

La isla podría ser Jark, de 24 kilómetros de extensión, desde donde sale el 90% del petróleo iraní y sería el golpe final para el régimen, que amenazó que si se produce una invasión estadounidense, Irán abrirá un "nuevo frente" en un estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, un paso obligado para el canal de Suez, según una fuente militar citada por la agencia Tasnim.

El presidente Trump "desatará el infierno" contra Irán si no acepta un acuerdo para terminar la guerra, advirtió Leavitt a los medios de prensa.

Repercusión política

La situación da giros inesperados por horas y ha generado una cierta ansiedad o nerviosismo en algunos sectores civiles respecto a la terminación de la ofensiva bélica.

Entre los votantes republicanos y seguidores del gigantesco movimiento MAGA (Make America Great Again) hay opiniones e inquietudes diversas. A algunos les preocupa que el Presidente, a pocos meses de las elecciones legislativas en noviembre, se le complique una salida exitosa de Irán. Otros observan con recelo el dramático aumento de los precios de la gasolina, después de que el promedio general se encontraba en los 2.50 dólares el galón regular. En algunos estados del país el valor había descendido de los 2 dólares. En estos momentos roza los cuatro dólares.

Bajo el gobierno de Joe Bidel el valor del combustible sobrepasó los 5 dólares de promedio nacional. Y en estados como California o Nueva York el precio saltó los 7 dólares.

Economistas y analistas conservadores e independientes coinciden en que el petróleo es un asunto temporal y termina cuando concluyan las operaciones contra el régimen teocrático. No obstante, el pavor sigue prendido por la llama constante de los grandes medios de prensa de la izquierda y del radicalismo de la misma ideología.

Para la mayoría, la decisión de Trump en Venezuela e Irán y con perspectivas de Cuba están más que justificadas. El respaldo es abrumador y el impacto se considera parte de la ecuación; entre líneas un mensaje que se infiere: nada de qué arrepentirse.

La última encuesta de la cadena CNN sobre el apoyo MAGA a Trump registró un dato inédito. El 100% de los republicanos consultados aprueba el arduo trabajo del Presidente.

Lo peor para los republicanos en el escenario actual con Irán es que “cierto fracaso” o la percepción de eso, aunque fuera de manera equívoca, podría entregar el oxígeno que necesita en estos tiempos un Partido Demócrata hundido en el lodo desde los últimos cinco años y que busca de forma desesperada algún motivo de peso que rete el control republicano en una de las dos Cámaras del Congreso en Washington, muy probable en el Senado. Un desliz de la Casa Blanca y [la posible confusión] o apatía de un porciento de los electores podría beneficiar a los demócratas, a pesar del histórico y exitoso primer año de gestión del presidente Trump.

Y sobre estas tensiones políticas, el jefe de la Oficina Oval se juega todas las cartas con Irán, Venezuela, Cuba y un cambio totalmente visible de un Nuevo Orden Mundial; desde el comercio hasta la consolidación económica, militar y tecnológica de EEUU en su hegemonía universal.

La izquierda en declive

Durante los últimos cuatro años de gobierno de Joe Biden, una izquierda mundial en declive, gracias en buena parte al despertar en EEUU con el liderazgo de derecha de un Trump inquebrantable hasta frente a la muerte, hizo creer que el régimen comunista de China estaría a sólo un paso de destronar a Norteamérica, un espejismo que ya muchos acuñaban como real.

Hoy China y Rusia han terminado en simples observadores de la situación entre una que otra queja. Vladimir Putin y Xi Jinping saben que Trump no vino a hacer concesiones fundamentales esta vez y está decidido a terminar con lo que ha prometido: Una América más fuerte y próspera que nunca. No obstante, Trump mantiene a su favor los hilos de la mesura y la diplomacia a través de intercambios sistemáticos.

Ante una ola masiva mediática anticonservadora y antioccidental, China intentó ocultar sus agónicos problemas, desde su débil crecimiento económico hasta los acuciantes temas internos sociales y pugnas políticas dentro del sistema unipartidista chino. Por eso, cuando muchos creyeron que el mundo no tenía una solución viable frente al llamado “socialismo del siglo XXI” o la “islamización del mundo occidental”, la Casa Blanca dio un giro de 180% al presente mediante el megaplan económico, tecnológico, geoestratégico y geopolítico de la actual administración y adjunto a la firme decisión de [Hacer Grande a EEUU Otra Vez]. “Promesas hechas, promesas cumplidas” dejó de ser un slogan de campaña electoral para convertirse en la plataforma central de los conservadores, no sólo dentro de EEUU, sino en varias latitudes del planeta.

El mundo está en presencia ahora del resurgir de un conservadurismo fortalecido frente al [“progresismo” o “wokismo”], que comenzó a aflorar con El Salvador de Nayik Bukele y la Argentina de Javier Milei hasta Giorgia Meloni en Italia, Viktor Orbán en Hungría y las recientes escaladas de derecha en Francia y Alemania, dos países convertidos en el símbolo de la Europa decadente y sometida al radicalismo de izquierda.

Trump, asesores y otros líderes republicanos estaban convencidos de que una victoria electoral en 2024 abriría el cambio histórico y transformador de “ahora o nunca”.

Experto: "China es responsable"

En plena correspondencia con esta columna vertebral de la administración Trump se encuentra el análisis del coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, analista experimentado de inteligencia y exasesor militar, Octavio Pérez.

“Existe en estos momentos una [marcada ansiedad entre mucha gente], porque no entienden que esta operación se mueve en tres direcciones: Política, económica y militar; y las tres forcejean por su espacio y es precisamente por esa presión que se llega a las negociaciones”.

“Parte de la razón del por qué regresamos a Irán tras los bombardeos de las tres instalaciones nucleares en junio del año pasado es que comenzaron nuevamente a buscar parte del uranio enriquecido que creían estaba enterrado para intentar continuar el proceso”.

“Esta fue una de las respuestas que dio la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, durante su presentación ante el Congreso en Washington”.

Frente a los actuales acontecimientos, la postura de Pekín tiene explicaciones y el coronel Pérez expone algunas de ellas.

“China es la responsable de todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. China compra el 90% del petróleo que exporta Irán, que para ellos es apenas el 12% de su consumo. Sin embargo, desde el 2010, Pekín empezó a establecer las redes de telecomunicaciones en Irán, incluyendo cables de fibra óptica, y un sinnúmero de cosas que le dieron fuerza al aparato represor islámico. Las más de 2,000 cámaras que pusieron en Teherán y en el resto del país de circuito cerrado, que finalmente fueron hackeadas por el Mossad israelí y que condujeron a la eliminación del ayatolá Alí Jamenei, fueron montadas por las compañías Huawei, ZTE Corporation y otras. Lo mismo hicieron en Venezuela, junto a todo lo que han ejecutado en Nicaragua y Cuba, por ejemplo”.

China en serios problemas

“Sin embargo, China está en serios problemas. En febrero y antes de los ataques del 28, el parlamento chino en su congreso anual tuvo que reconocer [por primera vez desde el 2019] que el crecimiento anual iba a ser menos de un 2%, que significa un bochorno para ellos”.

“Han graduado 13,2 millones de jóvenes de bachillerato y no tienen trabajo y a la vez implementan un sistema de circuito cerrado en casi todas las ciudades para el monitoreo de todos sus ciudadanos, visitantes, extranjeros, opositores, etc., ese mismo nivel de fracaso y control lo impusieron en Irán”.

“A pesar de que hemos logrado [destruir gran parte de esa infraestructura], el régimen sigue reprimiendo y asesinando a jóvenes todos los días, después de que la ofensiva de EEUU e Israel haya eliminado 40 generales y ministros junto al líder Ayatolá Jamenei… ¿Cuándo es que colapsa el gobierno?, cuando China decida apagar el interruptor que conectó”.

“Y por eso es indispensable destruir los sistemas de telecomunicaciones dentro del país para que el régimen no pueda funcionar; destruir el acceso al dinero. Si no hay dinero para repartir se te va la gente de tu entorno, porque al fin y al cabo para ir a dar golpes necesito tener los recursos, camiones, municiones. Si el puesto de mando de la milicia Basij desapareció con un misil la noche anterior y el comandante lo mataron hace tres días con otro misil y el banco donde estaba el depósito que te pagaba automáticamente también está destruido, ¿qué hago? ¿Cómo voy a seguir reprimiendo si no tengo un lugar donde ir, nadie que me dé órdenes, ni siquiera municiones?

“Pero como te digo, son aspectos económicos, aspectos geopolíticos, negociaciones a alto nivel. ¿Qué le conviene más a China? ¿Tener un mercado abierto con Estados Unidos y Europa o seguir aislándose bajo sanciones? Todo el petróleo que ellos están comprando a Rusia y a Irán está subsidiado por Moscú y Teherán a un precio que no es el del mercado mundial”.

“En todo esto lo único que le interesa a China es sacar de la pobreza a 20 millones de personas cada año para evitar una gran rebelión interna. Entonces, si la evaluación no se hace desde todos los aspectos que se interrelacionan en este momento, no se puede entender de ninguna manera lo que está ocurriendo; y por eso es ese nivel de ansiedad que existe con terminar el conflicto bélico”.

Liderazgo en la Casa Blanca

Los ya conocidos críticos de izquierda del gobierno de Trump y algunos activistas o legisladores, incluso dentro de las filas republicanas, han comenzado a cuestionarse la determinación y las últimas decisiones militares de la Casa Blanca. El experto en inteligencia, Octavio Pérez, argumenta.

“Lo más importante es darse cuenta de que ahora hay un Presidente que sabe que no va a tener un tercer término y está dispuesto a lidiar con graves e históricos problemas como el de Venezuela que llevaba 27 años, que no únicamente era una fuerza desestabilizadora alimentando al régimen cubano, sino que se convirtió en un narcoestado. Cuando tú tienes a un líder que ataca a un país como Irán que lleva unos 47 años desestabilizando el Medio Oriente y muchas partes del mundo, incluso a la misma Venezuela con el oro, las ventas, los bancos, transacciones, lavado de dinero de la droga. Cuando tienes un Presidente dispuesto a terminar con 67 años de dictadura atroz en Cuba… Oye, este hombre se la está jugando todas, porque sabe que en noviembre si nada de esto funciona el Partido Republicano puede perder el control en el Congreso y se convertiría entonces en un mandatario con muchas limitaciones en sus últimos dos años de gestión”.

“Así que todo esto tiene que cuajar, todo esto tiene que funcionar antes de noviembre”.

“Y ya vemos el cambio, cómo el mundo de forma acelerada ha dado un giro hacia la derecha. Los dos ejemplos recientes son Francia y Alemania”.

“Al final todo lo que está haciendo EEUU es para seguridad y economía, viabilidad para que tú puedas tener un techo y poner pan en la mesa. La izquierda se fue hacia la extrema izquierda y lo único que generan estos sistemas de gobierno de esa ideología es la pobreza máxima y la destrucción. Mira la industria petrolera de Venezuela dónde la pusieron, en el piso. La iraní se encuentra casi al mismo nivel; va a requerir 500,000 millones de dólares para rehacer la industria petrolera iraní y situarla en lo que fue en los años 1970. Entonces, toda esa amalgama de cosas no se resuelve en tres semanas, dos semanas. Pero señores, en menos de un mes si analizas la cantidad de bombardeos de precisión que se han ejecutado, la cantidad de misiles iraníes destruidos, de instalaciones, es algo verdaderamente asombroso”.

“Tanto Tulsi Gabbard como el director de la CIA, John Ratcliffe, reiteraron ante el Congreso que hubo extensos análisis y conversaciones con el Presidente antes de tomar la decisión. Hubo un congresista que les preguntó: “¿y ustedes estuvieron presentes cuando él decidió atacar a Irán?”. “No, no estuvimos presentes, le respondieron, pero hubo más de 24 reuniones sobre el tema y se discutió la posibilidad de cerrar el Estrecho de Ormuz, la probabilidad de que atacaran los países del Golfo y por eso mandamos baterías Patriot hacia allá, sacamos baterías desde Corea del Sur, reforzamos la operación…”. O sea, que esto no fue un antojo de Trump. Pero, desafortunadamente, la gente sólo observa con la miopía de que esto hay que acabarlo, esto no va a llegar a nada, mira cómo sube el petróleo”, porque nada más miran ‘del ombligo para abajo’”.

“Y ni hablar de la prensa. Los análisis son apocalípticos: “esto es el fin del mundo, aquí se acabó todo, de esto no vamos a salir”. Señores, menos de un mes y ya estás presagiando eso”.

El ultimátum

¿Usted cree que la guerra ha entrado en la fase final o todavía falta mucho por hacer?

"Mira, si el 70% de todos los misiles que pudieran amenazar al Medio Oriente y varias capitales europeas en Grecia, Rumania, el Reino Unido -porque ese es el alcance de los misiles: 2,500 kilómetros- … están destruidos o incapacitados o enterrados en túneles que no pueden tener acceso a ellos. Si la fuerza aérea no existe. Si la marina de guerra no existe, incluyendo los 16 barcos que ponían minas y que pudieron haber minado el Estrecho de Ormuz. Entonces, tú militarmente has hecho un gran estrago. Recordemos que en junio se le destruyeron también las fuerzas antiaéreas en casi un 70-80%. Entonces, militarmente están derrotados. Políticamente se han eliminado 40 personajes importantes en la comandancia de toda la Guardia iraní, la milicia de represión Basij y el resto del gobierno".

"El otro aspecto que no ve la gente es que la ofensiva contra el régimen de Irán no se trata de disparos, drones y misiles únicamente. Es una ofensiva de guerra cibernética donde la inteligencia artificial acelera y perfecciona todos los procesos, entre ellos escoger y encuadrar objetivos con el mínimo de daños colaterales. Así, la guerra ahora se realiza a nivel cibernético y con una alta eficacia".

"La guerra se está peleando en el campo geopolítico para ver quién cede y quién dice no más. Y a consecuencia de todo esto muchos países del Golfo, por primera vez, están pensando en unirse a una coalición de autodefensa frente a Irán, lo que significa que hasta aquí llegó la tolerancia de países de la región respecto a las acciones de terrorismo y agresión de Teherán".

"Y si lo que pretende el régimen es ganar tiempo y hacer que estas conversaciones se estiren, resulta probable que los infantes de marina toman la isla de Jark, que es donde sale el 90% del petróleo que se exporta de Irán".

"Trump dijo: Vamos a darte una prórroga de cinco días, y ahora ampliada. Si en este plazo no ocurre nada, prepárate, que viene la próxima etapa".

¿La estrategia de Estados Unidos sería parecida a Afganistán e Irak, quedarse hasta que se normalice la situación?

"No, quedarse no, no. El Presidente ha sido muy explícito: esto tiene que ser un problema resuelto dentro del país. El hijo del Sah de Irán, Reza Pahlavi, está muy dispuesto a volver a restablecer algún tipo de gobierno parlamentario, así como se hace en Gran Bretaña o en España, donde él es una figura… tiene un gran apoyo. Hay gente joven que está dispuesta a que el hombre regrese a Teherán, porque representaría la cultura. Muchos de estos muchachos jóvenes añoran volver a lo que fue el Imperio Persa, a lo que fue la grandeza del Imperio Persa".

"Pero hay más. ¿Tú sabes que una de las etnias que ha crecido más en Irán son los cristianos? ¿sabes que hay más de 100,000 cristianos conversos del islam al cristianismo? Todos esos movimientos están ocurriendo internamente. Yo, que soy griego ortodoxo, diácono de la Iglesia San Andrés, te estoy diciendo que el movimiento del cristianismo está en pleno auge allí. Mientras que está cayendo en África, está cayendo en Siria por el atropello de los musulmanes radicales sunitas. Todos esos factores hay que considerarlos cuando uno va a hacer una evaluación y muchos van a influenciar a otros en un momento dado; es decir se virará la copa y se derramará el líquido. Y eso es lo que estamos esperando".

Lo que hizo el régimen iraní en enero y principio de febrero es lo que se denomina como "el punto de no retorno". Aunque técnicamente, según ellos, hay 7,000 muertos y hay lugares que dicen que hasta 20,000 muertos o más, y están ejecutando muchachas y muchachitos de 14, 16 años, y encima de eso violándolos antes de matarlos, porque eso es para ellos un gozo, violar a esas niñas. Y tú ves las fotos de esas niñas que ejecutan sólo por haberse quitado un velo o simplemente haber dicho libertad y fuera la represión, abajo el Ayatolá… eso ya no puede, de ninguna manera, tener marcha atrás.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Reuters, agencias en el Medio Oriente, informes de la Casa Blanca y el Pentágono, entre otras fuentes.