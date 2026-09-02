miércoles 2  de  septiembre 2026
FLORIDA

Juez aplaza programar juicio a expiloto acusado en el caso contra Raúl Castro por derribo de avionetas

Tres estadounidenses y un residente legal murieron tras el derribo de dos avionetas de la organización 'Hermanos al Rescate', ocurrido el 24 de febrero de 1996

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de "Hermanos al Rescate" que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.

Cortesía facebook "Cubanos en el mundo"
Por Julián Varela

MIAMI — Un juez federal de Estados Unidos aplazó este miércoles la decisión sobre la fecha del juicio contra el expiloto militar cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, acusado por las muertes de tres pilotos tras el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate, un caso en el que también está acusado el dictador cubano Raúl Castro.

El magistrado Darrin P. Gayles de Miami concedió el aplazamiento para otorgar más tiempo a ambas partes a revisar las pruebas, y no fijó una fecha de inicio del proceso durante una audiencia de seguimiento celebrada este miércoles.

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Tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal murieron tras el derribo de dos avionetas de la organización 'Hermanos al Rescate', ocurrido el 24 de febrero de 1996.

González-Pardo Rodríguez es uno de los militares cubanos presuntamente involucrados en el ataque al grupo humanitario y está acusado de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses durante la operación militar que, según la Fiscalía, fue ordenada por Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Cadena perpetua

La Fiscalía confirmó este miércoles que no buscaría la pena de muerte contra González-Pardo Rodríguez, quien sí podría enfrentar la cadena perpetua, según medios locales.

Además, pidió continuar con el caso al margen del calendario judicial mediante audiencias de seguimiento, que el magistrado señaló que podrían celebrarse cada 60 días.

González-Pardo Rodríguez, de 71 años, fue arrestado en Jacksonville (Florida) en noviembre de 2025 en relación con fraude migratorio, al proporcionar información falsa a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la residencia permanente.

Este caso trasciende en un momento de máxima presión del Gobierno estadounidense contra Cuba, que ha elevado las sanciones contra las figuras clave del régimen castrista, aunque también ha agravado la crisis económica en la isla debido a la suspensión del petróleo que Venezuela proporcionaba a la isla tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro.

FUENTE: Con información de EFE

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