Aguaceros amenazan con causar inundaciones localizadas este jueves en Miami-Dade

MIAMI.- Una nueva ronda de lluvias intensas podría ocasionar inundaciones localizadas este jueves en el sur de Florida, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Servicio Nacional de Meteorología (NWS) anticipó que la mayor concentración de tormentas se producirá sobre el interior de la región. Algunas avanzarán lentamente y podrían descargar cantidades significativas de agua en periodos breves.

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Las probabilidades de lluvia alcanzan 70% en el oeste de Miami-Dade y Broward, mientras el área metropolitana de Miami-Dade presenta 60%. Entre las localidades que podrían recibir precipitaciones figuran Florida City, Redland, Hialeah, Kendall, Carol City y Kendale Lakes.

Los sectores urbanos bajos o con sistemas de drenaje deficientes serán especialmente vulnerables a la acumulación de agua. El riesgo también se extiende a calles y carreteras donde aguaceros persistentes podrían reducir la visibilidad y dificultar la circulación, por lo que las autoridades piden a la ciudadania extremar las medidas de vigilancia y precaución.

Los principales peligros asociados con el mal tiempo incluyen rayos frecuentes y vientos fuertes. Aunque durante la mañana no existían avisos ni advertencias vigentes, el NWS recomendó seguir las actualizaciones ante cualquier deterioro de las condiciones atmosféricas.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 80 grados superiores y los 90 inferiores Fahrenheit. La elevada humedad incrementará la sensación térmica durante las horas de mayor calor.

La inestabilidad continuará hasta el final de la semana y se extenderá al próximo fin de semana, con posibilidad diaria de precipitaciones en distintos puntos del territorio.

Los conductores deben evitar las vías cubiertas por agua, cuya profundidad puede resultar difícil de calcular. También se aconseja buscar refugio en espacios cerrados al escuchar truenos y mantenerse lejos de árboles, postes u objetos metálicos.