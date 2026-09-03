Centenario edificio "Cielito Lindo" del centro de Miami no encuentra comprador

MIAMI.- El histórico tribunal de Miami-Dade, conocido por generaciones de hispanos como ‘Cielito Lindo’, no recibió ofertas durante el plazo inicial de la subasta convocada para definir el futuro de uno de los edificios más emblemáticos del centro de Miami.

El Condado decidió extender la venta electrónica hasta las 5:00 p. m. del 18 de septiembre. La convocatoria debía terminar originalmente el 28 de agosto, pero concluyó sin propuestas formales, pese a que el anuncio acumuló cerca de 50.000 visitas y consultas de inversionistas internacionales.

IMPUESTOS A LA PROPIEDAD Daniella Levine Cava llama a votar "no" a la Enmienda 3 en Florida

El inmueble, situado en 73 West Flagler Street, aparece en la plataforma GovDeals con un precio mínimo de 35.41 millones de dólares. Los interesados deben realizar un depósito de 100.000 dólares para participar.

La administración condal explicó que la prórroga busca ofrecer mayor exposición y atraer posibles compradores.

El Condado decidió poner en subasta el icónico e histórico edificio de las cortes debido a los insostenibles costos de mantenimiento y las fallas estructurales crónicas que acumulaba la edificación de casi un siglo de antigüedad.

Durante años, el rascacielos sufrió problemas graves como filtraciones de agua, inundaciones en los sótanos, brotes de moho y fallas recurrentes en los sistemas de aire acondicionado y ascensores.

La venta se concretó tras la inauguración de la nueva y moderna sede judicial ubicada justo al lado del antiguo edificio, la cual asumió por completo todas las operaciones legales del Condado. Al quedar la estructura original totalmente vacía y sin una función pública viable, las autoridades determinaron que el mercado privado era la mejor opción para financiar su costosa restauración obligatoria.

Origen de “Cielito Lindo”

El tribunal fue construido entre 1925 y 1928. Con 28 pisos y 361 pies de altura, llegó a ser el edificio más alto de Florida y uno de los mayores rascacielos gubernamentales del sur del país.

Los pisos superiores albergaron durante décadas la cárcel del condado. Allí nació el sobrenombre “Cielito Lindo”, atribuido a detenidos cubanos que, desde las ventanas ubicadas en lo alto de la torre, prácticamente solo podían observar el cielo.

El apodo sobrevivió al traslado de las celdas en 1961 y terminó convertido en una referencia afectiva para parte del exilio cubano. El nuevo Centro de Justicia Osvaldo N. Soto, inaugurado frente al antiguo tribunal, contiene incluso una obra artística titulada Homenaje a Cielito Lindo.

El inmueble también fue escenario de episodios destacados de la historia local. En 1930, Al Capone fue absuelto allí durante un juicio por perjurio. Además, sus instalaciones albergaron durante años oficinas municipales, dependencias condales, salas judiciales y cámaras gubernamentales.

Entre la conservación y el desarrollo

La eventual transformación del edificio estará condicionada por sus protecciones históricas. Su exterior fue declarado patrimonio local en 1985 y la propiedad ingresó en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1989. En 2020, la protección se amplió al vestíbulo, el atrio y seis salas judiciales.

Entre las alternativas planteadas figura su conversión en un hotel boutique con restaurantes y una residencia de lujo en los pisos superiores. Algunos constructores consideran que la distribución interna podría favorecer ese uso, aunque cualquier proyecto requeriría preservar elementos arquitectónicos y ejecutar reparaciones importantes.

El tribunal ha enfrentado filtraciones, moho y deterioro de la fachada. En 2021 fue evacuado temporalmente después de que una inspección detectara preocupaciones sobre su integridad estructural.

La subasta representa un nuevo intento de venta. Miami-Dade negoció anteriormente con GFO Acquisitions una propuesta valorada en unos 53 millones de dólares, compuesta por efectivo y la transferencia de otro terreno. Las conversaciones terminaron sin acuerdo y los comisionados optaron por llevar la propiedad al mercado abierto.

La nueva fecha límite determinará si el interés generado por “Cielito Lindo” puede convertirse finalmente en una oferta concreta que combine rentabilidad, restauración y respeto por su historia.