martes 4  de  agosto 2026
SEGURIDAD

Ejército de EEUU lanza alianza con 18 países de América para combatir el crimen organizado

El Comando Sur del Ejército, con sede en Miami, anunció que la alianza busca "incrementar la efectividad operacional contra las amenazas que socavan la seguridad regional e impactan a EEUU" y sus aliados

Soldados de la Marina de Estados Unidos&nbsp; a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.

Cortesía @CENTCOM / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Ejército estadounidense lanzó este martes el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental con los 18 países que integran su Coalición Contra los Cárteles de las Américas, lo que será una "transición" de la Operación Lanza del Sur, en la que bombardeaba supuestas lanchas del narcotráfico.

El Comando Sur del Ejército (Southcom), con sede en Miami, anunció en un comunicado que la alianza busca "incrementar la efectividad operacional contra las amenazas que socavan la seguridad regional e impactan a Estados Unidos" y sus aliados, además de "fortalecer" la respuesta a emergencias y crisis humanitarias.

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El general Francis Donovan, comandante de Southcom, declaró que el nuevo grupo de trabajo será "el brazo ejecutor" del Comando Sur "para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio".

"Esta sede reúne capacidades militares a la medida y alianzas de confianza para incrementar la fricción sistémica total, el ritmo operacional, ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de Estados Unidos y de nuestros socios", expuso Donovan.

Transición

El comandante anunció el nuevo grupo de trabajo como una "transición" de la Operación Lanza del Sur, operativo lanzado en septiembre de 2025 por la Administración de Donald Trump que implicó bombardeos contra supuestas lanchas del narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico.

Este operativo también buscó aumentar la presión en torno al depuesto gobernante venezolano, Nicolás Maduro, antes de su arresto en una intervención estadounidense en Caracas, de donde lo trasladaron a un centro de detención en Nueva York a principios de enero para afrontar cargos de narcoterrorismo.

Hasta ahora, EEUU ha atacado más de 60 embarcaciones y ha causado la muerte de 221 personas, según un recuento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).

El nuevo grupo de trabajo lo conformarán EEUU y los países que suscribieron la alianza del Escudo de las Américas en marzo en Miami: Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Después del evento, también se han sumado Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La sede operativa

El jefe de Southcom expuso que el líder del nuevo grupo de trabajo será el general Kevin Jarrard, quien lideró la respuesta del Departamento de Estado tras los terremotos de junio en Venezuela.

El Comando Sur añadió que será la "sede operativa para la ejecución de misiones en toda la región", al integrar "inteligencia, vigilancia y reconocimiento, planificación operacional y coordinación multinacional para aumentar la presión sobre las organizaciones nefastas que operan en todo el hemisferio".

FUENTE: Con información de EFE

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