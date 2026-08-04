Comité del Senado confirma a Blanche para secretario de Justicia de EEUU

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, logró pasar este martes una votación clave ante la Comisión Judicial del Senado para ser confirmado en el cargo.

Blanche logró 12 votos a favor por 10 en contra en la Comisión Judicial del Senado, después de que dos senadores republicanos retiraran su oposición a la confirmación.

Conflicto Rubio afirma que Ormuz está abierto y EEUU participa en las negociaciones de Irán y Omán

Blanche ejerce como fiscal general interino desde abril, cuando Trump destituyó a Pam Bondi.

La confirmación de Blanche en el cargo fue bloqueada por las objeciones de dos senadores republicanos, John Cornyn y Thom Tillis, a una indemnización de 1.800 millones de dólares que el Departamento de Justicia había otorgado a Trump por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Trump dijo que quería que esa indemnización se constituyera en un fondo para las víctimas de persecución política durante el mandato de Joe Biden o quienes gobernaban la Casa Blanca.

Se espera que el pleno del senado confirme a Blanche

Blanche emitió una orden por escrito el fin de semana en la que suprimía ese "fondo contra la instrumentalización política".

El fiscal general interino, que en Estados Unidos ejerce como secretario de Justicia, precisó además que el acuerdo de inmunidad fiscal alcanzado con Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría "retroactivamente" a ejercicios fiscales pasados y no a futuras declaraciones.

Se espera ahora que el pleno del Senado, donde los republicanos tienen mayoría, vote a finales de esta semana para confirmar a Blanche al frente del Departamento de Justicia.

Como ocurre siempre, los demócratas del Senado se oponen a todas las propuestas del presidente y del actual gobierno si no les favorece directamente a ellos. En este caso es contra Blanche, lo mismo que hicieron con Pam Bondi, cuando fue la izquierda la que convirtió al Departamento de Justicia de EEUU en la peor arma política, de acoso y persecución contra los conservadores.

FUENTE: Con información de AFP.