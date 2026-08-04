Rubio afirma que Ormuz está abierto y EEUU participa en las negociaciones de Irán y Omán

El petrolero de crudo Idemitsu Maru transita por el Estrecho de Ormuz. Foto de archivo.

El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que "los barcos están transitando" por el estrecho de Ormuz y que existen unas negociaciones entre Irán y Omán en las que Washington está implicado.

"Creo que existe un proceso de diálogo y negociación entre Omán e Irán, en el que participamos, para determinar cómo lograr que más buques puedan transitar con seguridad a corto plazo, mientras avanzamos hacia conversaciones de mayor alcance sobre la desnuclearización", manifestó Rubio durante un encuentro en Washington con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

"Hay barcos y petróleo transitando por el estrecho en este preciso momento, por lo que la vía permanece abierta", aseguró.

El secretario de Estado afirmó que se "han logrado avances en dichas conversaciones, aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva".

Pacto inminente

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó a primera hora de hoy que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy mismo y mañana, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió este fin de semana un ataque contra Irán, "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial", para posibilitar las negociaciones y anunció el inicio de las mismas para este lunes, que finalmente Teherán negó.

Trump acusó a Irán de "hipócrita" por no asumir las negociaciones en curso y advirtió a la República Islámica de que se trataba de la "última oportunidad para firmar un buen acuerdo".

Según adelantó el presidente estadounidense, las conversaciones se dividen en una primera fase sobre la apertura del estrecho de Ormuz y una segunda sobre desnuclearización, para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero.

El pasado 17 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento, pero poco después las hostilidades volvieron a Medio Oriente, lo que llevó a Irán a bloquear el estratégico paso comercial, ante lo que Trump impuso de nuevo un cerco naval en las costas iraníes.

"Última oportunidad"

Mientras que en los últimos días se celebraron conversaciones entre Irán y el Sultanato de Omán, el otro país ribereño del estrecho, el secretario del Tesoro estadounidense aludió este martes a un acuerdo inminente.

"Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo Scott Bessent en entrevista con CNBC.

El precio del barril de Brent, referencia internacional del crudo, se desplomó tras el anuncio de Bessent, hasta situarse en torno a los 80 dólares, tras haber alcanzado más de 120 dólares en el momento álgido de la guerra.

Sin embargo, Teherán desmintió cualquier diálogo. "En este momento no estamos negociando con Estados Unidos. Estamos negociando con Omán para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz", afirmó el portavoz diplomático iraní, Esmail Baqai.

En lo que se volvió un patrón recurrente, la semana pasada el presidente estadounidense amenazó a Irán con bombardeos, antes de dar súbitamente marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

"Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento", declaró Donald Trump a periodistas en la Casa Blanca el lunes, tras insistir en que había negociaciones en marcha.

Buque hundido

Irán ha dicho que la situación de Ormuz no volverá a ser la de antes de la guerra, cuando había libre navegación, y que solo autorizará una ruta de tránsito a lo largo de sus costas. Contempla también cobrar un peaje para pasar, algo rechazado por Washington.

Esmail Baqai, portavoz diplomático iraní, había dicho que estaba cerca de un acuerdo con Omán para reabrir esta vía crucial para el comercio mundial de hidrocarburos.

"Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes —ni la ruta del norte ni la del sur—, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad", había declarado.

En tanto, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el martes un ataque contra un aeropuerto de Arabia Saudita.

El movimiento proiraní había bloqueado previamente el paso de barcos sauditas por el mar Rojo, que servía como salida alternativa para el crudo del mayor productor mundial de petróleo.

Un buque indio se hundió el martes en el mar Rojo tras ser atacado, según informó un responsable local yemení y el Ministerio de la Marina Mercante de la India.

"El ataque terrorista de los hutíes ha provocado el naufragio de un carguero indio en el mar Rojo", denunció el gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional, según la agencia oficial de noticias del país, Saba.

FUENTE: Con información de EFE y AFP