martes 4  de  agosto 2026
EEUU

ICE intensifica operativos en aeropuertos; hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día

Los operativos se habrían concentrado en las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de doce países

Un agente de ICE (L) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 28 de marzo de 2026 en Houston, Texas.

Un agente de ICE (L) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 28 de marzo de 2026 en Houston, Texas.

AFP
Un agente de ICE (Centro) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Internacional George Bush, en Houston, Texas

Un agente de ICE (Centro) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Internacional George Bush, en Houston, Texas

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día en aeropuertos de Estados Unidos, donde se han reforzado los operativos contra la inmigración irregular, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por NBC.

Las detenciones diarias en los aeropuertos han oscilado entre 20 y 40, un notable incremento con respecto a los 10 arrestos diarios promedio ocurridos en mayo de 2025, de acuerdo con los datos divulgados por la televisora.

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La Administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus operativos antiinmigrantes en los aeropuertos del país, donde agentes vestidos de civil están arrestando a personas con visados vencidos tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque.

Los operativos se habrían concentrado en las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de doce países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo a un reciente informe de The New York Times.

Alerta de viaje

Ante la situación, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) ha emitido una alerta de viaje instando a los inmigrantes con solicitudes pendientes de residencia permanente (tarjeta verde) o de asilo a consultar con abogados antes de planificar viajes dentro del país.

“En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos de EEUU durante vuelos nacionales”, según dijo en un comunicado Yunuen Trujillo, directora de servicios legales de CHIRLA.

La organización proinmigrante ha confirmado detenciones en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en California.

También se han reportado incidentes similares en Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

Entre los últimos arrestos destaca el de la venezolana Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, excapitana de un equipo de fútbol universitario de Miami, quien tiene una solicitud de asilo vigente, tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, que la protegía.

La joven, de 28 años, fue detenida en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida) cuando pasó el filtro de seguridad del aeropuerto para ir a ver la final del Mundial de Fútbol con sus amigos en Carolina del Norte, según ha relatado su familia.

FUENTE: Con información de EFE

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