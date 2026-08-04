martes 4  de  agosto 2026
LOTERÍA

Premio del Powerball asciende a $786 millones

Los números ganadores fueron 8, 30, 41, 48, 54 y Powerball 4. La opción Power Play fue 2x

Un cliente sostiene billetes de la lotería Powerball.

Un cliente sostiene billetes de la lotería Powerball.

AFP

REDACCIÓN.- La fiebre del Powerball se enciende un poco más esta semana ya que en el sorteo de este lunes no hubo ganador. El jugoso premio de 748 millones de dólares subió a 786 millones a ser sorteado este miércoles 5 de agosto.

Según explica la Lotería de Ohio, aunque nadie ganó el premio mayor de Powerball si hubo miles de otros ganadores de premios más pequeños.

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Los responsables de la lotería Powerball afirman que las probabilidades de ganar el premio mayor son de una entre 292.201.338 .

Reglas de Powerball de Ohio

Según la empresa encargada, puedes jugar al Powerball en Ohio de la misma manera que en cualquier otro estado: sólo tienes que elegir cinco números principales entre 1 y 69 y un Powerball entre 1 y 26. Sin embargo, existen algunas reglas específicas del estado que debes conocer:

  • Para jugar debes tener al menos 18 años.
  • Puedes participar en hasta 10 sorteos por adelantado.
  • Además de los impuestos federales, se aplicará un impuesto estatal que dependerá de cada entidad.
  • La venta de boletos se suspende a las 22:00 (hora del este) los días de sorteo y se reanuda para el siguiente sorteo poco después de que se hayan confirmado los números ganadores.

Puedes usar el código de barras "Juega de nuevo" de un boleto antiguo llevándolo a un punto de venta. Así no tendrás que rellenar otra tarjeta de juego; tu apuesta del boleto anterior simplemente se duplicará. Consulta la página "Cómo jugar" para obtener más información sobre cómo participar en los sorteos de Powerball.

La recomendación es jugar con responsabilidad.

Cómo reclamar los premios

Puedes reclamar premios de hasta 599 dólares presentando tu boleto en cualquier punto de venta de lotería autorizado.

Para premios de entre $600 y $5,000, debe validar su boleto en un punto de venta, donde recibirá un boleto al portador y un formulario de reclamación para completar. El vendedor le indicará dónde encontrar el lugar de cobro más cercano, que será una sucursal de Peoples Bank o uno de los siete hipódromos con casino de Ohio. Deberá presentar el boleto al portador, junto con el formulario de reclamación completo y una identificación con foto válida, en uno de los puntos de cobro para recibir su premio. Tenga en cuenta que algunos bancos cobran una comisión por este servicio.

También existen varios establecimientos de Super Retailer en todo el país donde se pueden cobrar los boletos premiados, con premios que oscilan entre los 600 y los 5.000 dólares.

Como alternativa, puede reclamar premios de este valor por correo, pero deberá obtener un recibo al portador del establecimiento. Una vez que lo tenga, envíelo junto con el boleto ganador y el formulario de reclamación debidamente cumplimentado a la dirección que figura a continuación. El procesamiento de los premios puede tardar hasta 30 días y el dinero se le enviará mediante cheque.

La Lotería de Ohio – Sala 452 615 West Superior Avenue Cleveland, OH 44113-1879

Si ganas más de 5.000 dólares, tendrás que ponerte en contacto con una de las oficinas regionales para coordinar la recogida de tu premio en persona.

FUENTE: Con información de AFP

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