viernes 9  de  enero 2026
ENTENDIMIENTO

EEUU y régimen de Venezuela inician contactos directos para avanzar en plan de cooperación

El encargado de Negocios John McNamara llegó a Venezuela para afinar reapertura de la embajada; Caracas dice que manejará la crisis por vía diplomática

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- EEUU y el régimen de Venezuela dan los primeros pasos en busca de concretar el plan de entendimiento mutuo y este viernes estaba previsto iniciar los contactos directos para avanzar con la cooperación pactada, tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar en el país, el 3 de enero pasado, según reportes.

El encargado de Negocios de EEUU, John McNamara, viajó a Venezuela con la finalidad de afinar la reapertura de la embajada en Caracas por decisión de Washington, según confirmó una cadena de radio colombiana.

La reactivación de operaciones en la sede, que fue cerrada en 2019, fue sugerida por el presidente Donald Trump, sin precisar la fecha, y significaría la reanudación formal de relaciones diplomáticas con Venezuela.

“Lo estamos considerando”, dijo el mandatario estadounidense este jueves a su bordo del Air Force On a su regreso a Washington.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo este lunes que estaban “haciendo preparativos para permitir la reapertura” de su embajada en Venezuela “si el presidente toma esa decisión”.

Plan solo por vía diplomática

No obstante, la llegada de McNamara a Venezuela fue recibida por la jefa interina Delcy Rodríguez con un comunicado oficial en el cual asegura a los enviados de EEUU que "manejará la crisis con la Casa Blanca por vía diplomática", tras alegar las acciones que permitieron la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero pasado.

Afirmó que la "Operación Resolución Absoluta", ejecutada por fuerzas militares estadounidenses, "constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional".

Luego de informar que enviará una delegación a EEEUU "para cumplir las labores correspondientes", indicó que "enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la Diplomacia Bolivariana de Paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía".

Según medios estadounidenses, Rodríguez viajará el próximo martes 13 de enero a Washington donde sería recibida por altos representantes del gobierno de Trump, pero el anuncio quedaría en veremos con la decisión.

Viaje de comitiva de régimen a EEUU

La visita de la delegación del régimen chavista, y que fue confirmado por Rodríguez, tiene previsto viajar este viernes a Washington DC para conversar sobre los términos de un eventual acuerdo energético, informó un diario.

Las conversaciones sobre el plan se centrarían en la recuperación de la disminuida producción petrolera, la infraestructura de generación y transmisión del sistema eléctrico nacional y las condiciones, según el reporte.

No se trataría de una negociación sino que la delegación del régimen escuchará la propuesta del gobierno de Trump, se indicó.

La propuesta estadounidense consiste en la venta inmediata de entre 30 y 50 millones de barriles por parte de Venezuela, y la administración de los ingresos que se genere, según el Departamento de Energía.

La delegación está presidida por el encargado de negocios en Londres, Felix Plasencia, y lo acompaña el viceministro de Exteriores para el Caribe, Raúl LiCausi, el embajador del régimen en Alemania, Ramón Maniglia; y la viceministra para Europa Andrea Corao.

Según el reporte, en la reunión también se abordaría la posibilidad de reabrir las misiones diplomáticas y consulares en ambos países.

FUENTE: Con información de La Patilla. lavoz.us

