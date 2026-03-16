El caso de Venezuela: prueba de la teoría del liderazgo episódico en el contexto de la política exterior

Conclusión clave: La intervención del presidente Donald J. Trump en Venezuela en 2026 ilustra cómo un modelo de política exterior impulsado por la personalidad puede producir un rápido éxito táctico y, al mismo tiempo, generar incertidumbre estratégica. Cuando se analiza a través de la integración de la teoría de liderazgo episódico de Dan P. McAdams y el marco de negociación Art of the Deal formulado por el propio Trump, la intervención revela un patrón de toma de decisiones caracterizado por rapidez, señalización de dominio y razonamiento transaccional. Estos rasgos permitieron la rápida captura de Nicolás Maduro, pero también expusieron debilidades estructurales en la planificación a largo plazo y en la transición de gobernanza. El caso demuestra que, cuando la cognición episódica se cruza con un estilo de liderazgo basado en la negociación, los resultados de política exterior pueden combinar victorias espectaculares de corto plazo con ambigüedades estratégicas duraderas.

Comprender la intervención en Venezuela ofrece una perspectiva más amplia sobre cómo el liderazgo impulsado por la personalidad puede moldear la toma de decisiones en la política exterior contemporánea. A medida que las restricciones burocráticas y diplomáticas tradicionales se debilitan en los sistemas presidenciales modernos, la personalidad del poder ejecutivo influye cada vez más en la velocidad, el encuadre y la implementación de decisiones de seguridad nacional. El caso venezolano ofrece una oportunidad empírica poco común para examinar cómo doctrinas de negociación desarrolladas en el sector privado interactúan con patrones psicológicos de liderazgo cuando se aplican al ejercicio del poder estatal. Esta intersección tiene implicaciones que van más allá de Venezuela, afectando la gestión de alianzas, la señalización de disuasión y la estabilidad de la arquitectura de seguridad hemisférica.

La intervención en Venezuela revela un patrón de política exterior diferente a cualquier otro en la historia presidencial reciente. Cuando Trump ordenó el ataque militar de enero de 2026 que removió a Nicolás Maduro del poder, evitó el proceso tradicional de deliberación del Consejo de Seguridad Nacional, ofreció justificaciones públicas cambiantes para la operación y anunció que Estados Unidos “administraría” Venezuela, todo ello antes de que su administración hubiera finalizado un plan de transición de gobernanza.

El patrón encaja con lo que los psicólogos llaman “toma de decisiones episódica”: tratar cada desafío de política exterior como un episodio aislado que requiere una victoria inmediata, en lugar de como parte de una estrategia integrada de largo plazo. También refleja las tácticas de negociación que Trump expuso en su libro de 1987, The Art of the Deal, ejecución rápida, máximo apalancamiento y disposición a cambiar de rumbo según las circunstancias inmediatas. La combinación produjo un éxito táctico innegable: Maduro fue capturado en cuestión de horas. Pero también generó complicaciones estratégicas que aún se están desarrollando, mientras la administración navega desafíos de gobernanza para los cuales no había planificado con anticipación.

Si este enfoque representa una alternativa viable a la doctrina tradicional de política exterior o una apuesta de alto riesgo con consecuencias impredecibles, sigue siendo una pregunta abierta.

Desde enero de 2025 hasta febrero de 2026, la intervención de Venezuela del presidente Donald J. Trump proporciona material empírico para integrar dos marcos analíticos complementarios. McAdams (2020) caracteriza a Trump como un ‘líder episódico’ carente de identidad narrativa integradora y orientado a victorias desconectadas que requieren gratificación inmediata. Basándose en el marco autoarticulado de Trump en The Art of the Deal, el análisis revela cuatro roles de negociación (observador, intérprete, controlador y disruptor) que configuran la arquitectura de toma de decisiones (Kellum, 2023; Braun, 2017). Nevicka et al. (2018) establecen que los líderes narcisistas combinan extraversión extrema con estrategias basadas en dominancia, produciendo patrones conductuales predecibles.

El 3 de enero de 2026, las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron la Operación Absolute Resolve mediante ataques coordinados contra Caracas. La operación resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. El Council on Foreign Relations (2026) documenta cómo la operación alteró fundamentalmente las dinámicas geopolíticas hemisféricas y validó la identidad autoatribuida de Trump como deal-maker más que como diplomático tradicional. El Brookings Institution (2026) demuestra que la intervención representa la culminación de una presión creciente. Esa presión comenzó en septiembre de 2025 con operaciones de interdicción marítima y evolucionó hacia acción militar directa. La investigación de Vinjamuri (2026) indica que el enfoque de Trump evitó la autorización del Congreso y la consulta multilateral, reflejando su principio de The Art of the Deal que enfatiza la velocidad y la decisión por encima de la deliberación burocrática.

Tras la finalización de la operación, Trump declaró que Estados Unidos “administraría” Venezuela hasta lograr una “transición adecuada y juiciosa” hacia una gobernanza estable. Berg y Gray (2026) sostienen que la declaración ejemplifica el principio de negociación de Trump: “no se puede engañar a la gente, al menos no por mucho tiempo”, lo que requiere una demostración tangible de control mediante presencia visible. Marczak (2026) sostiene que las justificaciones cambiantes demostraron una flexibilidad transaccional característica del arte de negociar más que consistencia ideológica. Las justificaciones cambiaron desde la lucha contra el narcotráfico hasta la adquisición de petróleo y posteriormente la transición democrática. Kellum (2023) revela que la personalidad de Trump combina autoafirmación narcisista con liderazgo orientado a la dominancia, produciendo patrones distintivos de política exterior que van más allá de las explicaciones estratégicas convencionales.

Comprender el enfoque de Trump hacia Venezuela requiere integrar dos marcos analíticos complementarios en un modelo explicativo coherente. En el marco de McAdams (2020), Trump funciona como un “hombre episódico”, experimentando la existencia como batallas desconectadas en lugar de una historia de vida integrada. La investigación de Braun (2017) sobre el narcisismo en líderes establece que el perfil psicológico de Trump presenta extraversión extrema, baja amabilidad y ausencia de narrativa moral. Esta ausencia limita los cálculos transaccionales. Desde la perspectiva de Lange et al. (2020) sobre dimensiones de personalidad narcisista, las estrategias de liderazgo basadas en dominancia emergen de marcos de psicología evolutiva que priorizan demostraciones inmediatas de victoria por encima de la cultivación sostenida de relaciones.

Complementando el marco de personalidad de McAdams, los principios de The Art of the Deal proporcionan una perspectiva interna sobre la arquitectura de la toma de decisiones y las tácticas de negociación. Según el tratado de Trump de 1987, la negociación efectiva requiere pensar en grande, proteger el riesgo a la baja mientras se maximiza el potencial al alza y utilizar los medios de comunicación para crear apalancamiento mediante la manipulación de la percepción pública. Nevicka et al. (2018) demuestran que los líderes narcisistas enfatizan sistemáticamente la toma de decisiones personal y la capacidad individual para lograr resultados extraordinarios. Estos líderes creen que no requieren colaboración institucional. La investigación de Kupchan (2026) confirma que el estilo coercitivo de negociación de Trump opera a través de cuatro roles: observador, que evalúa vulnerabilidades; intérprete, que utiliza bravuconería; controlador, que ejerce apalancamiento; y disruptor, que crea urgencia mediante amenazas de inestabilidad.

La intervención venezolana ofrece un caso particularmente valioso para aplicar un marco integrado que combine psicología de la personalidad y principios de negociación transaccional. La intervención abarcó una campaña inicial de presión en septiembre de 2025, seguida por ataques militares en enero de 2026. La línea temporal comprimida permite rastrear conexiones directas entre los imperativos de negociación de Trump y los resultados observables de política pública (Council on Foreign Relations, 2026). Las declaraciones presidenciales, las comunicaciones de la administración y los análisis de terceros proporcionan abundante evidencia documental que permite examinar sistemáticamente cómo las tácticas de The Art of the Deal se manifiestan en contextos de política exterior (Atlantic Council, 2026). El Brookings Institution (2026) sugiere que Trump empleó movimientos de negociación característicos para abordar un desafío de seguridad hemisférica, incluyendo usar el apalancamiento, contraatacar y entregar resultados. El desafío requería tanto éxito táctico inmediato como compromiso estratégico sostenido.

Sobre estas bases teóricas, el análisis aborda la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo los principios de The Art of the Deal y la teoría del liderazgo episódico de Dan P. McAdams iluminan el enfoque de Trump hacia la toma de decisiones, las estrategias retóricas y los resultados de política respecto a Venezuela entre el 20 de enero de 2025 y febrero de 2026? McAdams (2020) sostiene que la cognición episódica produce arquitecturas de decisión que priorizan demostraciones de dominancia en el presente por encima de la planificación estratégica a largo plazo. Braun (2017) afirma que los líderes narcisistas exhiben patrones característicos que incluyen autopromoción, descalificación de expertos e indiferencia hacia la consistencia. Lange et al. (2020) enfatizan que la comunicación orientada a la dominancia privilegia la amenaza, la intimidación y la demostración de fuerza, evitando la persuasión basada en valores o la preservación de relaciones diplomáticas.

El análisis procede a través de tres dimensiones interconectadas dentro de un marco teórico integrado que combina psicología de la personalidad con principios de negociación transaccional. Primero, la arquitectura de toma de decisiones revela cómo los roles de The Art of the Deal de Trump (observador, intérprete, controlador y disruptor) se alinearon con patrones de cognición episódica, produciendo ejecución rápida junto con incoherencia estratégica (McAdams, 2020; Nevicka et al., 2018). Segundo, las estrategias retóricas demuestran cómo el discurso transaccional reemplazó el encuadre moral, manipulando la percepción pública mediante la gestión mediática (Kupchan, 2026). Tercero, los resultados de política ilustran un patrón mixto en el cual éxitos tácticos inmediatos coexistieron con complicaciones estratégicas emergentes que requirieron compromiso sostenido más allá de las capacidades del liderazgo episódico (International Crisis Group, 2026). Manteniendo neutralidad analítica respecto a juicios normativos sobre la personalidad de Trump o las políticas hacia Venezuela, el examen se centra en el poder explicativo del marco analítico y en la documentación empírica de la relación entre personalidad y política pública.

Habiendo establecido los marcos teóricos y las preguntas de investigación, el análisis examina ahora la arquitectura de toma de decisiones, integrando principios de negociación con patrones de liderazgo episódico.

Arquitectura de toma de decisiones: roles de negociación y cognición episódica

La toma de decisiones de Trump respecto a Venezuela ejemplificó su rol de observador en The Art of the Deal mediante una evaluación sistemática de las vulnerabilidades del régimen de Maduro y de las oportunidades de explotación. Según Vinjamuri (2026), Trump identificó tres debilidades críticas. Estas debilidades incluían el colapso económico debido a las sanciones petroleras, la disminución de la lealtad entre oficiales militares y el aislamiento internacional tras las elecciones fraudulentas de 2024. Kellum (2023) demuestra que los líderes narcisistas destacan en detectar vulnerabilidades para explotarlas. No cultivan asociaciones colaborativas basadas en intereses compartidos. La investigación de McAdams (2020) revela que la cognición episódica permite una evaluación rápida de vulnerabilidades. Esta evaluación opera sin restricciones derivadas de consideraciones morales sobre la legitimidad de la intervención ni de normas de soberanía que limitan los enfoques diplomáticos tradicionales.

Tras la evaluación de vulnerabilidades, Trump asumió el rol de intérprete. Utilizó bravuconería e hipérbole para señalar determinación mientras aprovechaba la incertidumbre sobre el alcance de la intervención. En el marco de The Art of the Deal de Trump, la actuación requiere “un poco de hipérbole”. Esta hipérbole hace que las alternativas parezcan “las más grandes, las mejores y las más espectaculares”, independientemente de las diferencias sustantivas (Berg & Gray, 2026). El Council on Foreign Relations (2026) sostiene que las declaraciones públicas de Trump oscilaron entre enfatizar la lucha contra el narcotráfico, la adquisición de petróleo y la estabilidad regional. Trump mantuvo deliberadamente la ambigüedad sobre los objetivos finales. La investigación de CNN (2026) confirma que la ambigüedad sirvió a un propósito táctico. La ambigüedad impidió que Maduro calibrara respuestas defensivas mientras obligaba al ejército venezolano a prepararse simultáneamente para múltiples contingencias.

Apoyándose en el rol de controlador, Trump empleó apalancamiento económico y militar para presentar una “elección estructurada drástica”. Esta elección dejó a Maduro con un espacio mínimo de maniobra entre la capitulación y la remoción por la fuerza. El Brookings Institution (2026) documenta que la administración desplegó fuerzas navales, incautó petroleros y llevó a cabo ataques contra operaciones sospechosas de narcotráfico. La administración escaló la presión de forma sistemática. Braun (2017) sostiene que los líderes narcisistas muestran comodidad al asumir responsabilidades extraordinarias más allá de las capacidades ejecutivas convencionales. Esta comodidad surge de la confianza en las capacidades personales más que institucionales. Los hallazgos documentados por Nevicka et al. (2018) muestran que el rol de controlador deriva de creencias narcisistas. Estas creencias sostienen que la fortaleza individual permite logros que no requieren coordinación burocrática ni consulta con expertos.

Completando el marco de los cuatro roles, la orientación disruptiva de Trump se manifestó a través de cambios impulsados por el instinto. Estos cambios crearon urgencia y desestabilizaron los cálculos del oponente sobre las intenciones estadounidenses. McAdams (2020) enfatiza la existencia permanente de Trump en tiempo presente. En esta existencia, cada situación exige una actuación ganadora inmediata, lo que impide el aprendizaje retrospectivo o la planificación estratégica prospectiva que limitaría las opciones futuras. Marczak (2026) demuestra que el enfoque inicial de Trump en su segundo mandato incluyó al enviado especial Richard Grenell, que condujo negociaciones amistosas con Maduro. Posteriormente, Trump cambió hacia una intervención militar, representando el extremo opuesto. El análisis empírico del International Crisis Group (2026) demuestra que las inversiones de política reflejaron cognición episódica. Esta cognición opera sin continuidad narrativa que restrinja las decisiones del momento presente mediante exigencias de consistencia.

En consonancia con el principio de Trump de “proteger el riesgo a la baja”, la arquitectura de decisión minimizó los costos directos. La arquitectura se apoyó en activos militares existentes, sanciones económicas y guerra psicológica en lugar de operaciones terrestres a gran escala. El Atlantic Council (2026) sostiene que la Operación Absolute Resolve empleó tropas de operaciones especiales de la Delta Force y apoyo de inteligencia de la CIA. La operación evitó el despliegue de fuerzas convencionales que habrían requerido una presencia prolongada. El Venezuela Solutions Group (2025) argumenta que una presencia terrestre mínima ayuda a proteger contra riesgos de empantanamiento. La presencia mínima mantuvo flexibilidad para una rápida retirada si los costos políticos aumentaban. La investigación de Kupchan (2026) revela que la protección del riesgo a la baja permitió maximizar el potencial al alza. Esta protección permitió capturar a Maduro evitando las responsabilidades de enredo asociadas con intervenciones tradicionales de construcción estatal.

A pesar de la sofisticación táctica en la aplicación de los roles, la arquitectura de toma de decisiones exhibió la debilidad característica de la cognición episódica. Esta debilidad consiste en la ausencia de planificación coherente para un compromiso sostenido más allá del episodio de victoria inmediata. Marczak (2026) señala que la administración no desarrolló planes de gobernanza hasta después de la captura de Maduro. Este fallo ocurrió a pesar de meses de preparación militar. McAdams (2020) subraya que los líderes episódicos se concentran exclusivamente en la batalla presente. No se concentran en episodios narrativos posteriores que requieren coordinación institucional e implementación burocrática. La investigación del Brookings Institution (2026) confirma que la declaración de Trump sobre “administrar” Venezuela creó obligaciones. Estas obligaciones excedieron la capacidad del liderazgo episódico para mantener atención sostenida, ya que crisis posteriores generaron nuevas batallas inmediatas que exigieron la atención presidencial.

Además, la arquitectura de decisión evitó los procesos tradicionales de deliberación del Consejo de Seguridad Nacional. Esta omisión reflejó el principio de The Art of the Deal de Trump según el cual la acción decisiva requiere confiar en el instinto más que en el análisis burocrático. En el marco de Trump, “escucha a tu instinto, sin importar lo bien que algo suene en el papel”, porque la velocidad y la audacia crean ventajas mientras que la deliberación burocrática las disipa (Braun, 2017). Kellum (2023) demuestra que los líderes narcisistas tienden a desacreditar a los expertos. Estos expertos poseen conocimiento especializado que podría limitar la acción decisiva o revelar limitaciones personales. Los estudios de Lange et al. (2020) establecen que el liderazgo orientado a la dominancia prioriza el juicio personal sobre la experiencia institucional. Esta prioridad crea capacidad de ejecución rápida junto con desafíos de coordinación cuando la implementación requiere cooperación burocrática.

Habiendo examinado cómo los roles de The Art of the Deal y la cognición episódica configuraron la arquitectura de toma de decisiones, el análisis se dirige ahora a las estrategias retóricas que Trump empleó para justificar la intervención y mantener el apoyo público mediante manipulación mediática y discurso transaccional (McAdams, 2020; Kupchan, 2026; Nevicka et al., 2018).

Estrategias retóricas: manipulación mediática y discurso transaccional

La retórica de Trump sobre Venezuela ejemplificó su principio de The Art of the Deal.

El principio sostiene que “la prensa siempre está hambrienta de una buena historia, y cuanto más sensacional, mejor”. OpenSecrets (2026) documenta que Trump generó amplia cobertura mediática mediante declaraciones provocativas. Sus declaraciones sobre “administrar” Venezuela y “tomar el petróleo” crearon presión pública sobre Maduro mientras limitaban la oposición en el Congreso. Kupchan (2026) sostiene que la manipulación mediática cumplió un doble propósito. Señaló determinación al ejército venezolano mientras encuadraba la intervención para la audiencia doméstica en términos transaccionales en lugar de ideológicos. El Chicago Council on Global Affairs (2026) sugiere que el sensacionalismo atrajo la atención. Ese sensacionalismo permitió a Trump controlar el encuadre narrativo en lugar de permitir que los críticos definieran la intervención a través de marcos humanitarios o jurídicos.

En coherencia con los patrones del discurso transaccional, la declaración posterior al ataque de Trump articuló un quid pro quo explícito. En este arreglo, los ingresos petroleros venezolanos beneficiarían “al pueblo venezolano, a las compañías petroleras estadounidenses y a los Estados Unidos de América en forma de compensación por daños”. En el análisis de McAdams (2020), la negativa de Trump a adoptar lenguaje moral deriva de su incapacidad para construir una narrativa moral para su propia vida. Esta incapacidad produce una retórica puramente transaccional no restringida por discursos de valores. El Council on Foreign Relations (2026) demuestra que Trump evitó el lenguaje tradicional de promoción de la democracia o el encuadre de derechos humanos. Trump favoreció cálculos explícitos sobre petróleo, control migratorio y proyección de poder. CNBC (2026) indica que el encuadre transaccional está alineado con el principio de The Art of the Deal que enfatiza beneficios tangibles sobre ideales abstractos al negociar con audiencias escépticas.

Demostrando flexibilidad retórica característica de la negociación más que de la consistencia ideológica, Trump alternó entre múltiples justificaciones para la intervención. Las justificaciones dependieron de la audiencia inmediata y del contexto político. La Brookings Institution (2026) sostiene que las justificaciones incluyeron la lucha contra el narcotráfico, la adquisición de petróleo, el control migratorio, la estabilidad regional y la reducción de la influencia china. Trump no mantuvo una integración moral ni estratégica coherente. Snopes (2026) sostiene que las justificaciones cambiantes reflejaron “hipérbole veraz”. En este enfoque, cada justificación contenía elementos factuales amplificados mediante exageración con fines persuasivos. El Chicago Council on Global Affairs (2026) sugiere que Trump trató cada explicación como una actuación autónoma. Cada actuación requería éxito persuasivo inmediato en lugar de formar parte de un argumento sostenido que exigiera consistencia a lo largo del tiempo.

Siguiendo el principio de Trump de “contraatacar con fuerza”, la estrategia retórica utilizó señalización de dominancia. La estrategia empleó amenazas y ultimátums en lugar de compromiso diplomático o persuasión basada en valores. En el marco de Trump, “cuando las personas me tratan mal o injustamente o intentan aprovecharse de mí, mi actitud general ha sido contraatacar muy fuerte”. Lange et al. (2020) demuestran que la comunicación orientada a la dominancia enfatiza amenaza, intimidación y demostración de fuerza. Esta comunicación evita valores compartidos o argumentación racional. Americas Quarterly (2026) documenta que Trump advirtió a México y Colombia que debían aumentar los esfuerzos contra el narcotráfico o enfrentar consecuencias tras la operación en Venezuela, generando efectos disuasivos regionales. Kellum (2023) indica que la comunicación coercitiva satisface necesidades narcisistas de demostrar poder superior. Esta comunicación acepta los costos diplomáticos como precio necesario para afirmar la dominancia.

Resultados de política: victorias tácticas y ambigüedades estratégicas

La intervención en Venezuela logró un éxito espectacular a corto plazo, validando los principios de The Art of the Deal de Trump.

Ese éxito se manifestó en la captura de Maduro, el efecto disuasivo inmediato sobre adversarios regionales y la demostración de la capacidad estadounidense de proyección de poder hemisférico. El Atlantic Council (2026) sostiene que la ejecución táctica de la Operación Absolute Resolve mostró un liderazgo decisivo. Este liderazgo operó sin las restricciones de la deliberación burocrática ni de la vacilación diplomática, produciendo un “episodio ganador” que la estructura psicológica de Trump requiere. Berg y Gray (2026) demuestran que la operación validó la creencia de Trump según la cual la acción audaz genera oportunidades que la cautela burocrática pierde. El Council on Foreign Relations (2026) sugiere que los éxitos inmediatos incluyeron una recalibración estratégica por parte de China e Irán. Estas potencias reconsideraron su compromiso con América Latina a la luz de la disposición estadounidense a emplear fuerza militar para proteger intereses hemisféricos.

En consonancia con el principio de Trump de “entregar resultados”, que exige una demostración tangible de promesas cumplidas, la administración facilitó las primeras ventas de petróleo venezolano. La administración también logró la liberación de cincuenta y seis presos políticos dentro de las seis semanas posteriores a la intervención. En el marco de Trump, una negociación exitosa requiere “cumplir lo prometido”, lo que genera credibilidad para negociaciones futuras (Council on Foreign Relations, 2026). CNBC (2026) sostiene que las ventas de petróleo validaron la justificación transaccional de la intervención. Según esta justificación, la intervención benefició tanto a las empresas estadounidenses como al pueblo venezolano al restaurar la capacidad de producción. Vinjamuri (2026) indica que la liberación de prisioneros demostró preocupación humanitaria, abordó críticas mientras enfatizaba las motivaciones de interés propio de la intervención y facilitaba negociaciones sobre la transición de gobernanza.

Sin embargo, la intervención también generó simultáneamente dificultades estratégicas. El marco de liderazgo episódico de McAdams (2020) predice estas dificultades cuando las victorias inmediatas crean obligaciones que requieren compromiso sostenido más allá de las capacidades de la cognición episódica. El International Crisis Group (2026) documenta que la declaración de Trump sobre “administrar” Venezuela creó responsabilidades de gobernanza. La psicología del liderazgo episódico hace que Trump tenga dificultades para cumplir estas responsabilidades cuando crisis posteriores generan nuevas batallas inmediatas que exigen atención presidencial. Marczak (2026) demuestra que las declaraciones contradictorias posteriores a la intervención por parte de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el papel gubernamental estadounidense revelaron la ausencia de una planificación coherente de transición. La investigación de la Brookings Institution (2026) confirma que la toma de decisiones episódica produce compromisos inconsistentes a lo largo del tiempo. Esta inconsistencia impidió que los actores institucionales implementaran políticas sostenibles.

Además, el éxito de la intervención al remover a Maduro expuso limitaciones del principio de Trump de “saber cuándo retirarse”. Estas limitaciones emergen cuando las circunstancias impiden una salida limpia y requieren compromiso continuo. En el marco de Trump, mantener el apalancamiento a veces implica la disposición a retirarse en condiciones desfavorables. Esta preferencia por la salida puede prevalecer sobre aceptar resultados insatisfactorios (Venezuela Solutions Group, 2025). CNN (2026) sostiene que el vacío de gobernanza en Venezuela creó condiciones en las cuales la retirada estadounidense podría generar caos. Ese caos podría resultar potencialmente peor que el régimen de Maduro, dadas las redes de crimen organizado, la presencia de inteligencia cubana y los grupos armados que compiten por el control. La investigación de Marczak (2026) revela que la preferencia de Trump por transacciones discretas en lugar de asociaciones sostenidas creó una paradoja. En esta paradoja, el éxito de la intervención generó obligaciones que entraban en conflicto con la orientación de salida del negociador.

Demostrando los costos diplomáticos de priorizar victorias inmediatas sobre la preservación de las relaciones, la intervención unilateral de Trump sin consultar a socios latinoamericanos generó críticas incluso entre los opositores de Maduro y debilitó la cooperación regional. El Chicago Council on Global Affairs (2026) documenta que el presidente chileno Gabriel Boric condenó la operación como una violación de la soberanía. Funcionarios brasileños expresaron preocupación por el precedente que podría establecer para futuras intervenciones militares estadounidenses. Kupchan (2026) sostiene que un enfoque orientado a la dominancia acepta los costos diplomáticos como precio necesario para demostrar victoria inmediata, en coherencia con el principio de Trump de “contraatacar”. La investigación de Americas Quarterly (2026) confirma que los costos en las relaciones pueden limitar opciones de política futuras cuando episodios posteriores requieren cooperación de socios que la acción unilateral previa debilitó.

En consonancia con este patrón de resultados mixtos, la administración enfrentó preguntas crecientes sobre los planes de gobernanza a largo plazo, desafíos legales a los poderes de guerra presidenciales y críticas internacionales sobre la legitimidad de la intervención. Marczak (2026) destaca que las personalidades episódicas tienen dificultades para manejar desafíos de compromiso sostenido que requieren planificación narrativa y coordinación institucional más allá de la capacidad presidencial individual. McAdams (2020) demuestra que administraciones posteriores o actores institucionales podrían proporcionar la coherencia necesaria para transformar victorias episódicas en logros estratégicos integrados. La investigación de Venezuela Solutions Group (2025) revela que el éxito final de la política depende en gran medida de si los actores burocráticos pueden compensar las limitaciones del liderazgo episódico proporcionando una implementación sostenida que la psicología presidencial no puede generar.

A pesar de las complicaciones estratégicas, los resultados de la intervención validaron varios principios de The Art of the Deal. Entre ellos se incluyen “pensar en grande”, “usar el apalancamiento” y “proteger el riesgo a la baja”. Sin embargo, también revelaron limitaciones cuando se requiere compromiso sostenido. El Atlantic Council (2026) sostiene que la visión ambiciosa de Trump de reafirmar la dominancia hemisférica generó efectos psicológicos inmediatos sobre adversarios que recalcularon los costos de su compromiso. Braun (2017) sostiene que los líderes narcisistas destacan en demostraciones espectaculares que generan victorias a corto plazo, incluso cuando carecen de capacidad para una implementación sostenida. El Council on Foreign Relations (2026) sugiere que el caso venezolano ilustra tanto las posibilidades como las limitaciones que surgen al integrar principios transaccionales de negociación con patrones de liderazgo episódico en contextos de política exterior que requieren tanto audacia inmediata como compromiso a largo plazo.

Dado que los resultados de política muestran un patrón mixto que valida la efectividad táctica al tiempo que revela limitaciones estratégicas, el análisis procede ahora a sintetizar los hallazgos. La síntesis examina cómo un marco integrado que combina The Art of the Deal con la teoría del liderazgo episódico mejora la comprensión de la intervención de Trump en Venezuela (McAdams, 2020; Kupchan, 2026; International Crisis Group, 2026).

Conclusión

El análisis de la política de Venezuela del presidente Trump desde enero de 2025 hasta febrero de 2026 demuestra que la integración del marco de The Art of the Deal con la teoría del liderazgo episódico de McAdams proporciona un mayor poder explicativo. Esta integración mejora la comprensión de la política exterior impulsada por la personalidad. McAdams (2020) sostiene que Trump opera sin una identidad narrativa. Trump experimenta la política exterior como una serie de batallas desconectadas que requieren victorias inmediatas en lugar de como componentes integrados de una visión estratégica coherente. Braun (2017) sostiene que los líderes narcisistas combinan extraversión extrema con estrategias basadas en dominancia.

Esta combinación produce patrones conductuales predecibles que enfatizan la autopromoción, la descalificación de expertos y la indiferencia hacia la consistencia. Kellum (2023) sugiere que los cuatro roles de negociación de Trump (observador, intérprete, controlador y disruptor) se alinean con patrones de cognición episódica. Esta alineación crea una arquitectura de decisión que prioriza demostraciones de dominancia en el presente por encima de la planificación estratégica deliberativa.

El caso venezolano valida varios principios de The Art of the Deal al tiempo que revela limitaciones cuando una orientación negociadora se encuentra con circunstancias que requieren compromiso sostenido. El Atlantic Council (2026) documenta que “pensar en grande”, “usar el apalancamiento” y “proteger el riesgo a la baja” permitieron un éxito espectacular a corto plazo mediante la captura de Maduro y los efectos disuasivos inmediatos sobre adversarios regionales. Kupchan (2026) demuestra que la manipulación mediática generó presión pública. El discurso transaccional encuadró la intervención en términos de beneficios tangibles en lugar de ideales abstractos. El Council on Foreign Relations (2026) indica que Trump aplicó con éxito movimientos característicos de negociación en la ejecución táctica. Sin embargo, también generó complicaciones estratégicas derivadas de la debilidad característica de la cognición episódica: la ausencia de planificación coherente para un compromiso sostenido más allá del episodio de victoria inmediata.

Basándose en el marco integrado, la investigación demuestra tres contribuciones principales que amplían la comprensión de la política exterior impulsada por la personalidad mediante la combinación de principios de negociación con patrones de liderazgo episódico.

Primero, la arquitectura de toma de decisiones revela cómo los roles de negociación de Trump se alinearon con la cognición episódica. Esta alineación produjo ejecución rápida mediante la explotación de vulnerabilidades, la actuación bravucónica, el uso del apalancamiento y los giros disruptivos (McAdams, 2020; Nevicka et al., 2018). Vinjamuri (2026) sostiene que la evaluación sistemática de las debilidades del régimen de Maduro permitió una presión dirigida que maximizó el impacto mientras minimizaba los costos directos. El Brookings Institution (2026) sugiere que el marco de los cuatro roles explica mejor las decisiones de Trump que los análisis estratégicos convencionales basados en procesos burocráticos o restricciones institucionales.

Segundo, las estrategias retóricas demostraron cómo el discurso transaccional reemplazó el encuadre moral mediante la manipulación de la percepción pública. Kupchan (2026) sostiene que la negativa de Trump a adoptar justificaciones basadas en valores reflejó tanto una orientación narcisista como un principio negociador que enfatiza beneficios tangibles sobre ideales abstractos. Lange et al. (2020) demuestran que la comunicación orientada a la dominancia prioriza amenaza e intimidación por encima de la persuasión diplomática. Esta comunicación acepta costos en las relaciones como precio necesario para demostrar victoria inmediata. El Chicago Council on Global Affairs (2026) indica que el sensacionalismo atrajo atención mediática y permitió a Trump controlar el encuadre narrativo en lugar de permitir que los críticos definieran la intervención mediante marcos humanitarios o jurídicos.

Tercero, los resultados de política ilustraron un patrón mixto en el cual éxitos tácticos inmediatos coexistieron con complicaciones estratégicas emergentes que requirieron compromiso sostenido más allá de las capacidades del liderazgo episódico. El International Crisis Group (2026) documenta que la declaración de Trump sobre “administrar” Venezuela creó obligaciones de gobernanza. La psicología episódica hace que Trump tenga dificultades para cumplir esas obligaciones cuando crisis posteriores generan nuevas batallas inmediatas. Marczak (2026) sostiene que el éxito de la intervención al remover a Maduro expuso limitaciones del principio de “saber cuándo retirarse”. El Venezuela Solutions Group (2025) sugiere que el éxito final de la política depende en gran medida de si los actores institucionales pueden compensar las limitaciones del liderazgo episódico mediante la implementación sostenida.

El marco integrado ofrece varias ventajas sobre los enfoques de una sola teoría para analizar la toma de decisiones y la implementación de la política exterior de Trump. McAdams (2020) enfatiza que la teoría del liderazgo episódico explica los mecanismos psicológicos que producen victorias desconectadas sin integración narrativa, pero ofrece información limitada sobre decisiones tácticas específicas. Braun (2017) demuestra que la investigación sobre narcisismo ilumina la autopromoción y la orientación hacia la dominancia. Sin embargo, no explica los movimientos de negociación específicos de Trump. Kellum (2023) sugiere que el marco de The Art of the Deal proporciona una perspectiva interna sobre la arquitectura de decisión. Este marco complementa el análisis psicológico externo al alinearse con los principios que Trump mismo articuló para guiar su ejecución táctica.

Investigaciones futuras deberían examinar cómo los mecanismos de resiliencia institucional y los actores burocráticos se adaptan a liderazgos que combinan negociación transaccional con patrones de cognición episódica. Marczak (2026) sostiene que la coherencia narrativa compensatoria y la implementación sostenida podrían surgir mediante innovación institucional que compense limitaciones presidenciales. El Venezuela Solutions Group (2025) sostiene que el análisis comparativo de otros líderes con combinaciones similares de narcisismo, orientación negociadora y cognición episódica fortalecería la generalización teórica. Kupchan (2026) sostiene que investigar los cálculos estratégicos de adversarios y aliados frente a líderes que emplean negociación coercitiva permitiría comprender mejor los efectos sistémicos internacionales de la política exterior impulsada por la personalidad.

La intervención en Venezuela entre enero de 2025 y febrero de 2026 proporciona material empírico extraordinario que demuestra que los marcos integrados que combinan psicología de la personalidad con principios de negociación transaccional ofrecen herramientas analíticas indispensables para el estudio contemporáneo de la política exterior. El Council on Foreign Relations (2026) documenta que las personalidades ejecutivas ejercen una influencia cada vez menos restringida sobre decisiones de seguridad nacional. Esta influencia exige un análisis sistemático de la personalidad junto con el examen institucional. McAdams (2020) enfatiza que los contextos políticos amplifican los efectos de la personalidad, especialmente cuando se debilitan las restricciones tradicionales derivadas de procesos burocráticos o normas diplomáticas. El Atlantic Council (2026) sugiere que la política de Venezuela de Trump valida el poder explicativo del marco integrado al revelar tanto las posibilidades como las limitaciones que surgen cuando una orientación negociadora se combina con patrones de liderazgo episódico en contextos de política exterior que requieren compromiso sostenido junto con audacia inmediata.

Declaración del nivel de confianza

MSI² evalúa con confianza moderada que el patrón de Trump, en el que una doctrina de negociación transaccional autoarticulada se intersecta con una psicología de liderazgo episódico clínicamente fundamentada, produce éxitos tácticos junto con incoherencia estratégica estructural.

Este nivel de confianza está respaldado por un sólido marco psicológico revisado por pares y documentación creíble de instituciones de política establecidas, pero está limitado por vacíos de evidencia críticos que impiden un grado mayor de certeza.

La monografía de McAdams (2020), publicada por Oxford University Press, proporciona la articulación más autorizada del constructo de liderazgo episódico. La literatura académica revisada por pares ofrece fundamentos teóricos complementarios: Braun (2017) sobre los correlatos conductuales del narcisismo en líderes; Lange et al. (2020) sobre las dimensiones del liderazgo basado en dominancia; y Nevicka et al. (2018) sobre cómo los líderes narcisistas desplazan el encuadre institucional.

La documentación empírica interinstitucional del Council on Foreign Relations (2026) Global Conflict Tracker, del Brookings Institution (2026) y del International Crisis Group (2026) establece una base creíble para evaluar cronologías de escalada, resultados tácticos y complicaciones estratégicas.

Esta triangulación reduce el sesgo institucional único al incorporar tanto perspectivas del establishment como humanitarias. Sin embargo, MSI² reconoce la ausencia de documentación de fuentes primarias. No existe cita directa de declaraciones presidenciales, órdenes ejecutivas o testimonios ante el Congreso. Como resultado, todas las afirmaciones sobre la intención ejecutiva están mediadas por la interpretación de terceros en lugar de basarse en evidencia de primera mano.

Tres conclusiones clave

Los marcos analíticos basados en la personalidad aumentan el poder explicativo del análisis de política exterior.

La integración de la teoría del liderazgo episódico con el marco de negociación Art of the Deal permite comprender cómo los rasgos psicológicos y las estrategias de negociación autoarticuladas moldearon conjuntamente la toma de decisiones en la intervención en Venezuela.

El éxito táctico no garantiza coherencia estratégica.

La Operación Absolute Resolve demostró la eficacia de acciones rápidas basadas en el uso de la palanca de poder, pero la ausencia de planificación previa para la gobernanza reveló limitaciones estructurales del liderazgo episódico en la gestión de compromisos políticos a largo plazo.

El liderazgo transaccional redefine la señalización diplomática.

El énfasis de Trump en la palanca, el dominio y los beneficios tangibles reformuló la narrativa de la intervención, alejándola de justificaciones ideológicas y acercándola a cálculos explícitos de poder y economía, produciendo efectos disuasivos al mismo tiempo que generó fricciones diplomáticas en el hemisferio.

Referencias

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Jaime (Jim) González, miembro sénior, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com

Las opiniones expresadas por Jaime González, actual contratista del gobierno de EE. UU., son exclusivamente suyas y no reflejan necesariamente las opiniones de la Inteligencia de Defensa, la Seguridad Nacional de Defensa, la Oficina del Director de la Agencia Gubernamental de Inteligencia Nacional ni del Gobierno de los Estados Unidos.