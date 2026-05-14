viernes 15  de  mayo 2026
SERVICIOS PÚBLICOS

Embajada de EEUU y Venezuela acuerdan plan para reconstruir la red eléctrica nacional

En el encuentro se presentó el plan de tres fases impulsado por el presidente Trump

El plan para reconstruir el sistema eléctrico parte de restaurar un servicio confiable (Embajada de EEUU en Caracas)

El plan para reconstruir el sistema eléctrico parte de restaurar un servicio confiable (Embajada de EEUU en Caracas)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barret, se reunió, este jueves 14 de mayo, con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para “avanzar en la reconstrucción de la red eléctrica nacional”,

La información fue difundida en las redes de la delegación diplomática.

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En el encuentro se presentó el plan de tres fases impulsado por el presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado Marco Rubio. El objetivo central consiste en restaurar un suministro de energía confiable a través de experiencia técnica, inversión y colaboración bilateral.

Mientras se desarrollaba la reunión, este jueves en Venezuela se vivió otro día de inestabilidad del suministro de energía eléctrica. Los venezolanos a través de las redes sociales reportaron las fluctuaciones eléctricas e interrupciones intempestivas del servicio en varias zonas de Caracas y en el interior del país.

Cortes más frecuentes

Los cortes se han vuelto más frecuentes este 2026, sobre todo en Caracas donde su ocurrencia era menor a la registrada en otras zonas del territorio nacional.

El consultor internacional e ingeniero, José Aguilar, no descarta que pueda ocurrir un apagón nacional, tal como ocurrió en 2019.

Explicó en entrevista a Diario Las Américas, que “al sistema le cuesta un mundo, integradamente, poder ir más allá de los 13,000 megavatios, y si lo hace, lo hace a gran riesgo de que la operación se vuelva muy inestable y ante una falla imprevista, puede haber un apagón de amplio espectro”.

El plan anunciado originó expectativas positivas dentro de la población que exige soluciones concretas y rápidas.

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FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo y DLA

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