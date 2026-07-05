domingo 5  de  julio 2026
TRAGEDIA EN VENEZUELA

El cerco impuesto a la prensa no logra ocultar la respuesta tardía e ineficiente del régimen chavista

El presentador de Noticias Telemundo, Julio Vaqueiro, denunció que le apagaron el micrófono cuando hacía una pregunta que incomodó a Delcy Rodríguez

Régimen chavista persiste en su intento de silenciar a quienes documentan la realidad (AFP)

Régimen chavista persiste en su intento de silenciar a quienes documentan la realidad (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS -- Mientras Venezuela intenta ponerse en pie tras el devastador doble sismo que ha dejado a miles de personas en campamentos temporales, una segunda tragedia se desarrolla en paralelo: el silenciamiento de quienes intentan documentar la realidad.

Lo que debería ser una labor de información humanitaria se ha convertido, bajo el interinato de Delcy Rodríguez, en una carrera de obstáculos marcada por la intimidación, el control estricto y la censura.

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Coreografía en La Carlota

El centro de operaciones del régimen en la base aérea de La Carlota, en Caracas, se transformó en el epicentro de esta tensión. Para los corresponsales extranjeros, el acceso a la zona fue cuidadosamente coreografiado.

En este aeródromo, los corresponsales extranjeros debían acreditarse. El 27 de junio empezó el operativo y una vez, autorizado el reportero se le colocaba un brazalete rosado en la muñeca y se dispusieron unos buses para su traslado a la Guaira, tal como si fueran turistas.

Para muchos reporteros en el terreno, esto no fue una cortesía, sino un intento de mantener a la prensa dentro de una “burbuja” oficialista, alejándola del descontento real en las calles y de las críticas sobre la lenta respuesta estatal, que en estados como La Guaira tardó hasta 72 horas en llegar.

También se intentó que la prensa nacional cumpliera con este requisito.

Rueda de prensa bajo control

La tensión alcanzó su punto máximo el 2 de julio, cuando Delcy Rodríguez enfrentó a los corresponsales extranjeros en una rueda de prensa. Como de costumbre, no se invitó a los reporteros nacionales.

Rodríguez se enfrentó a preguntas incómodas sobre la supuesta desidia oficial y la falta de despliegue militar.

El caso es que cuando los corresponsales insistían en obtener una respuesta a las quejas de los afectados, a varios les fue apagado el micrófono. Así le sucedió a Julio Vaqueiro, presentador mexicano de Noticias Telemundo. A otros, se les acotó el tiempo de intervención.

Rodríguez optó por descalificar las preguntas, tildándolas de “matrices mediáticas” diseñadas para generar caos, intentando así invalidar testimonios que contrastan con el relato oficial de una respuesta “inmediata”.

Catherine Ellis: periodista británica hostigada

La periodista británica Catherine Ellis denunció un interrogatorio intimidatorio mientras realizaba labores de reportaje en el Parque del Este, donde miles de familias permanecían en refugios improvisados.

Mientras Ellis conversaba con voluntarios y damnificados, fue abordada por dos hombres que se identificaron como agentes de inteligencia. Sin motivo aparente más allá de su trabajo, los sujetos procedieron a fotografiar su pasaporte y a someterla a un interrogatorio sobre su identidad, su estancia en el país y el porqué de su labor periodística.

La propia periodista señaló en sus redes sociales que este tipo de procedimientos busca un efecto amedrentador: “¿Por qué la primera pregunta fue si era periodista?”, cuestionó.

Un país vigilado

Mientras la cifra de personas en refugios supera los 10.700, el régimen sigue en su intento de secuestrar el acceso a la información sobre la gestión de la tragedia

El mensaje del gobierno es claro: solo existe una versión oficial de la catástrofe.

Diariamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, da el parte oficial con las cifras de muertos y heridos, de las cuales todo el mundo duda y considera que es un subregistro, porque el número de víctimas es mucho mayor.

Siete periodistas muertos en la tragedia

Las trabas a la cobertura de la tragedia que enluta a Venezuela también las sufrió la prensa nacional; sin embargo, tanto los extranjeros como los venezolanos logran vencer el cerco informativo.

Las denuncias sobre estas violaciones a la libertad de expresión y de información las llevaron a cabo el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de la Prensa (SNTP).

El CNP informó sobre la muerte de siete periodistas en La Guaira, así como de varios que resultaron heridos y afectados de otras formas, algunos de los cuales quedaron sin viviendas.

FUENTE: Con información de EFE, La Patilla, Telemundo, redes sociales

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